AcasăToate platformele MT5

Tranzacționare MT5 cu Capital.com

Asociați instrumentele MetaTrader pe care le cunoașteți cu serviciul nostru premiat, ecarturile strânse și accesul remarcabil la toate clasele de active.

Cum îmbunătățește Capital.com MT5

MT5, susținut de Capital.com

Tranzacționați pe o platformă MT5 de încredere, de nouă generație – susținută de prețurile noastre transparente, suportul multilingv și accesul extins la piață.

CFD-uri cripto premiate

Câștigător al premiilor „Cele mai multe criptomonede” și „Cel mai bun pentru tranzacționarea de criptomonede” la premiile ForexBrokers.com 2025. Accesați una dintre cele mai largi game de CFD-uri cripto disponibile pe MT5.

Potențial maxim de automatizare

Obțineți acces complet la Consilierii Experți (EA-uri) – fără restricții. Bucurați-vă de libertatea completă de a vă automatiza strategia, de a efectua teste retroactive cu întreg istoricul pieței (tick data) și de a tranzacționa în propriul stil.

Gamă enormă de active

100 forex pairs, 30 cryptocurrencies, 30 commodities, 20 indici și acțiuni selectate
Accesați PDF-ul cu specificațiile contractului MT5

De ce aleg traderii MetaTrader 5

MetaTrader 5 (MT5) este o platformă de tranzacționare rapidă și flexibilă pentru forex, acțiuni, indici, criptomonede și mărfuri. Oferă grafice avansate, mai multe tipuri de ordine și o personalizare mai profundă decât MT4.

21 de intervale de timp, >38 de indicatori încorporați și 44 de obiecte analitice

Arhitectură pe 64 de biți, multi-threaded pentru o stabilitate și viteză de execuție mai mari

Suport pentru tranzacționarea algoritmică prin intermediul EA-urilor și al mediului de dezvoltare MQL5

Construiți-vă și personalizați-vă proprii indicatori, scripturi și roboți de tranzacționare

Şase tipuri de ordine, inclusiv limite de cumpărare tip stop şi limite de vânzare tip stop

Execuție în patru moduri – instant, piață, cerere și bursă – pentru a se potrivi stilului dvs. de tranzacționare

Conectați-vă Capital.com la MT5

Configurarea MetaTrader 5 pe Capital.com durează doar câteva minute.

Pasul 1

Deschideți-vă contul Capital.com pentru a activa MT5 (asigurați-vă că sunteți deja verificat pentru a tranzacționa).

Pasul 2

Creați-vă contul MT5 în aplicația noastră sau pe platforma web, urmând instrucțiunile din ghidul nostru pas cu pas.
Cum să creați un cont MT5

Pasul 3

Descărcați MT5 pentru sistemele de operare mobile, web sau laptop. Introduceți datele de autentificare MT5 în clientul MT5. Acum sunteți gata să tranzacționați cu MT5.
Unde vă găsiți datele de autentificare pentru MT5

Descărcați MT5

Pentru Mac

Descărcare

Pentru Windows

Descărcare

Google Play

Descărcare

App Store

Descărcare

Webtrader MT5 Live

Descărcare

Webtrader MT5 Demo

Descărcare

Descoperiți excelența în tranzacționare cu Capital.com

Platformă ușor de utilizat

Tranzacționați pe >5,500 de piețe pe o platformă și o aplicație clare și precise - construite pentru a vă arăta tot ce trebuie să vedeți și nimic din ce nu vă trebuie.
Descoperă Platformele Noastre

Un broker global de încredere

Alăturați-vă unei comunități de peste 857,000 de traderi din întreaga lume. Clienții noștri ne iubesc atât de mult, încât au tranzacționat cu noi volume

de peste 1 trilion $.1

Aflați mai multe despre noi

Taxe clare, competitive

Comision 0%, întotdeauna. Finanțare peste noapte de 0% pentru acțiuni fără efect de levier și CFD-uri cripto. Verificați celelalte comisioane care se aplică cu structura noastră clară de comisioane.
Verificați comisioanele

Tot ce vă trebuie ca să tranzacționați

Comparați mai multe piețe pe grafice rapide. Găsiți modele tranzacționabile cu peste 100 de indicatori. Tranzacționați direct din știrile din platformă. Integrare perfectă cu TradingView și MT4. Și mai sunt multe, dar nu mai avem loc!
Mai mult ajutor în tranzacționare

Piețele dvs., efectul dvs. de levier

Tranzacționați pe France 40, EUR/USD, aur, acțiuni și multe altele. Alegeți CFD-uri pentru efectul de levier și knock-out-uri pentru gestionarea integrată a

riscurilor.3

Explorați ce puteți tranzacționa

Deveniți un trader mai bun

Descoperiți o gamă largă de materiale educaționale gratuite pentru a vă ajuta să vă perfecționați abilitățile de tranzacționare - ghiduri de piață, strategii de tranzacționare și multe altele.
Aflați mai multe

Care este diferența dintre MetaTrader 5 și MetaTrader 4?

Caracteristici

MT5

MT4

Intervale de timp

 21

9

Indicatori tehnici

>80

30

Calendar economic

✔️

Tester de strategie

Multi-threaded

Single-threaded

Protecție contra riscului

✔️

✔️

Clase de active

Mai mult (incl. acțiuni, ETF-uri)

Forex și CFD-uri

Întrebări frecvente

Ce este MetaTrader 5?

MetaTrader 5 (MT5) este o platformă de tranzacționare multi-activ cunoscută pentru instrumentele sale grafice avansate, execuția rapidă și suportul pentru tranzacționarea algoritmică. Este folosit la nivel global de traderii care doresc un control mai mare și personalizarea strategiilor.

Cum să folosiți MetaTrader 5

Începeți prin a descărca MT5 pe dispozitivul dvs. (Mac, Windows, mobil sau web). Conectați-vă cu credențialele dumneavoastră de la Capital.com, apoi explorați instrumentele platformei – configurați grafice, adăugați indicatori și efectuați tranzacții direct din interfață.

Cum să tranzacționați pe MetaTrader 5

Odată conectat, alegeți-vă piața, selectați tipul de ordin (de piață sau în așteptare), stabiliți dimensiunea tranzacției și faceți clic pe Cumpărați sau Vindeți. MT5 suportă şase tipuri de ordine în aşteptare, niveluri de oprire a pierderii şi luare a profitului şi tranzacţionare cu un singur clic pentru o execuţie mai rapidă.

Pregătit să vă alăturați unui broker de top?

1. Creați un cont2. Faceți prima dvs. depunere3. Începeți să tranzacționați