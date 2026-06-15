Revolut IPO
Revolut 何时进行 IPO？
截至 2025 年 2 月，Revolut 尚未正式公布其首次公开募股 (IPO) 的具体日期。不过，据多方消息，该公司正积极筹备于 2025 年进行 IPO，其估值已达到约 450 亿美元。Revolut 目前倾向于在美国纳斯达克证券交易所挂牌，但英国政府也在积极与其洽谈，力图吸引其选择伦敦作为上市地。
以下几个重要因素可能影响 Revolut IPO 的时间与地点选择：
- 财务表现：2023 年，Revolut 实现营收逾 22 亿美元，税前利润达 5.45 亿美元，展现出强劲的盈利能力。
-
监管审批：公司历时三年，于 2024 年 7 月成功取得英国银行牌照，使其能够扩展在英国的存款保障与按揭贷款服务。
-
市场环境：受益于宏观经济改善与积压的投资需求释放，2025 年 IPO 市场前景明显优于往年。然而，利率波动与地缘政治等外部因素仍可能影响投资者情绪。
什么是 Revolut？
Revolut 是一家总部位于英国的金融科技公司，提供多项数字银行服务，涵盖支付、外汇兑换、股票和加密货币交易以及预算管理等领域。由 Nikolay Storonsky 和 Vlad Yatsenko 于 2015 年创立，Revolut 致力于通过移动优先的数字平台，为全球用户提供高效便捷的银行替代方案，现已成长为欧洲领先的金融科技企业之一。
Revolut 发展历程中的重要里程碑
- 2015 年 – 在英国成立，主打低成本外汇兑换及多币种账户服务。
- 2018 – 获得欧洲银行牌照，业务拓展至更广泛的金融服务领域。
- 2020 年 – 进军美国与日本市场，启动全球扩张战略。
- 2021 年 – 公司估值达 330 亿美元，跻身欧洲最具价值的金融科技初创企业行列。
- 2023 年 – 年营收达 22 亿美元，税前利润为 5.45 亿美元。
- 2024 年 – 全球用户突破 5,000 万，获得英国银行牌照，并宣布将全球总部迁至伦敦金丝雀码头 (Canary Wharf)。
- 2025 年 – 积极筹备首次公开募股 (IPO)，估值约为 450 亿美元，正在考虑在纳斯达克或伦敦证券交易所上市。
Revolut 的核心功能
- 多币种账户 – 支持用户以银行间汇率持有并兑换多种货币。
- 股票与加密货币交易 – 客户可通过 App 直接投资股票、加密货币及大宗商品。
- AI 驱动的预算工具 – 提供实时消费分析，帮助用户优化个人财务管理。
- 国际转账服务 – 支持低费用全球汇款，汇率实时透明。
- Premium 与 Metal 高级账户 – 提供订阅制服务，包括返现、保险、机场贵宾室等专属权益
Revolut 持有英国电子货币牌照，并已在多个欧洲国家取得银行牌照，从而不断扩展其金融服务范围。凭借全球用户数量的快速增长，Revolut 如今已被广泛认为是全球最具价值的金融科技初创企业之一。
Revolut 如何盈利？
Revolut 是一款数字金融超级 App，主要通过其移动平台提供银行、支付和投资服务。不同于传统银行，Revolut 不依赖实体网点，而是专注于技术驱动、移动优先的用户体验。
其收入来源广泛，以下为几项主要营收渠道。
|
收入来源
|
描述
|
交易手续费
|
每当用户使用 Revolut 借记卡或预付卡进行支付时，公司会从交易中收取一小部分手续费。该费用由商户支付，用户无需承担。交易量越大，相关收入越高。
|
订阅计划
|
Revolut 提供 Plus、Premium、Metal 和 Ultra 等订阅服务，按月或按年收费。这些服务提供更高的提现额度、旅行保险、返现、机场贵宾室等多种权益。订阅收入具备可预测性，为公司带来稳定的经常性收入。
|
货币兑换
|
Revolut 在工作日期间提供免费的银行间汇率兑换服务。但在周末或高额交易时，公司会收取汇率加价，从中获取外汇交易收益。
|
加密货币与股票交易
|
用户可通过 App 交易股票、加密货币和大宗商品。Revolut 通过交易佣金、买卖点差和提款手续费获利。随着散户交易活动增加，该板块已成为重要营收来源之一。
|
企业账户服务
|
Revolut Business 提供专为企业、自由职业者与创业者打造的账户服务，涵盖多币种支付、企业卡及费用管理功能。其营收来源包括月度订阅费用与支付处理费用。
|
借贷服务
|
Revolut 提供个人贷款、信用额度、透支服务和“先买后付 (BNPL)”等金融产品。其主要通过利息收入与贷款手续费实现盈利，商业模式与传统银行类似。
可能影响 Revolut 实时股价的因素有哪些？
一旦上市，Revolut 的股价将受到多方面因素影响，包括市场环境、公司业绩、监管政策和行业竞争。投资者将重点关注其财务表现、用户增长情况及行业趋势，以评估其长期投资价值。以下为可能引发 Revolut 实时股价波动的主要因素。
市场环境与行业趋势
Revolut 股价将受到宏观经济因素影响，如利率、通胀以及全球经济形势，这些因素都会影响投资者信心。作为一家数字银行，其估值还将受金融科技版块整体走势及金融市场变动的影响。IPO 的市场表现将成为初期投资者情绪的重要参考。
