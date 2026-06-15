Starlink IPO——如何交易 Starlink 股票
Starlink 何时进行 IPO？
截至 2025 年 5 月 27 日，Starlink 尚未确定 IPO 日期。互联网部门仍然是 SpaceX 公司的一部分，尚未提交 IPO 申请，也未指定承销商。
2025 年 5 月 20 日，埃隆·马斯克在接受彭博社编辑 Mishal Husain 采访时重申，Starlink 可能在“现金流可预测时”上市，但他拒绝设定时间表，并表示“并不急于”让该业务承受季度市场压力。
如果上市，Starlink 可能会在纳斯达克股票市场交易。在此之前，Starlink 处于 IPO 前阶段，即没有股票在公开交易所出售。
什么是 Starlink？
Starlink 是埃隆·马斯克领导的私营航空航天公司 SpaceX 旗下的卫星互联网服务项目。Starlink 始于 2015 年，并于 2020 年开放公测，通过低地球轨道 (LEO) 星座连接用户，该星座已发射约 8700 颗卫星，截至 2025 年 5 月 23 日，约有 7500 颗卫星在轨运行，是有史以来最大的卫星群。Starlink 通过频繁的猎鹰 9 号火箭发射，不断扩大其全球卫星互联网覆盖范围；2025 年 SpaceX 的升空试飞继续增加了新批次的航天器。
Starlink 的收入来源包括一次性硬件套件和经常性服务费，以及向航空公司、航运公司和政府客户出售的批发服务。截至 2025 年 5 月，Starlink 已为 125 多个授权国家的 500 多万客户提供支持，并计划在印度等大型新兴市场（这些市场尚待监管部门批准）进一步扩张。
在我们的 SpaceX IPO 交易指南中了解更多信息。
Starlink 的收入来源有哪些？
Starlink 通过两个步骤产生收入：首先，它出售用户终端（有时亏损），然后收取持续的互联网服务费。然后，它还提供利润更高的企业、移动连接和政府服务，以及与移动运营商签订带宽批发协议。
以下是 Starlink 的主要收入来源：
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收入来源
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描述
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终端硬件
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一次性销售天线、路由器和背包大小的 Mini 套件，然而硬件销售并非主要利润来源且一般都提供补贴。
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用户订阅
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为家庭和房车/“漫游”用户提供月度订阅套餐。
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企业和商业项目
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“全球优先”和固定站点套餐，包含按月订阅以及有上限的数据附加组件。
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移动连接服务
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海上、航空和陆地上的移动连接服务。2024 年，Starlink 为约 75,000 艘船只和 450 多架飞机提供服务。
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政府与国防（星盾）
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为美国国防部、盟军和紧急机构提供安全互联网连接服务和定制卫星，并签署长达多年的合约。
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直连卫星和运营商回程
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与 T-Mobile、One NZ 和 Telstra 等运营商以及印度的 Jio 和 Airtel 签订的早期批发协议目前支持短信功能，并计划在未来提供宽带/数据服务。
总体而言，住宅订阅带来经常性收入，而企业、移动、批发和国防合同则贡献更高利润的销售。 这种收入组合减少了对任何单一业务的依赖，并有可能在未来公开上市之前稳定现金流。
影响 Starlink 估值的因素有哪些？
Starlink 最终的 IPO 股价取决于公司特定指标和更广泛的市场状况。以下是一些可能在 Starlink 上市后影响其估值的因素：
财务表现和现金流
