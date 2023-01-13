Ce este tranzacționarea forex?

Termenul „forex” este prescurtarea de la schimb valutar. Tranzacționarea forex este procesul de cumpărare și vânzare de valute internaționale, cu scopul de a obține profit din fluctuațiile ratelor de schimb dintre acestea.

Astfel, ați putea tranzacționa euro în raport cu dolarul american (EUR/USD), de exemplu. Cumpărarea perechii EUR/USD înseamnă că speculați efectiv pe creșterea prețului euro în raport cu dolarul. Majoritatea perechilor valutare sunt evaluate la a patra zecimală, astfel încât un singur punct (pip) de mișcare se referă la a patra zecimală.

De ce să tranzacționăm prin forex?

Piața FX este cea mai mare din lume, după volumul global al tranzacțiilor. Este deschisă 24/5 și extrem de lichidă, astfel încât, în mod normal, puteți intra și ieși din tranzacții oricând doriți. Lichiditatea ridicată înseamnă, de asemenea, că ecarturile tind să fie mai strânse decât la unele clase de active mai puțin lichide, astfel încât piața de bază nu va trebui să se miște prea mult într-o direcție pozitivă înainte ca tranzacția dvs. să fie profitabilă.



Deși mișcările de pe piața valutară pot fi mici - mai puțin de 1% mișcare medie zilnică în condiții normale de tranzacționare - faptul că acestea sunt tranzacționate la a patra zecimală creează un mediu de tranzacționare foarte fertil. De asemenea, efectul de levier oferit de furnizorii de servicii de tranzacționare poate amplifica expunerea traderilor de retail cu până la 30:1. Aceasta înseamnă că mișcările mici ale activului suport pot genera profituri sau pierderi mari.

*Ordinele tip stop-loss pot să nu fie garantate.