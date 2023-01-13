Bazele tranzacționării acțiunilor

Aveți nevoie de o perspectivă asupra pieței acțiunilor? Iată câteva informații cheie despre lumea cumpărării și vânzării de acțiuni.

Ce este tranzacționarea de acțiuni?

Tranzacționarea acțiunilor este procesul de cumpărare și vânzare a acțiunilor unei companii în speranța de a beneficia de fluctuațiile de preț. Puteți cumpăra și vinde acțiuni direct pe o bursă, sau să tranzacționați instrumente derivate extrabursiere (OTC) pe baza prețurilor acestora.

În general, traderii urmăresc să capitalizeze asupra mișcărilor pieței pe termen scurt. Aceștia pot cumpăra acțiuni despre care se așteaptă să crească, le pot păstra pentru o perioadă scurtă și apoi le pot vinde odată ce piața crește. Această atitudine diferă de investițiile tradiționaleîn acțiuni, care implică achiziția și deținerea pe termen lung a acțiunilor. Ca în cazul tuturor produselor de tranzacționare și de investiții, există întotdeauna atât posibilitatea de a pierde, cât și de a câștiga.

De ce să tranzacționați acțiuni?

Acțiunile sunt printre cele mai populare piețe de tranzacționare. Ele oferă o modalitate de a obține expunere la performanța unei singure companii, precum și la sănătatea economică globală.

Tranzacționarea CFD-urilor sau a opțiunilor knock-out pe acțiuni vă oferă posibilitatea de a vinde în lipsă sau de a cumpăra, fără a fi nevoie să achiziționați fizic activul suport.

De asemenea, puteți accesa efectul de levier pentru a vă amplifica expunerea. Acest lucru vă poate amplifica profiturile, dar și pierderile, deoarece ambele se vor baza pe valoarea totală a poziției.

Tranzacționați atunci când contează și perfecționați-vă analiza cu gama noastră de instrumente inteligente de analiză tehnică.

Oferim CFD-uri și knock-out-uri pe 4,000 acțiuni, oferindu-vă expunere la mișcările prețurilor acestora fără a fi nevoie să le cumpărați direct. De asemenea, oferim program prelungit pentru principalele acțiuni din SUA, astfel încât să puteți tranzacționa orice mișcare a prețurilor în jurul anunțurilor de câștiguri, care sunt de obicei anunțate după închiderea pieței.

Identificați punctele potențiale de intrare și ieșire cu ajutorul instrumentelor noastre inteligente și intuitive de creare a graficelor și setați alerte de preț pentru a afla de mișcările semnificative ale pieței. Protejați-vă împotriva mișcărilor adverse ale pieței cu gama noastră de instrumente de management al riscului, inclusiv stopurile mobile care blochează mișcările pozitive ale pieței, protejându-vă în același timp împotriva pierderilor.*

*Ordinele tip stop-loss pot să nu fie garantate.