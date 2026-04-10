交易 Thales - HO 差价合约
关于 Thales SA
泰雷兹公司是一家位于法国的技术公司。 它提供广泛的解决方案，分为三个部分。 航空航天、运输、国防和安全。 航空航天部门提供旨在提高飞行安全性和可靠性的机载电子设备、民用和军用飞机模拟器、机载连接和飞行娱乐、用于飞机驾驶、导航和控制的机载设备和功能，以及空间部门的设备、有效载荷、卫星、系统和服务。 运输业提供铁路信号、电信、监督系统和票务解决方案。 国防和安全提供无线电通信产品、网络和基础设施系统、保护系统、关键信息系统和网络安全。 它在全球范围内运营。
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