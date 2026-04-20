Mărfuri și indicele VIX

Puteți tranzacționa atât pe prețurile spot ale mărfurilor (numite uneori „mărfuri nedatate”), cât și pe contractele futures de mărfuri cu noi.

Cum stabilim prețurile pe piețele futures de mărfuri

Stabilim prețul contractelor futures pe mărfuri adăugând ecartul nostru la prețul pieței de bază. Prețul la care tranzacționați include deja ecartul.

Ecarturile se pot schimba. Trebuie să verificați detaliile pieței individuale în aplicație sau pe platforma web pentru cele mai recente valori.

Bursele de la care obținem prețurile futures pentru mărfuri sunt:

Țiței Brent: ICE Futures Europa

ICE Futures Europa Emisiile de carbon: ICE Futures Europa

ICE Futures Europa Țiței brut: Bursa de Mărfuri din New York (NYMEX)

Bursa de Mărfuri din New York (NYMEX) Cacao SUA: ICE Futures SUA

ICE Futures SUA Gaz natural: Bursa de Mărfuri din New York (NYMEX)

Toate contractele expiră la date viitoare specificate și sunt reglementate în numerar, așa că nu vei primi niciodată o marfă.

Cum stabilim prețurile pe piețele spot de mărfuri

Determinăm prețurile pentru piețele noastre spot de mărfuri folosind cele două contracte futures cele mai apropiate ale unei mărfuri, deoarece acestea sunt de obicei cele mai tranzacționate.

În timp, prețul nostru neactualizat se schimbă treptat de la prețul celui mai apropiat contract la următorul pentru a evita necesitatea unei date de expirare (uneori numită dată de reînnoire).

În sistemul nostru:

„Contractul lunii de început” (cel care expiră cel mai repede) se numește „A”.

(cel care expiră cel mai repede) se numește „A”. „Contractul lunii de sfârșit” (cel care expiră după aceea) se numește „B”.

(cel care expiră după aceea) se numește „B”. Prețul nostru (P0 și P1 în diagrama de mai jos) se deplasează treptat de la prețul lui „A” către prețul lui „B” între aceste două puncte de expirare.

Prețul lui „B” poate fi mai mare sau mai mic decât prețul lui „A”, deși în exemplul de mai jos, este mai mare.

Când contractul pentru luna anterioară „A” expiră, trecem la următoarea serie de contracte. Aceasta înseamnă că „B” devine noul „A”, iar contractul care expiră după noul „A” devine noul „B”. Acest proces continuă, astfel încât există întotdeauna o tranziție lină de la un contract la altul.

Aceasta înseamnă că atunci când facem tranziția, prețurile noastre vor fi bazate 100% pe contractul pentru luna curentă și apoi se vor deplasa într-o manieră liniară către luna următoare.

Când tranzacționați pe acestea (ca și pe alte piețe), veți plăti un cost de păstrare pe timpul nopții, care are două părți:

Taxă administrativă: Aceasta este o taxă fixă de 0,01096% percepută zilnic. Ajustarea zilnică a primei: Aceasta reflectă mișcarea zilnică a prețului nostru de la luna din față (A) la luna din spate (B). Veți plăti sau veți primi această ajustare, în funcție de direcția tranzacției dumneavoastră.

Când diferența de preț între A și B este mai mare, ajustarea zilnică este de asemenea mai mare.

Diferența de preț între cele două contracte poate varia considerabil în funcție de condițiile de piață, cel mai evident la mărfuri care sunt afectate de cererea sezonieră (de ex., gaz natural).

Ajustarea zilnică a primei

Ajustarea zilnică a primei aplicată pozițiilor spot pe mărfuri are un impact neutru asupra profitului și pierderii dumneavoastră – nu este o taxă sau un comision de tranzacționare. Scopul său este de a elimina efectul fluctuațiilor sezoniere ale prețurilor mărfurilor, asigurându-se că prețul spot pe care tranzacționați rămâne continuu și nu expiră niciodată.

Iată un exemplu folosind prețuri reale pentru Gaz natural, o marfă cu prețuri diferite pentru contracte care expiră în fiecare lună în viitor. Puteți observa o schimbare relativă în valoarea fiecărui contract lunar în al doilea grafic. Aceste schimbări se datorează cererii și ofertei sezoniere, nu așteptărilor pieței privind prețurile viitoare. Cu alte cuvinte, gazul natural costă de obicei mai mult iarna decât vara.

Comparând Luna 2 și Luna 3, putem observa că există o mare diferență în prețuri (cunoscută sub numele de „valoare corectă”):

Data expirării Perioadă Preţ 30 de zile 2M 3,938 64 de zile 3M 4,221 Diferență 0,283

Dacă ne uităm la modul în care acest preț se schimbă pe zi între aceste două puncte, putem calcula ajustarea valorii corecte care ar fi aplicată ca o Ajustare zilnică a primei. Deoarece Luna 2 este mai mică decât Luna 3, prețul de evaluare al mărfii la vedere va crește în mod natural în fiecare zi în conformitate cu schimbarea valorii corecte.

Pentru a compensa acest impact asupra pozițiilor deschise, o ajustare echivalentă este scăzută din conturile care dețin poziții lungi. Pentru poziții scurte, aceeași sumă este creditată. Efectul general al ajustării valorii corecte asupra atât prețului de evaluare, cât și soldului contului este zero.

Nr. de zile Schimbare pe zi 34 0,00832

Rezultat poziție lungă Sumă Profit şi Pierderi (P&L) 0,00832 Ajustare -0,00832 Efect net

Rezultat poziție scurtă Sumă Profit şi Pierderi (P&L) -0,00832 Ajustare 0,00832 Efect net

Ajustarea zilnică a primei este necesară pentru a reflecta modificările valorii corecte, iar noi aplicăm valoarea corectă actualizată în fiecare zi, chiar înainte de închiderea tranzacțiilor pentru fiecare marfă. Puteți vedea efectul noii valori corecte aplicate unei mărfuri spot direct pe graficele platformei, așa cum este arătat în exemplul de mai jos.

Ajustarea zilnică a primei nu este un cost sau o taxă – este o ajustare care menține P&L-ul tău neafectat de schimbările zilnice ale valorii corecte pentru pozițiile spot de mărfuri.