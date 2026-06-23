Monzo IPO —— 如何交易 Monzo 股票
Monzo 何时进行 IPO？
截至 2025 年 2 月，Monzo 尚未正式公布其首次公开募股 (IPO) 的具体日期。不过，随着公司在英国及海外市场的持续扩张，Monzo 正积极评估上市计划的可行性。凭借庞大的用户基础和“数字优先”的运营模式，公开上市有望为其带来更多发展资本。
Monzo 计划在 2025 年底前完成“IPO 准备”工作，但正式上市的实际时间可能推迟至 2026 年。目前，公司正专注于加强公司治理结构，并推进相关前期工作，为未来顺利上市打下良好基础。
估值
经历 2024 年的最新一轮融资后，Monzo 的估值约为 45 亿英镑。该公司在上一财年实现首次年度盈利，主要得益于利率上升，以及交易手续费和订阅收入的提升。
潜在 IPO 地点
关于 IPO 上市地点的讨论仍在 Monzo 公司内部进行。首席执行官 TS Anil 倾向于选择赴美上市，以便借助美国资本市场的深度和科技公司普遍获得的更高估值。而 Monzo 董事会则更倾向于留在本土市场上市，认为这与其在英国超过 1000 万的客户基础更加匹配。
市场背景
Monzo 正在考虑上市地点之际，英国股市正经历 IPO 活动大幅下滑的低迷期。2024 年，伦敦 IPO 筹资总额创下历史新低，引发投资者对市场流动性和估值环境的担忧。如果 Monzo 最终选择在伦敦上市，尤其是在金融科技板块，将可能为英国资本市场注入新活力，重新点燃市场对该领域的关注。
整体来看，尽管 IPO 时间表尚未敲定，Monzo 已在稳步推进上市准备，并正综合考量最佳的上市时机与地点，以支持其持续增长并最大化股东价值。
什么是 Monzo？
Monzo 是一家总部位于英国的数字银行，提供基于移动应用程序 (App) 的金融服务，包括活期账户、储蓄功能和预算管理工具。自 2015 年成立以来，Monzo 凭借以客户为中心、技术驱动的创新方式，迅速成长为业内领先的挑战者银行之一，旨在成功打破传统银行的运营模式。
Monzo 的核心功能
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App 银行服务：提供以移动端为主的活期账户，支持即时通知与实时消费分析。
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储蓄与预算工具：推出“储蓄罐 (Pots)”功能、自动取整储蓄与消费控制选项。
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境外免手续费：提供费率友好的外汇交易和 ATM 提现服务。
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透支与贷款服务：推出灵活的信贷产品，包括透支额度和个人贷款。
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Monzo Premium 与 Monzo Plus：基于订阅模式的账户服务，提供额外福利，如旅游保险与虚拟卡等。
Monzo 是一家在英国注册并持牌的银行，受金融行为监管局 (FCA) 监管，并为符合条件的客户存款提供金融服务补偿计划 (FSCS) 保障。
Monzo 的估值变化历程
Monzo 的估值在近年来稳步上升，反映出其用户增长迅猛、产品不断多元化，以及投资者对数字银行市场的持续信心。不过，其未来 IPO 的估值将受制于整体市场环境、营收增长表现及盈利预期等多项因素。
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年份
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融资轮次
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估值
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重要进展
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2017 年
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C 轮
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2.8 亿英镑
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获得英国银行牌照，从预付卡业务转型为全功能活期账户服务。
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2018
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D 轮
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10 亿英镑
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用户突破 100 万，拓展信贷产品线。
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2020 年
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G 轮
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12.5 亿英镑
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受新冠疫情影响估值下调，但用户增长势头依然强劲。
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2021 年
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私募融资
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35 亿英镑
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贷款业务与高级账户服务推动收入增长，估值回升。
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2024 年
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IPO 前融资
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45 亿英镑
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拓展企业银行业务、扩大国际市场版图，丰富订阅型服务。
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待定
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潜在 IPO
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?
