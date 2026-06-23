Kraken IPO——如何交易 Kraken 股票
Kraken 何时进行 IPO？
截至 2025 年 4 月，Kraken 尚未正式确认其首次公开募股 (IPO) 的具体日期，但有报道指出，该公司有望最早于 2025 年底或 2026 年完成上市。自 Coinbase 于 2021 年成功上市以来，Kraken 一直被视为加密行业中最具潜力的 IPO 候选公司之一。
可能影响 IPO 时间的因素包括：
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市场环境：加密货币领域的 IPO 热度高度依赖于比特币的价格走势、监管态势，以及股市的追逐风险/规避风险周期。
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监管明确性：Kraken 的上市决定可能取决于美国和欧洲几起备受关注的监管案件结果。
- 业务表现：若交易量显著增长，或产品组合实现多元化，可能有助于 Kraken 在上市前争取更有利的估值。
什么是 Kraken？
Kraken 是一家总部位于美国的加密货币交易所，由 Jesse Powell 于 2011 年创立。该平台支持用户买入、卖出及质押多种数字资产，包括比特币、以太坊和山寨币。Kraken 以其安全性和深度流动性著称，是业内运营历史最悠久的交易所之一。
截至 2025 年，Kraken 在全球 190 多个国家拥有超过 900 万客户，其日均交易量根据市场情况在 5 亿至 10 亿美元之间波动。在全球范围内，公司员工约 2,300 人，平台支持超过 200 种加密货币及代币的交易，服务对象包括散户和机构交易者，产品涵盖现货交易、杠杆交易、期货、质押及托管服务。
重要里程碑
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2011 年– Kraken 于旧金山成立
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2013 年– 成为全球首批通过密码学可验证审计的交易所之一
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2020 年– 作为特殊用途存托机构 (Special Purpose Depository Institution，简称 SPDI)，获得美国怀俄明州银行牌照
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2022 年– 推出 Kraken NFT 市场，并扩展质押服务
- 2024 年 – 随着机构用户采用率上升，全球用户数突破 1,000 万
Kraken 的收入来源有哪些？
Kraken 通过向散户与机构客户提供丰富的加密货币交易及金融服务获得收益。尽管其主要的收入来源为交易手续费，但随着加密货币市场的成熟，Kraken 已逐步扩展至质押、期货和托管等服务，进一步拓宽了收入基础。公司的收益高度依赖于交易量和加密资产价格，这意味着市场周期会显著影响其盈利能力。
以下为 Kraken 的主要收入来源。
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收入来源
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描述
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交易费用
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向散户与机构客户就加密货币的买入/卖出订单收取的交易佣金
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质押与奖励
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从用户通过 Kraken 质押代币所获得的奖励中提取一定比例作为收入
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保证金交易与期货
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支持的加密货币交易对的杠杆产品与永续合约所收取的费用
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托管与场外交易 (OTC) 服务
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通过安全资产存储和大宗场外交易获取收益
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机构工具
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来自 Kraken Pro 及为对冲基金、家族办公室和企业客户提供的定制服务的收入
Kraken 实施分级收费结构，交易量越大，费用越低。平台采用 Maker-Taker 模式，对做市商收取更低费用以激励流动性，这一策略受到机构客户的高度认可，有助于维持平台的深度订单簿。
此外，Kraken 是首家依据怀俄明州 SPDI 监管框架获得美国银行牌照的加密公司，这一地位使其能像传统银行一样提供托管和结算服务，但不实行部分准备金制度。若 Kraken Bank 顺利推出，则有望在加密货币与传统金融之间架起桥梁，提供原生加密货币账户、支付功能，甚至可能推出借记卡或信用产品。
可能影响 Kraken 实时股价的因素有哪些？
一旦 Kraken 成功上市，其股价将受到加密市场波动性与公司市场地位的双重影响。作为全球最老牌且最具影响力的加密交易所之一，Kraken 的估值将受用户增长、交易活跃度、监管变化及产品创新等多重因素驱动。
但由于其对加密市场周期及政策不确定性的高度敏感，其股价在上市初期可能出现剧烈波动。
加密货币市场动能
Kraken 的业绩与整体加密货币的市场情绪紧密相关。若比特币和以太坊进入上涨周期，Kraken 有望实现交易量增长、收入提升，进而增强投资者对其股价的信心。山寨币热度上升，或出现新的加密叙事（如 AI 代币或第二层网络部署），也可能带动平台用户活跃度提升。
