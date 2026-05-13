Traderii cu experiență care sunt eligibili pot solicita să devină clienți profesioniști ai Capital.com, ceea ce înseamnă că nu vor fi supuși acelorași restricții privind efectul de levier ca traderii de retail, dar vor pierde unele dintre protecțiile clienților de retail.

Sunteți eligibil?

Dacă puteți răspunde afirmativ la două sau mai multe dintre următoarele întrebări, ați putea fi eligibil

#1

Ați efectuat în medie zece tranzacții de dimensiuni semnificative pe trimestru, pe piața relevantă, în ultimul an?

#2

Aveți un portofoliu de investiții lichide care depășește 500 000 €?

#3

Lucrați sau ați lucrat într-o poziție profesională în sectorul financiar relevantă pentru serviciile și produsele cu efect de levier ale firmei, timp de cel puțin un an?

Dacă îndepliniți cerințele

Iată pașii necesari pentru a aplica. După ce aplicați, vă vom analiza eligibilitatea pentru un cont Pro și vă vom notifica prin e-mail dacă vă calificați

Nu aveți încă un cont Capital.com?

  1. Descărcați aplicația dacă e necesar
  2. Conectați-vă la aplicație și mergeți la „Cont” sau faceți clic pe „Live” în partea dreaptă sus a platformei
  3. Faceți clic pe „Trecere la Pro” și trimiteți informațiile solicitate
Sunteți client existent?

  1. Descărcați aplicația noastră de tranzacționare CFD din App Store
  2. Deschideți și verificați un nou cont de retail
  3. În aplicație, faceți clic pe bannerul din partea de sus a ecranului de pornire și trimiteți informațiile solicitate
Suntem aici ca să vă ajutăm

Support line
disponibilitate 24/7

Pentru a afla mai multe despre condițiile și caracteristicile specifice ale contului profesional, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți

Contactați-ne
