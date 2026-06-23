Monzo IPO —— 如何交易 Monzo 股票

Monzo 何时进行 IPO？

截至 2025 年 2 月，Monzo 尚未正式公布其首次公开募股 (IPO) 的具体日期。不过，随着公司在英国及海外市场的持续扩张，Monzo 正积极评估上市计划的可行性。凭借庞大的用户基础和“数字优先”的运营模式，公开上市有望为其带来更多发展资本。

Monzo 计划在 2025 年底前完成“IPO 准备”工作，但正式上市的实际时间可能推迟至 2026 年。目前，公司正专注于加强公司治理结构，并推进相关前期工作，为未来顺利上市打下良好基础。

估值

经历 2024 年的最新一轮融资后，Monzo 的估值约为 45 亿英镑。该公司在上一财年实现首次年度盈利，主要得益于利率上升，以及交易手续费和订阅收入的提升。

潜在 IPO 地点

关于 IPO 上市地点的讨论仍在 Monzo 公司内部进行。首席执行官 TS Anil 倾向于选择赴美上市，以便借助美国资本市场的深度和科技公司普遍获得的更高估值。而 Monzo 董事会则更倾向于留在本土市场上市，认为这与其在英国超过 1000 万的客户基础更加匹配。

市场背景

Monzo 正在考虑上市地点之际，英国股市正经历 IPO 活动大幅下滑的低迷期。2024 年，伦敦 IPO 筹资总额创下历史新低，引发投资者对市场流动性和估值环境的担忧。如果 Monzo 最终选择在伦敦上市，尤其是在金融科技板块，将可能为英国资本市场注入新活力，重新点燃市场对该领域的关注。

整体来看，尽管 IPO 时间表尚未敲定，Monzo 已在稳步推进上市准备，并正综合考量最佳的上市时机与地点，以支持其持续增长并最大化股东价值。