21 de intervale de timp, >38 de indicatori încorporați și 44 de obiecte analitice
Arhitectură pe 64 de biți, multi-threaded pentru o stabilitate și viteză de execuție mai mari
Suport pentru tranzacționarea algoritmică prin intermediul EA-urilor și al mediului de dezvoltare MQL5
Construiți-vă și personalizați-vă proprii indicatori, scripturi și roboți de tranzacționare
Şase tipuri de ordine, inclusiv limite de cumpărare tip stop şi limite de vânzare tip stop
Execuție în patru moduri – instant, piață, cerere și bursă – pentru a se potrivi stilului dvs. de tranzacționare
Configurarea MetaTrader 5 pe Capital.com durează doar câteva minute.
de peste 1 trilion $.1
riscurilor.3
|
Caracteristici
|
MT5
|
MT4
|
Intervale de timp
|
21
|
9
|
Indicatori tehnici
|
>80
|
30
|
Calendar economic
|
✔️
|
❌
|
Tester de strategie
|
Multi-threaded
|
Single-threaded
|
Protecție contra riscului
|
✔️
|
✔️
|
Clase de active
|
Mai mult (incl. acțiuni, ETF-uri)
|
Forex și CFD-uri
MetaTrader 5 (MT5) este o platformă de tranzacționare multi-activ cunoscută pentru instrumentele sale grafice avansate, execuția rapidă și suportul pentru tranzacționarea algoritmică. Este folosit la nivel global de traderii care doresc un control mai mare și personalizarea strategiilor.
Începeți prin a descărca MT5 pe dispozitivul dvs. (Mac, Windows, mobil sau web). Conectați-vă cu credențialele dumneavoastră de la Capital.com, apoi explorați instrumentele platformei – configurați grafice, adăugați indicatori și efectuați tranzacții direct din interfață.
Odată conectat, alegeți-vă piața, selectați tipul de ordin (de piață sau în așteptare), stabiliți dimensiunea tranzacției și faceți clic pe Cumpărați sau Vindeți. MT5 suportă şase tipuri de ordine în aşteptare, niveluri de oprire a pierderii şi luare a profitului şi tranzacţionare cu un singur clic pentru o execuţie mai rapidă.