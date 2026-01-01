Cu zeci de ani de experiență în finanțe și tranzacționare, conducerea noastră ne-a propulsat printre cei mai dinamici brokeri europeni, creând soluții inovatoare care împuternicesc traderii să ia decizii mai bune.
Viktor este un antreprenor britanic în tehnologie, cu abilitatea de a identifica afaceri disruptive, orientate spre tehnologie, care modelează piața. Din 2001, el a investit în tehnologie disruptivă prin intermediul vehiculului său global de investiții, VP Capital.
Înclinația sa de a combina tehnologia de vârf cu echipe de oameni foarte motivați a fost cea care l-a determinat să înființeze Capital.com în 2016. De atunci, Capital.com s-a demonstrat a fi una dintre platformele de tranzacționare cu cea mai rapidă creștere din lume, având birouri în Marea Britanie, Europa, Australia și Orientul Mijlociu.
Christoforos s-a alăturat echipei Capital.com în noiembrie 2016, aducând cu el un deceniu de experiență în sectoarele de asigurări și finanțe. Și-a început cariera ca actuar în brokerajul de reasigurare, apoi a petrecut încă trei ani în sectorul de brokeraj, avansând de la dealer junior la Manager de risc. El ni s-a alăturat ca Șef al departamentului riscuri, înainte de a deveni Director de riscuri şi apoi Director operațional.
Are o diplomă de licență în matematică de la Universitatea Leeds și un master în științe actuariale de la City, Universitatea din Londra (acum City St George's).
Rupert s-a alăturat Capital.com în iunie 2022, având o experiență de peste 15 ani în roluri de tranzacționare și vânzări în Marea Britanie și SUA. După ce a lucrat la biroul de tranzacționare la IG timp de câțiva ani, a devenit Adjunctul directorului de tranzacționare pentru produsele FX și criptomonede. În 2017 a fost numit CEO al IG SUA, unde a lansat și a obținut aprobată reglementarea pentru firmă, înainte de a o transforma într-un competitor nou semnificativ pe piața FX din SUA.
În calitate de CEO al Capital.com Marea Britanie, Rupert supraveghează afacerea din Marea Britanie și se asigură că este aliniată cu strategia globală a Grupului.
Tarik Chebib este responsabil pentru extinderea Capital.com pe noi piețe cu creștere rapidă din întreaga regiune. Cu peste un deceniu de experiență în industria de brokeraj, Tarik s-a alăturat inițial Capital.com ca Director pentru venituri în iulie 2021, înainte de a trece la rolul de CEO regional un an mai târziu. Locuind în Dubai, Tarik conduce în prezent filiala noastră recent autorizată din EAU. A ocupat o serie de funcții de conducere de nivel senior în decursul carierei sale, inclusiv Director de vânzări la IG și, mai recent, Director pentru Orientul Mijlociu la Pepperstone.
Deține un MSc în Management de la Cass Business School și o diplomă de licență în Afaceri de la Universitatea Brunel din Londra.
Thomas McCrickard este directorul executiv al Capital Com Australia, conducând strategia companiei, supravegherea de reglementare și operațiunile din întreaga regiune.
Cu o experiență de peste un deceniu pe piețele financiare globale, Thomas a ocupat funcții de conducere în domeniul tranzacționării instrumentelor derivate, gestionării riscurilor și strategiei în Londra și Melbourne. Din decembrie 2023, ocupă funcția de director al Capital Com Australia, ghidând compania prin etapele cheie de dezvoltare și creștere. Thomas are o licență în matematică și statistică aplicată în afaceri de la London School of Economics and Political Science.
Ariel s-a alăturat Capital.com în martie 2021. Și-a început călătoria la Ernst & Young acum 18 ani, unde a fost Auditor senior al companiilor de înaltă tehnologie, listate pe Nasdaq. El a servit ulterior ca Senior Controller în scena de start-up-uri, precum și în conglomerate multinaționale mature, cum ar fi grupul francez Alstom Energy (cumpărat de General Electric). Mai recent, a petrecut trei ani cu platforma de tranzacționare socială eToro, ca Director financiar pentru Europa.
Ariel este un contabil public certificat și deține o licență în contabilitate, management și economie, precum și un MBA în management financiar.
Sheena s-a alăturat Capital.com în septembrie 2023 cu un istoric demonstrabil de gestionare a echipelor din Europa și Orientul Mijlociu în toate aspectele conformității cu reglementarea. Înainte de Capital.com, Sheena a fost Director de conformitate la ADSS. Sheena a petrecut peste un deceniu la începutul carierei la CMC Markets, avansând de la rolul de Asistent de conformitate la Director de conformitate pentru Regatul Unit și Europa.