公司基本面与发展前景
Revolut 已连续数年实现盈利，在金融科技行业中具有明显优势。投资者将关注其在银行、交易和订阅业务的收入增长，以衡量未来发展潜力。持续的盈利能力、用户存款增长和交易量上升有望推动其股价上涨；反之，若核心市场增长放缓，其估值或将承压。
竞争格局与战略部署
Revolut 的股价表现还将受到其与 Wise、Monzo 及传统银行等竞争对手的影响。若公司通过战略合作、并购或收购实现业务拓展，可能推动估值上升；而行业竞争加剧则可能限制其增长空间。
监管政策与合规进展
获取更多银行牌照等监管成果可增强公司信誉与投资者信心。但若金融监管政策趋严，尤其是在加密货币交易和金融服务领域，公司运营与股价可能受到影响。
市场情绪与交易活跃度
分析师的买入/卖出评级、交易量变化与空头仓位等因素均可能导致股价波动。重大新闻，例如领导层发生变动、安全事件或重大战略合作，也可能影响市场情绪。
借助我们内部分析师的专业见解，帮助您时刻紧跟市场动态。查看我们的新闻与分析专栏，掌握更多实时资讯与专业观点。
如何通过差价合约交易 Revolut 股票
一旦 Revolut 最终成功上市，若您希望交易其股票，需提前完成以下几个步骤。
- 选择券商平台挑选一家可靠的券商平台，并确认该平台支持 OpenAI 股票交易。像 Capital.com 这样的交易平台提供差价合约 (CFD) 服务，使投资者无需实际持有基础资产，也能基于价格波动进行投机交易。
- 开设交易账户在所选平台上开立账户，并提交必要的个人信息，通常还需完成身份验证流程。
- 存入资金通过银行转账、银行卡或其他方式为账户注资，确保账户中有足够的可用资金以支持交易操作。
- 监控股票表现在 OpenAI 股票正式上市后，可通过实时数据追踪其股价走势，并密切关注公司发布的新闻和财务公告，因为这些因素都有可能影响其市场估值。
- 下单当您准备就绪后，可通过市价单或限价单进行买入操作。建议设置止损单，以帮助有效控制交易风险。
我还能交易哪些金融科技股票？
截至 2025 年 2 月，Revolut 仍为非上市公司，预计将在 2025 年进行首次公开募股 (IPO)。但是您可以通过以下上市公司交易金融科技类股票：
-
Paypal (PYPL) – 一家领先的数字支付平台，旗下拥有 Venmo，提供“先买后付 (BNPL)”、加密货币和商户服务。
-
Block (SQ) – 前身为 Square，提供 POS 系统、Cash App，以及通过 Afterpay 提供“先买后付 (BNPL)” 服务，同时正拓展区块链与 AI 驱动的金融服务。
-
Visa (V) 与 Mastercard (MA) – 全球支付巨头，每年处理数十亿笔交易，包括 Klarna 的 BNPL 支付服务。
-
Affirm (AFRM) – 一家领先的“先买后付(BNPL)” 服务提供商，与 Amazon 有合作关系，收入来源包括商户手续费和融资服务。
-
Adyen (ADYEN) – 一家总部位于荷兰的支付处理服务商，为 Meta、Uber 和 Microsoft 等企业提供全球支付解决方案。
-
SoFi (SOFI) – 一家数字银行，提供贷款、股票交易、加密货币投资及学生贷款再融资等多元化金融服务。
阅读我们全面的股票交易指南了解有关股票和股票市场的更多信息。
常见问题
Revolut 的主要股东是谁？
Revolut 是一家私人持股公司，首席执行官 Nikolay Storonsky 为最大股东。联合创始人 Vlad Yatsenko 亦持有股份，其他主要投资方包括 SoftBank、Tiger Global、Coatue Management 和 D1 Capital Partners。一旦 Revolut 上市（预计时间为 2025 年），其股权将进一步向公众投资者开放。
Revolut 的估值是多少？
2024 年，Revolut 通过一轮面向员工的二级市场股份转让实现流动性，当时公司估值达到了 450 亿美元。然而，在正式 IPO 前，其估值仍可能受到市场环境、财务表现及投资者情绪等多重因素的影响，继而发生变动。
Revolut 何时进行 IPO？
Revolut 尚未正式公布 IPO 日期，但据报道，公司可能将在 2025 年完成上市。目前，公司正考虑在伦敦证券交易所 (LSE) 或纳斯达克 (Nasdaq) 上市，不过包括英国银行牌照在内的监管审批程序，可能会影响最终的上市时间表。
如何在 IPO 前投资 Revolut？
在公司 IPO 前，投资机会通常仅面向机构投资者、风险投资公司和私募股权基金。不过，部分 pre-IPO（开启 IPO 前的）交易平台（如 EquityZen 或 Forge Global）可能在早期股东出售股份时，为合格的投资者提供参与机会。大多数散户投资者需等待公司正式上市后，方可进行投资。
Revolut 股票未来是否支持差价合约交易？
如果未来 Revolut 成功上市，许多券商可能会推出基于其股票的差价合约 (CFD) 产品，让您无需实际持股，即可基于股价波动进行交易。不过，是否可进行差价合约交易将取决于券商设置、相关市场监管政策，以及 Revolut 股票是否符合流动性要求等因素。