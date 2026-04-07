Această pagină conturează principalele taxe și comisioane de tranzacționare la Capital.com. Pentru o imagine completă a tuturor costurilor asociate pe clase de active, consultați documentul nostru Declarație privind costurile.
Cont
Deschiderea unui cont
GRATUIT
Închiderea unui cont
Nu vă vom percepe taxe pentru decizia dvs. de a vă încheia călătoria de tranzacționare cu noi.
GRATUIT
Cont demo
Exersați-vă strategiile într-un mediu de tranzacționare simulat cu fonduri virtuale.
GRATUIT
Taxa de inactivitate
Dacă sunteți un client inactiv timp de mai mult de 1 an, putem să vă percepem o taxă lunară de inactivitate.
10 EUR/GBP/USD sau EUR echivalent dacă este într-o altă monedă
Depozite și retrageri
Taxă de depunere
Nu veți plăti nimic pentru a adăuga fonduri în contul propriu.
GRATUIT
Depozit minim
Cea mai mică sumă pe care o puteți adăuga în cont pentru a începe să tranzacționați.
20 USD/EUR/GBP
Taxa de retragere
Nu vă vom taxa niciodată pentru retragerea banilor din contul Capital.com.
GRATUIT
Retragere minimă
Cea mai mică sumă pe care o puteți retrage pe cardul dvs. sau în contul bancar.
20 EUR/USD/GBP pentru carduri bancare*
*Suma minimă pe care o puteți retrage va varia în funcție de metoda de plată (verificați aici pentru detalii). Dacă aveți sub limita minimă de retragere în cont, veți putea retrage doar soldul dumneavoastră întreg.
Tranzacționare
Ecartul
Taxa noastră pentru executarea tranzacției dumneavoastră este ecartul – diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare. Aflați mai multe
Ecarturile sunt dinamice și se schimbă în funcție de condițiile pieței suport. Verificați ecartul individual pentru un instrument specific aici.
Comision de tranzacționare
Nu percepem comisioane pentru tranzacțiile dumneavoastră.
GRATUIT
Ajustarea finanțării peste noapte*
O ajustare care se aplică atunci când deții anumite poziții peste noapte.
*Pozițiile CFD cu efect de levier 1:1 (adică fără levier) nu sunt supuse finanțării peste noapte, cu excepția unui număr limitat de piețe.
Găsiți taxele pentru fiecare instrument aici.
Conversia valutară
Când tranzacționați pe o piață denominată într-o altă monedă decât cea a contului dumneavoastră, veți plăti o taxă de conversie.
Veți plăti, de asemenea, același comision de schimb valutar atunci când transferați fonduri între subconturi în valute diferite.
Taxa este inclusă în rata de schimb pe care o primiți. Se aplică la cursul nostru FX intern (mdfx).
Opriri garantate
Un ordin garantat de oprire a pierderii (GSL) închide tranzacția exact la nivelul de preț pe care îl specificați, fără riscul de decalaj sau derapaj. Pierderile dvs. nu depășesc niciodată nivelul prevăzut, dar veți plăti o mică taxă dacă GSL-ul vă este activat. Aflați mai multe
Taxa GSL variază în funcție de piața pe care tranzacționați, prețul de deschidere al poziției și cantitatea. Puteți verifica taxa pe tichetul de ofertă înainte de a vă deschide tranzacția. Aflați cum se calculează taxa GSL aici.
Verificați ecartul individual și ajustările finanțării peste noapte pentru un instrument specific
Ce este ecartul?
Ecartul bid-ask este diferența dintre prețurile de ofertă și cerere („vânzare” și „cumpărare”) ale titlului de valoare. Prețul ask (cunoscut și sub numele de prețul ofertei) depășește întotdeauna prețul bid, așa că prețul trebuie să se miște prin ecart înainte ca o poziție deschisă să genereze profit. Ecartul bid-ask poate fi văzută ca o măsură a ofertei și cererii pentru un anumit activ pe piață, iar prin urmare, lichiditatea pieței este un factor important în cât de îngust este acest ecart.
Exemplu CFD
-
Aveți o poziție de 10 contracte pe US Tech 100, cu un preț bid de 12475 și un preț de ofertă de 12476, deci o diferență de 1 punct (1 $)
-
Pentru a deschide poziția, veți plăti jumătate din acest ecart (0,5 puncte) și la fel pentru a o închide (încă 0,5 puncte), înmulțit cu numărul de contracte tranzacționate. Costul total al ecartului este, prin urmare, 1 $ x 10 contracte = 10 $.
Ce este ajustarea finanțării peste noapte?
De fiecare dată când mențineți o tranzacție deschisă peste noapte, poziția dvs. va fi supusă unei taxe de dobândă. Cum se calculează taxa – și dacă o plătiți sau o primiți – depinde de o serie de factori. Puteți arunca o privire asupra unor detalii în exemplele de mai jos.