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最终估值将取决于市场环境、营收增长和盈利预期。
Monzo 的收入来源有哪些？
Monzo 是一家完全数字化运营的银行，主要通过其移动应用程序 (App) 提供金融服务。不同于传统银行，Monzo 不依赖实体网点，而是以技术驱动的无缝体验为核心，为客户提供优质服务。
Monzo 的收入来源多种多样，主要包括以下几项：
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收入来源
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描述
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交易手续费
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客户使用 Monzo 卡进行交易时所产生的小额交易分成。
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透支与贷款服务
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通过信贷产品获取的利息收入。
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订阅计划
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通过提供 Monzo Plus 和 Monzo Premium 等增值服务收取订阅费用。
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第三方平台合作
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通过销售保险等第三方金融产品获取的佣金收入。
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企业银行业务
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来自 Monzo 专为中小企业 (SME) 设计的商业账户所产生的服务收入。
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财务指标
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业绩趋势
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收入增长
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截至 2024 年 3 月的财年，收入同比增长 147%，从上一财年的 3.556 亿英镑增至 8 亿英镑。
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盈利能力
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2024 财年实现税前利润 1540 万英镑，标志着公司首次实现全年盈利。
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用户规模
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截至 2023 年 5 月，Monzo 客户总数达到 970 万，按客户数量计算，已跻身英国第七大银行。
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客户存款
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截至 2024 财年，客户存款同比增长 88%，总额达 112 亿英镑。
可能影响 Monzo 实时股价的因素有哪些？
一旦上市，Monzo 的股价将受到多方面因素影响，包括宏观经济走势与公司自身经营表现等。投资者将密切关注其增长潜力、盈利能力以及监管动态。
市场环境与行业趋势
宏观经济趋势：利率、通货膨胀和消费者支出习惯将直接影响金融科技企业的估值。利率上升可能提升 Monzo 的贷款收益，但也可能抑制借贷需求；经济下行则可能影响整体交易活跃度。
挑战者银行竞争：Monzo 所在市场竞争激烈，主要对手包括 Starling Bank、Revolut 等数字银行，以及不断加强数字化转型的传统金融机构。市场份额的变动与产品差异化表现将直接影响投资者信心。
IPO 表现：上市初期的股价表现将为未来走势定下基调。若首日交易活跃、市场反应积极，可能带动上涨势头；若反响不佳，则可能引发短期波动和抛售压力。
公司基本面与发展前景
收入与盈利能力：投资者将关注 Monzo 是否具备可持续盈利能力，尤其是在订阅服务、信贷、交易手续费 (interchange fees) 和企业银行业务等重要收入来源上的表现。鉴于 Monzo 刚刚实现盈利，持续的利润增长将成为估值支撑的关键因素。
用户增长与参与度：客户数量持续增长、账户使用频率提升（如存款、交易、贷款、储蓄等）表明市场对 Monzo 的服务需求旺盛。高用户参与度，尤其是付费订阅用户的粘性，将对估值形成正面支撑。
监管状况：作为一家受监管的英国银行，Monzo 需严格遵守各项金融监管要求。若面临监管处罚或政策收紧（如更高的资本金要求），将可能影响其运营灵活性与盈利能力。此外，向美国等新市场扩张同样将面临更复杂的监管合规挑战。
市场情绪与交易活跃度
分析师评级：投行及金融分析师发布的研报将在很大程度上引导市场情绪。若获得积极评级，可能带动市场买盘；若遭遇下调或遭质疑其长期盈利能力，则可能引发抛压。
新闻与市场舆论：安全漏洞、产品创新、战略合作、管理层调整等事件都可能影响投资者情绪。Monzo 作为一个社区驱动型品牌，持续赢得用户信任对于维持其估值尤为关键。
空头仓位与交易量：作为一只金融科技类股票，Monzo 在上市初期可能经历较高的波动性。若交易量大，股价可能快速波动；同时，空头仓位的变动也可能进一步加剧短期市场走势。
如何交易 Monzo 股票
一旦 Monzo 正式上市，您可以按照以下步骤交易其股票：
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选择券商平台：选择一家受监管的券商，并确认其提供 Monzo 股票或相关差价合约 (CFD) 的交易服务。阅读我们的差价合约 (CFD) 交易指南了解有关差价合约的更多信息。
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开设交易账户：注册并验证您的身份。
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账户存款：通过您偏好的支付方式向您的账户存入资金。
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监控股票表现：持续关注 Monzo 的财务报告及行业相关新闻，及时掌握市场动态。
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下单：通过市价单或限价单买入或卖出股票。考虑设置止损单以管控风险。
借助我们内部分析师的专业见解，帮助您时刻紧跟市场动态。查看我们的新闻与分析专栏，掌握更多实时资讯与专业观点。
我可以交易哪些金融科技股票？
尽管 Monzo 尚未确认其 IPO 日期，投资者仍可通过交易其他金融科技龙头公司的股票来参与该领域的投资机会。
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Wise (WISE.L)：专注于国际汇款与跨境银行服务。
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Adyen (ADYEN.AS)：一家全球支付处理平台，服务客户包括 Netflix 和 Uber。
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SoFi Technologies (SOFI)：一家总部位于美国的在线银行，提供个人理财与交易服务。
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Nubank (NU)：一家位于拉丁美洲的业内领先的数字银行。
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FIS (FIS) and Fiserv (FI)：为银行和支付行业提供金融科技基础设施支持。
阅读我们全面的股票交易指南，深入了解如何交易金融科技类股票及其他股票资产。
常见问题
Monzo 的主要股东是谁？
Monzo 目前仍为私人持有公司，股权由创始人、员工及风险投资公司（如 Accel、General Catalyst 和 Passion Capital）共同持有。公司上市后，公众投资者也将有机会持有其股份。
Monzo 的估值是多少？
在完成 2024 年的最新一轮融资后，Monzo 的估值约为 45 亿英镑。该估值可能会随着潜在的 IPO 推进而进一步调整。
Monzo 何时进行 IPO？
Monzo 尚未公布正式的 IPO 日期，但多数分析人士预计，公司可能会在 2025 年或之后择机上市。
如何在 IPO 前投资 Monzo？
Monzo IPO 前的投资机会通常仅限于风险投资和私募股权机构。部分二级市场可能会提供 Monzo 的 IPO 前股份转让，但大多数散户投资者仍需等待公司正式上市后方可参与。
Monzo 股票未来是否支持差价合约交易？
如果未来 Monzo 成功上市，许多券商可能会推出基于其股票的差价合约 (CFD) 产品，让您无需实际持股，即可基于股价波动进行交易。具体能否交易，将取决于券商产品配置及当时的市场环境。