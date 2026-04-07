Procedura privind reclamațiile

Deși ne străduim întotdeauna să vă oferim cele mai bune servicii posibile, suntem conștienți de faptul că, ocazional, vă puteți simți nemulțumit de un aspect al serviciilor noastre. În cazul în care sunteți nemulțumit de un produs sau serviciu financiar care v-a fost furnizat de Capital Com SV Investments Limited (denumită în continuare „societatea”), vă rugăm să ne transmiteți problemele dumneavoastră în conformitate cu următoarea procedură.

1 În primul rând, contactați echipa noastră de asistență pentru clienți prin e-mail la adresa de e-mail support@capital.com sau prin telefon la +357 25024950. Majoritatea problemelor pot fi rezolvate la acest nivel. Atunci când contactați echipa noastră de asistență pentru clienți, vă rugăm să furnizați cât mai multe informații, inclusiv: ​​​​​​

numele dvs. complet și numărul de cont;

o descriere clară a problemei; și

trimiteri la orice documentație relevantă suplimentară, capturi de ecran etc.

Echipa noastră de asistență pentru clienți se va strădui apoi să vă rezolve problemele cât mai repede posibil și să vă propună o soluție pentru cazul dumneavoastră. În cazul în care, după furnizarea soluției, nu primim niciun răspuns din partea dvs. cu privire la interesul dvs. de a continua escaladarea problemei, vom considera că problemele dvs. au fost soluționate cu succes.

2 În cazul în care rămâneți nemulțumit după oferirea soluției, ne puteți contacta la complaint@capital.com ca să vă trimiteți reclamația Departamentului nostru de Reclamații, care va fi responsabil să examineze reclamația dumneavoastră cu competență, diligență și imparțialitate pentru a evalua dacă firma a acționat corect, în limitele drepturilor sale și dacă și-a îndeplinit obligațiile contractuale ale firmei.

Asigurați-vă că ne-ați informat cu privire la toate faptele și dovezile relevante pentru a efectua o investigație completă și independentă a plângerii dumneavoastră.

În această etapă, pentru a rezolva plângerea dumneavoastră, vom lua următoarele măsuri:

(i) Vom confirma, în termen de cinci (5) zile, primirea plângerii dumneavoastră și vă vom furniza numărul unic de referință. Trebuie să utilizați numărul de referință menționat în toate comunicările viitoare cu noi și/sau cu Ombudsmanul Financiar din Cipru cu privire la plângerea dumneavoastră.

(ii) După o investigație amănunțită, vom răspunde plângerii dumneavoastră în termen de două (2) luni, informându-vă cu privire la rezultatul investigației noastre. În răspunsul nostru, vom analiza faptele relevante, constatările și concluziile investigației noastre și vom preciza dacă plângerea dumneavoastră a fost admisă sau respinsă și, dacă este cazul, vom oferi despăgubiri și/sau măsuri de remediere. Dacă plângerea dvs. este respinsă, vă vom explica motivele.

În cazul în care nu putem răspunde în termen de două (2) luni, din cauza complexității plângerii, vă vom informa cu privire la motivele întârzierii și vă vom indica perioada de timp în care este posibilă finalizarea investigației noastre. Această perioadă nu trebuie să depășească trei (3) luni de la data depunerii plângerii.

În cazul în care răspunsul nostru final nu vă satisface pe deplin, vă puteți adresa cu o plângere Ombudsmanului Financiar din Cipru. Ombudsmanul financiar este un serviciu independent de soluționare a litigiilor între societățile de investiții din Cipru și clienții acestora.

Este important să contactați Ombudsmanul Financiar folosind Numărul Unic de Referință în termen de patru luni de la primirea unui răspuns final din partea noastră, în caz contrar Ombudsmanul Financiar ar putea să nu se poată ocupa de plângerea dumneavoastră. Vă rugăm să rețineți, de asemenea, că Ombudsmanul Financiar nu va lua în considerare o plângere până când compania nu va avea posibilitatea de a o soluționa.

Datele de contact ale Ombudsmanului financiar sunt următoarele:

Site web: http://www.financialombudsman.gov.cy

E-mail: complaints@financialombudsman.gov.cy

Adresă poștală: P.O. Box: 2535, 1311 Nicosia, Cipru

Telefon: +35722848900

Fax: +35722660584, +35722660118