Deține o diplomă de licență în Drept de la Universitatea Queen Mary din Londra și o diplomă de master în Politici publice internaționale de la UCL.
Sasha este Director de produs la Capital.com, conducând dezvoltarea platformei noastre globale și a experienței utilizatorului. Cu o experiență solidă în managementul produselor, fintech și inovația centrată pe client, el aduce o pasiune pentru construirea de produse intuitive și scalabile care rezolvă nevoile reale ale utilizatorilor. Sasha are experiență în conducerea echipelor interfuncționale pe mai multe piețe și se concentrează pe stimularea creșterii produsului prin date, gândire de design și promovarea performanței ridicate. Înainte de Capital.com, Sasha a fost Director de produs pentru Revolut Wealth & Trading and Credit.
În calitate de Director pentru informații și securitate la Capital.com, Pavel conduce strategia globală a companiei în domeniul securității informațiilor, IT, infrastructură, operațiuni pe platformă și conformitate de reglementare. De când s-a alăturat în 2018, a fost esențial în consolidarea poziției de securitate a Capital.com și în construirea unei fundații tehnologice robuste și scalabile pentru a susține creșterea rapidă într-un mediu fintech reglementat. Cu o expertiză profundă în securitatea cibernetică, managementul IT și guvernanța riscurilor, Pavel asigură o cultură a rezilienței cibernetice și a pregătirii pentru reglementări, menținând Capital.com în fruntea tehnologiei financiare sigure și agile.
Eugene Lemesh conduce strategia globală pentru oameni la Capital.com, cu un accent pe dezvoltarea talentelor, creșterea organizațională și promovarea unei culturi de înaltă performanță și incluzive. Cu o experiență vastă în conducerea resurselor umane în medii dinamice și în expansiune rapidă, el supraveghează întregul ciclu de viață al angajaților, de la recrutare și implicare la învățare, DEI și dezvoltarea abilităților de conducere. Eugene este cunoscut pentru proiectarea de strategii centrate pe oameni care se aliniază cu obiectivele de afaceri, susțin inovația și permit indivizilor să prospere în fiecare etapă a carierei lor.
De când s-a alăturat companiei în 2016, Nikolai a fost esențial în stimularea creșterii – de la începuturile sale ca start-up până la afacerea globală care este astăzi. Cu o aptitudine pentru dezvoltarea talentului și creșterea afacerilor în domeniul fintech în expansiune rapidă, Nikolai a condus cu succes numeroase funcții esențiale, de la juridic și operațiuni până la creștere și marketing.
Are mai mult de 10 ani de experiență în creșterea afacerilor și investiții și deține un doctorat în Drept.
Înainte de a-și aduce expertiza la Capital.com, Valentina a lucrat drept Consilier juridic principal și Director administrativ sau Director general în multe companii din sectoarele IT, media, imobiliare și servicii financiare.
Înainte de asta, Valentina a fost asociat într-o firmă de avocatură locală de top. Valentina are o diplomă de licență în Reglementarea juridică a activităților comerciale de la Universitatea de Stat din Belarus și a absolvit programul de Management profesional la Școala de afaceri IPM. Ea își finalizează în prezent LLM-ul la King's College London, pe programul de Drept financiar și comercial internațional.
Elpida s-a alăturat Capital.com în 2024, aducând peste 10 ani de experiență internațională în operațiunile cu clienții, integrare, plăți și transformarea back-office. În calitate de Director de operaţiuni, ea conduce funcţii cheie care îmbunătăţesc experienţa clientului şi eficientizează performanţa afacerii. Anterior, a ocupat funcții de conducere superioară în fintech, inclusiv Vicepreședinte senior pentru operațiunile pentru clienți și Responsabil de păstrare în siguranță, unde a gestionat echipe globale, a condus automatizarea și a îmbunătățit livrarea serviciilor.
Vitalii Kedyk este un expert experimentat în active digitale, cu aproape un deceniu de experiență în promovarea inovației în cripto și Web3. Din 2017, a lucrat cu mai multe burse de criptomonede reglementate și a fost un reprezentant fondator al CryptoUK, contribuind la dezvoltarea timpurie a reglementării criptomonedelor în Marea Britanie.
Înainte de a se alătura Capital.com, Vitalii a fost Director de strategie la Currency.com, unde a condus iniţiative strategice şi a gestionat cu succes un proces de M&A care s-a încheiat la începutul anului 2025. La Capital.com, el se concentrează pe extinderea ofertei de criptomonede a platformei, bazându-se pe cunoștințele sale profunde despre piețele de criptomonede, finanțele digitale și cadrele de reglementare.
1 Informațiile prezentate se referă la Capital Com Group.