Dacă efectuați o tranzacție CFD cu levier 1:1 (adică fără levier) pe majoritatea piețelor, nu veți plăti sau primi finanțare peste noapte. Există totuși câteva excepții:
- Gaz natural
- Cacao din SUA
- Indicele de Volatilitate (VIX)
- Perechi Forex cu Lira turcească (TRY)
Cum se calculează ajustarea finanțării peste noapte?
Formulă
Tariful nostru zilnic +/- Referința ratei dobânzii
Referința * urmeazămoneda pieței subiacente, de ex. SOFR pentru piețele denominate în USD sau SONIA pentru piețele denominate în GBP.
Taxa noastră zilnică este 4% pe an, împărțită la 360 sau 365 de zile în funcție de monedă:
- Pentru GBP, CAD, SGD etc: 4% / 365 = 0,01096%
- Pentru USD, EUR, CHF, JPY etc: 4% / 360 = 0,01111%
Alegem divizorul pentru a se potrivi cu standardul în moneda pieței.
*Referința relevantă a ratei dobânzii include o taxă de ajustare a ecartului suport. Aceasta este inclusă în taxa relevantă, de ex. SOFR, SONIA.
Exemplu CFD: indici USD
- Să presupunem că dețineți 0,6 contracte pe US Tech 100, prețul fiind de 20140. Expunerea dumneavoastră totală ar fi de 12.084 $.
- Deoarece US Tech 100 este denominat în USD, rata de referință relevantă este SOFR – să spunem că aceasta este 5,01448% anual, sau 0,01393% zilnic.
- Taxa noastră zilnică este 0,01111%.
- Pentru o poziție lungă, ați plăti 0,02504% (Taxa noastră + SOFR) = 3,03 $.
- Pentru o poziție scurtă, ați primi 0,00282% (Taxa noastră – SOFR) = 0,34 $.
Exemplu CFD: indici GBP
- Aveți o poziție de 1 contract pe UK 100, la un preț de 8175. Expunerea dumneavoastră totală ar fi de 8.175 £.
- Deoarece UK 100 se tranzacționează în GBP, rata de referință relevantă este SONIA – să spunem că aceasta este 4,98260% anual, sau 0,01365% zilnic.
- Taxa noastră zilnică este 0,01096%.
- Pentru o poziție lungă, ați plăti 0,02461% (taxa noastră + SONIA) = 2,01 £.
- Pentru o poziție scurtă, ați primi 0,00269% (taxa noastră – SONIA) = 0,22 £.
De ce mi se percepe ajustarea finanțării peste noapte?
Vi se percepe o ajustare a finanțării pe timpul nopții pentru a acoperi costurile de tranzacționare inerente menținerii unei poziții pe timpul nopții.
Care este taxa pentru o oprire garantată a pierderii?
O taxă de oprire garantată a pierderii (GSL) este percepută doar dacă GSL este declanșat. GSL-ul închide tranzacția exact la nivelul de preț pe care îl specificați, fără riscul de decalaj sau derapaj. Deoarece ne asumăm acest risc pentru dvs., noi (şi alţi furnizori) percepem o taxă pentru utilizarea GSL. Puteți vedea taxa GSL pe tichetul de tranzacție înainte de a vă plasa tranzacția, odată ce ați selectat un GSL.
Cum este calculată taxa de oprire garantată a pierderii?
Taxa de oprire garantată a pierderii este calculată prin înmulțirea a trei componente: prima de oprire garantată (în procent), prețul de deschidere al poziției și cantitatea. Formula arată astfel:
Formulă
Taxa GSL = prima GSL * prețul de deschidere al poziției * cantitate.
Puteți verifica valoarea comisionului GSL pe tichetul de tranzacție atunci când deschideți o poziție și adăugați GSL.
Alte lucruri la care să vă gândițiDesigur, costurile noastre nu sunt singurii factori care vor afecta rentabilitatea tranzacției dumneavoastră. De asemenea, ar trebui să luați în considerare următoarele.
Mișcarea pieței
Direcția și distanța pe care se mișcă o piață vor afecta evident valoarea tranzacției dvs.
Marjă
Suma necesară pentru a deschide și a menține o tranzacție. Considerați dacă vi-o puteți permite, atât de la început, cât și dacă marja ar trebui să se schimbe pentru a reflecta condițiile de piață.
Efect de levier
Ar trebui să vă simți confortabil cu efectul de levier pe care îl folosiți. Expunerea dumneavoastră poate fi de multe ori mai mare decât ceea ce ați plătit pentru deschidere și ați putea experimenta câștiguri sau pierderi rapide și mari.