如果公司能够持续增长营收、提高利润率，并证明拥有正向自由现金流，那么就更容易对其采用传统倍数进行估值。然而，如果营收增长停滞、启动成本激增或出现新的亏损，都可能抑制投资者对 IPO 的兴趣。
用户增长和每用户平均收入 (ARPU)
Starlink 在全球拥有超过 500 万用户。保持增长的同时，将客户流失率维持在较低水平，并扩大高 ARPU 企业和移动用户的份额，可以提高公司估值。反之，净增速度放缓、客户流失率上升或价格折扣加大则可能影响预测结果，并压低估值。
监管批准和频谱使用权
许可证仍是一个重要因素。截至 2025 年 5 月，印度市场仍有待意向书的最终批准。如果能够获得批准，或者在其他人口密集地区取得进展，Starlink 的潜在用户数量将大幅增加；反之，如果遇到延迟或额外的频谱费用，则可能会产生相反效果。
低地球轨道 (LEO) 宽带市场的竞争格局
亚马逊的“柯伊伯计划”开始全面部署，截至 2025 年 4 月 28 日已发射 27 颗卫星，而中国的“国网星座”和“千帆星座”尽管早期遭遇挫折，但仍在加速推进。成功推出可能会对 Starlink 的 IPO 股价造成压力。相反，技术故障或竞争对手的缓慢进度可能会推高 Starlink 的估值。
发射经济效益和资本支出
截至 2025 年 5 月，SpaceX 每次猎鹰 9 号飞行的内部成本预计为 1500 万至 3000 万美元。然而，马斯克在 2022 年设定了每艘星际飞船发射成本低于 1000 万美元的长期目标。实现这一数字并延长卫星寿命可以降低资本支出需求并提高现金流，从而支持更高的估值。相反，发射失败、监管阻碍或成本削减速度低于预期则会增加风险。
政府和国防合同
与美国及其盟国机构达成的高利润带宽交易（包括主要政府和国防合同）可以为公司带来多年稳定的收入预期。此类合同的延续可以增强投资者的信心；反之，政治审查或削减预算可能会对预期产生负面影响。
目前可交易哪些太空概念股？
想要在 Starlink 上市之前投资太空概念股？以下是 5 个正在活跃交易的股票简明指南，您可以立即通过股票差价合约交易它们。
波音
波音——美国宇航局太空发射系统火箭核心级的建造商。该集团 2025 年第一季度的报告显示，其订单积压总额高达 5450 亿美元，未来股价走势将受到大型商业、国防及太空项目合同消息的影响——交易波音差价合约
Lockheed Martin
Lockheed Martin 与波音公司共同拥有联合发射联盟，该公司开始全面部署亚马逊的柯伊伯星座，并于 2025 年 4 月发射 Atlas V 型火箭。影响其价格的因素可能包括：美国国防预算、联合发射联盟的发射频率以及每季度的现金流——交易 Lockheed Martin 差价合约
Virgin Galactic
Virgin Galactic 作为太空旅游的先驱，正在建造德尔塔级飞船，并计划在 2026 年第一季度重新开放售票，这在其 2025 年第一季度的财报中得到了证实。试飞结果、预订数量和监管公告都可能影响股价——交易 Virgin Galactic 差价合约
Rocket Lab USA
Rocket Lab 于 2014 年首次推出 Electron，这是一种两级、部分可重复使用的轨道运载火箭。截至 2025 年 5 月，Electron 已完成超过 60 次发射任务，该公司计划在 2025 年下半年进行首次中子 (Neutron) 试飞。发射进度、合同中标情况以及中子项目的进展都会影响其股价——交易 Rocket Lab 差价合约
Thales Group
Thales Group 拥有 Thales Alenia Space 公司，这家子公司专门生产用于电信、地球观测和科学研究的卫星。公司 2024 年财报显示订单量达到创纪录的 252.89 亿欧元，具有强劲的增长前景。Thales 的股价可能受诸如新的欧洲航天局或商业合同公告等重大事件的影响——交易 Thales 差价合约
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常见问题
如何交易或投资 Starlink？
Starlink 仍然是 SpaceX 的私有业务，现在还没有供散户交易的股票或差价合约。一旦上市（可能在纳斯达克股票市场），受监管的券商就会将其纳入交易，届时您可以通过衍生品（例如股票差价合约）交易该股票。在此之前，交易者可以通过交易波音、Lockheed Martin 或 Thales等同行业上市公司来投资相关概念。
Starlink 会上市吗？
有可能，但尚未确认。在 2025 年 5 月 20 日卡塔尔经济论坛上，埃隆·马斯克接受采访时表示，Starlink “有可能”上市，但“并不着急”，并重申可靠的现金流是先决条件。目前尚未提交招股说明书，也未指定承销商，所以 IPO 具体时间暂未确定。
如何在 IPO 前购买 Starlink 的股票？
SpaceX 股权的二级交易仅限于在 Forge Global 等私人平台上进行。 这些交易流动性差、价差大，而且受 SpaceX 优先购买权的限制，因此大多数散户交易者无法参与。
Starlink 股票的估值是多少？
估值尚未正式披露。SpaceX 2024 年 12 月的员工持股计划对公司估值约为 3500 亿美元，其中包括发射业务和 Starlink 卫星互联网业务。最终定价只有在 IPO 路演确定发行价区间时才能揭晓（如果公司上市）。