反之，若加密货币市场陷入长期低迷，交易活动减少，投资者对 Kraken 的增长前景可能产生疑虑，其股价也可能因此承压。
监管明确性 vs 严格监管
监管变化可能成为 Kraken 发展的重大推动力或阻力。若美国或欧洲监管机构推出明确且颇具支持力度的监管框架，将有助于 Kraken 拓展质押、托管或代币化证券等业务，强化其盈利能力。
然而，若监管趋严，尤其是在质押服务或资产归类为证券方面加强限制，Kraken 的核心业务可能面临中断，其股价亦可能随之下跌。
交易量与用户增长
如果 Kraken 报告其活跃用户数量及交易量在市场反弹或新产品推出期间大幅增长，其股价有望获得市场青睐。进军新兴市场或与机构建立合作关系，通常也会被视为推动股价的正面因素。
相反，若用户活跃度下滑、交易量停滞，或市占率被 Coinbase、Binance 等竞争对手超越，则可能引发投资者担忧并影响股价表现。
多元化与创新
若 Kraken 成功拓展现货交易以外的收入来源，将可能获得投资者肯定。如推出期货、期权、NFT 市场或加密借记卡等产品，将为其带来新增收入并提振市场信心。此外，凭借其在怀俄明州获得的 SPDI 银行业资格，Kraken 进军银行业务也可能受到看好。
然而，若这些新项目推进缓慢，或在实施中出现运营障碍，也可能对其股价构成负面影响。
公开上市表现与 IPO 市场热度
与众多科技类 IPO 类似，Kraken 上市初期的股价表现将高度依赖市场情绪以及 IPO 的定价流程与运作方式。若建簿阶段投资需求强劲，首个交易日表现良好，可能触发动能驱动的上涨趋势。然而，若 IPO 定价过高，或早期投资者迅速获利回吐，尤其是在市场整体偏好避险的环境下，Kraken 的股价可能经历剧烈波动，甚至在（完成 IPO）上市后出现下跌。
如何通过差价合约交易 Kraken 股票
如果 Kraken 成功上市，您或将能够通过差价合约 (CFD) 交易其股票。具体步骤如下：
- 选择平台Capital.com 提供数千种全球股票（涵盖新上市（已完成 IPO 的）公司及与加密货币相关的企业）的差价合约交易服务。
- 開立賬戶注册账户，完成身份验证，选择您的交易偏好。
- 充值账户向账户存入资金。仅使用您能够承担风险的资金进行交易。
- 关注 IPO 动态密切关注 Kraken IPO 的相关新闻、监管更新及上市后的股价变动情况。
- 进行交易通过建立多头或空头仓位，基于股价进行投机交易。可设置止损单和止盈单以控制风险。
如需了解更多信息，请参阅我们的差价合约交易指南。
我可以交易哪些加密货币和金融科技股票？
在 Kraken 仍处于私营阶段的当前，市场上已有多家涉足加密货币交易所、金融科技平台和区块链基础设施的上市公司可供交易：
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Coinbase (COIN) – 美国最大的加密货币交易所，也是最接近 Kraken 的已上市对标公司
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Robinhood (HOOD) – 一款具有加密货币交易功能的投资 App，拥有庞大的散户用户群
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Block (SQ) – 前身为 Square，将比特币集成至支付系统，并提供多项加密货币服务
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Riot Platforms (RIOT) – 一家比特币挖矿公司，股价走势通常与加密货币价格高度相关
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Marathon Digital (MARA) – 北美地区最大的比特币挖矿公司之一
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MicroStrategy (MSTR) – 持有大量比特币，并将其纳入企业财务储备的科技公司
请参阅我们的完整股票交易指南，发现更多投资机会。
常见问题
Kraken 的股东是谁？
Kraken 是一家私人持股公司，由 Jesse Powell 于 2011 年创立。尽管该公司目前由首席执行官 David Ripley 领导，Powell 仍是加密行业的重要股东和标志性人物之一。多年来，Kraken 获得了来自多家投资机构的资金支持，包括 Hummingbird Ventures、Blockchain Capital、Digital Currency Group 和 Tribe Capital。这些早期投资方可能在公司 IPO 时仍持有较大比例的股份，具体比例将取决于本次 IPO 的结构安排。
Kraken 的估值是多少？
在最新一轮已知融资中，Kraken 的估值约为 100 亿美元。该估值在 IPO 时可能根据当时的加密货币市场环境和投资者需求出现上调或下调。估值通常会以 Kraken 的上市竞争对手 Coinbase 为参考，并根据二者在市场份额、产品多样性以及地域覆盖等方面的差异进行调整。
Kraken 何时进行 IPO？
目前尚未公布其正式的 IPO 日期，但业内普遍预测 Kraken 有望在 2025 或 2026 年完成上市。其上市时间可能受到多项因素共同影响，包括加密货币市场的整体行情、监管政策的进一步明确，以及其他已上市交易所的市场表现。Kraken 此前曾多次表示，在市场环境和时机成熟的前提下，公司有意成为上市实体。
我可以在 IPO 之前投资 Kraken 吗？
在 IPO 之前，Kraken 的投资机会通常仅限于机构投资者或符合资格的合格投资人，且主要通过私募轮或二级市场交易实现。部分平台可能提供 IPO 前股份的投资渠道，但这类投资通常伴随较高风险、流动性较差，并设有资格限制。大多数散户投资者需要等到 Kraken 正式上市后，才能通过公开市场参与其股票投资。
Kraken 股票未来是否支持差价合约交易？
若 Kraken 成功在证券交易所上市，Capital.com 等券商可能会提供其股票的差价合约 (CFD) 交易服务。这类交易允许投资者在不实际持有 Kraken 股票的前提下，基于其股价波动进行投机操作，亦可使用杠杆进行做多或做空交易。能否提供该类产品将视市场需求及 Kraken 股票上市后的流动性情况而定。另外，请务必注意：杠杆交易可能同时放大您的收益与亏损。