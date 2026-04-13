交易 Fidelity National Financial - FNF 差价合约

关于 Fidelity National Financial Inc

Fidelity National Financial, Inc.（FNF）是一家提供产权保险、托管和其他产权相关服务的公司，包括为房地产和抵押贷款行业提供信托活动、受托人销售担保、记录和再转让以及房屋担保产品和交易服务。 FNF的分部包括产权、F&G和企业及其他。 产权部门由保险承保人和相关业务组成，提供产权保险和托管以及其他与产权相关的服务，包括信托活动、受托人销售担保和房屋担保产品。 产权业务包括其交易服务业务，其中包括用于抵押贷款的生产和管理的其他产权相关服务。 F&G部门主要包括其年金和人寿保险相关业务的运营。 F&G部门提供年金和人寿保险产品的组合，包括递延年金、即时年金和指数化万能险。