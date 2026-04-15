Comerț Terex - TEX CFD
Despre Terex
Terex Corporation proiectează, construiește și oferă asistență pentru produsele utilizate în construcții, întreținere, producție, energie, minerale și aplicații de gestionare a materialelor. Segmentele companiei includ platformele de lucru aeriene (AWP) și prelucrarea materialelor (MP). Segmentul AWP proiectează, produce, deservește și comercializează echipamente de platforme de lucru aeriene, echipamente utilitare și telehandlere. Printre produsele sale se numără platformele portabile de ridicare a materialelor, platformele de lucru aeriene portabile, brațele articulate și telescopice autopropulsate, platformele de ridicare cu foarfecă și piese de schimb. Segmentul MP proiectează, produce, prestează servicii și comercializează echipamente de prelucrare a materialelor și echipamente specializate, inclusiv concasoare, sisteme de spălare, siteme, alimentatoare cu șorț, dispozitive de manipulare a materialelor, macarale de ridicat și transportat, macarale pentru teren accidentat, macarale turn, echipamente de prelucrare a lemnului, autobetoniere și finisoare de beton, transportoare, precum și componentele și piesele de schimb aferente.