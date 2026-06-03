10 cильнейших валют мира

Организация Объединенных Наций признает 180 валют в качестве законного платежного средства в 195 странах.Ниже представлены 10 сильнейших валют мира, ранжированных по их стоимости по отношению к доллару США по состоянию на 24 июня 2024 года*:

Прошлые результаты не являются гарантией прибыли в будущем.

Кувейтский динар (KWD)

Созданная в 1960 году, национальная валюта Кувейта является самой сильной и ценной валютой в мире на протяжении нескольких десятилетий.

Большие запасы природной нефти, высокий спрос на валютном рынке и ограниченное предложение валюты способствуют укреплению кувейтского динара.90% государственного дохода Кувейта формируется за счет экспорта нефти — и пока существует мировой спрос на нефть и достаточное предложение в стране, спрос на кувейтский динар также будет высоким.

Кувейтский динар привязан к корзине валют, а не к одной валюте.

Бахрейнский динар (BHD)

Как и Кувейт, Бахрейн получает большую часть своих доходов от одного товара.70% дохода государства составляет экспорт нефти. Нефтяные богатства Бахрейна способствуют росту спроса на бахрейнский динар.

Бахрейнский динар, который заменил рупии Персидского залива в качестве национальной валюты Бахрейна в 1965 году, был привязан к доллару США в 1980 году по курсу 1 BHD за 2,65 USD. Валютная привязка BHD к доллару США способствует уверенности на рынке, низкой волатильности и стабильности валюты.

Оманский риал (OMR)

Введенный в 1970 году, оманский риал был привязан к доллару США в 1973 году.Изначально оманский риал был привязан к доллару США на уровне 1 OMR за 2,895 USD, но в 1986 году был скорректирован до курса, который сохранился с тех пор.

Курс составляет 1 OMR за 2,6008 USD.

Значительную часть стабильности национальной валюты Оман получает за счет спроса и доходов от добычи и экспорта нефти и газа.Торговые отношения Омана с Соединенными Штатами и его экономическая стабильность способствуют укреплению оманского риала.

Иорданский динар (JOD)

Иорданский динар используется с 1950 года, а в 1995 году правительство Иордании привязало иорданский динар к доллару США по курсу 1 JOD за 1,4104 USD.

Несмотря на относительно низкую зависимость от экспорта нефти и газа по сравнению с другими ближневосточными странами из этого списка, национальная валюта Иордании занимает четвертое место в мире.

Его устойчивость объясняется политикой открытого рынка, дефицитом валюты и большими валютными резервами.

Британский фунт стерлингов (GBP)

Британский фунт стерлингов — это старейшая валюта в мире, которая используется до сих пор.История, надежность и стабильность британской финансовой системы и Банка Англии, а также экономическая мощь страны и присутствие Лондона в качестве крупного финансового центра придают фунту стерлингов силу, делая его одной из самых ценных валют в мире.

Британский фунт также является частью одной из самых популярных валютных пар — GBP/USD, также известной как «кабель».Такое прозвище появилось в XIX веке, когда курсы валют передавались по трансатлантическим подводным телеграфным кабелям.

Гибралтарский фунт (GIP)

Гибралтарский фунт был введен после гражданской войны в Испании в 1896 году, заменив испанский «real de plata», и стал официальной валютой Гибралтара.

Стабильность валюты обеспечивается привязкой к британскому фунту стерлингов в соотношении 1:1, поэтому один GIP всегда равен одному GBP.

Швейцарский франк (CHF)

Швейцарский франк является официальным законным платежным средством Швейцарии и Лихтенштейна.

Франк получил статус «актива-убежища», который привлекает трейдеров в периоды геополитической или рыночной неопределенности. Швейцария обладает валютными резервами на сумму 1,033 миллиарда долларов, что делает ее третьей в мире в этой группе после Китая и Японии.

Эти резервы, а также политическая и экономическая стабильность Швейцарии и ее большой торговый профицит, обеспечивают CHF статус шестой по силе валюты в мире.

Доллар Каймановых островов (KYD)

Каймановы острова являются крупным международным офшорным финансовым центром с одной из самых сильных валют в мире. Это стало возможным благодаря развитому сектору финансовых услуг, туристической индустрии и статусу «актива-убежища», который привлекает крупные банки и корпорации.

В 2019 году финансовые услуги составили 40,2% ВВП Каймановых островов. По данным KPMG, 43 из 50 крупнейших банков мира ведут свою деятельность отсюда.

Доллар Каймановых островов был введён в 1971 году, заменив ямайский доллар. Он привязан к доллару США по фиксированному курсу 1 доллар Каймановых островов = 1,2 доллара США.

Евро (EUR)

Евро является официальной валютой в 20 из 26 стран ЕС, с совокупным населением почти 350 миллионов человек на январь 2023 года. ЕС — это крупнейший единый рынок в мире и третья по величине экономика, на долю которой приходится шестая часть мировой торговли. Рост этой экономики, включая крупный торговый профицит, увеличивает стоимость евро на валютном рынке.

Самая торгуемая валютная пара в мире включает евро — это EUR/USD, известная как «Fiber».

Доллар США (USD)

Доллар США является национальной валютой Соединённых Штатов и еще 16 стран и территорий, включая Эквадор, Сальвадор, Пуэрто-Рико, Зимбабве и Панаму. Это самый популярный финансовый инструмент в мире, который часто служит ориентиром для других национальных валют и является крупнейшим резервным активом.

Сила доллара поддерживается экономическим ростом США — крупнейшая экономика мира. Однако рост цен на сырье, переоценка и экономический рост на конкурентных рынках могут негативно влиять на доллар.

Доллар США часто используется как эталон для оценки эффективности других валют.

Канадский доллар (CAD)

Канадский доллар считается «сырьевой валютой», так как его стоимость обычно коррелирует с ценами на экспортируемые Канадой сырьевые товары, в частности нефть. Дело в том, что страна занимает пятое место в мире по экспорту нефти.

Экспорт сырьевых товаров и здоровый экономический рост делают канадский доллар одной из самых сильных валют в мире.

CAD/USD — одна из самых популярных валютных пар, известная как «loonie» в честь изображения птицы на канадской монете номиналом один доллар с 1987 года.