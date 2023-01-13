Bazele tranzacționării criptomonedelor

Nu prea știți ce înseamnă tranzacționarea cripto? Iată o prezentare generală a acestei piețe globale care evoluează rapid.

Ce este tranzacționarea criptomonedelor?

Tranzacționarea criptomonedelor implică luarea unei poziții cu privire la creșterea sau scăderea prețului activelor digitale, cum ar fi bitcoin sau ether, utilizând instrumente derivate, cum ar fi CFD-uri sau knock-out-uri. Această metodă este aceeași ca atunci când tranzacționați clase de active mai bine stabilite, cum ar fi acțiuni sau mărfuri, în sensul că tranzacționați doar prețul de bază al activului, mai degrabă decât să îl dețineți direct.

De obicei, tranzacționați CFD-uri pe criptomonede folosind efectul de levier. Astfel, aveți acces la valoarea totală a poziției cu o investiție relativ mică, cunoscută sub numele de marjă. Tranzacționarea cu efect de levier este riscantă, deoarece amplifică atât profiturile, cât și pierderile.

Pe de altă parte, dacă tranzacționați criptomonede folosind knock-out-uri, veți ști întotdeauna cât riscați la începutul tranzacției.

De asemenea, puteți lua poziții cripto cumpărând fizic moneda digitală folosind portofele și burse. Ceea ce înseamnă că nu puteți specula pe scăderea prețului său și trebuie să plătiți valoarea totală a poziției.

De ce să tranzacționați criptomonede?

Oamenii tranzacționează criptomonede dintr-o varietate de motive, de la potențialul puternic de profit pe care îl percep, la diversificare, la natura lor descentralizată și la accesibilitatea pieței 24/7. Activele precum bitcoin au cunoscut perioade de volatilitate extremă în ultimii ani, care au fost foarte mediatizate, făcându-le infame în cultura populară și extinzându-le interesul pentru speculații. De asemenea, unii văd în criptomonede o acoperire potențială împotriva riscului monedei fiat sau a inflației, iar alții apreciază tehnologia inovatoare blockchain care stă la baza acestora.

Aflați mai multe despre cum să tranzacționați Solana.

De ce să tranzacționați criptomonede cu Capital.com?

Oferim tranzacționare CFD și knock-out pe criptomonede, asigurându-vă expunere la fluctuațiile de preț ale criptomonedelor fără a fi nevoie să le cumpărați direct. Puteți tranzacționa 450 cu noi active digitale, cu libertatea de a specula atât pe scăderea, cât și pe creșterea prețurilor.

Identificați punctele potențiale de intrare și ieșire cu ajutorul instrumentelor noastre inteligente și intuitive de creare a graficelor și setați alerte de preț pentru a afla de mișcările semnificative ale pieței. Protejați-vă împotriva mișcărilor adverse ale pieței cu gama noastră de instrumente de management al riscului, inclusiv stopurile mobile care blochează mișcările pozitive ale pieței, protejând în același timp împotriva pierderilor.*

Aflați mai multe despre tranzacționarea criptomonedelor

*Oprirea pierderii poate să nu fie garantată.