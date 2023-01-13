Tranzacționarea ratelor dobânzilor implică speculații pe instrumente legate de modificările viitoare ale ratelor băncilor centrale, cum ar fi rata fondurilor federale din SUA, rata de bază a Băncii Angliei sau rata facilității de depozit a BCE.
Piețele legate de ratele dobânzilor pot reacționa la deciziile băncilor centrale, la datele privind inflația, la cifrele privind ocuparea forței de muncă și la sentimentul macroeconomic general.
În loc să tranzacționați direct ratele, puteți tranzacționa CFD-uri pe piețele spot ale ratelor dobânzii sau pe contracte futures pe ratele dobânzii.
Ambele formate vă permit să speculați asupra mișcărilor prețurilor ratelor dobânzii fără a deține instrumentul de bază.
Ratele dobânzilor joacă un rol cheie în economia globală, influențând totul, de la costurile de împrumut la evaluările activelor. Când băncile centrale cresc sau scad ratele, acest lucru poate afecta piața valutară, acțiunile, mărfurile și, în special, piețele de obligațiuni.
Tranzacționarea instrumentelor de rate ale dobânzii vă permite să acționați în funcție de așteptările privind aceste mișcări ale ratelor – indiferent dacă anticipați o înăsprire, o relaxare sau pur și simplu volatilitate în jurul anunțurilor cheie.
Prin tranzacționarea CFD-urilor, puteți lua poziții lungi sau scurte pe aceste mișcări, fără a deține activul suport. Aveți, de asemenea, flexibilitatea de a vă ajusta expunerea cu efect de levier – dar rețineți, efectul de levier crește și riscul și și recompensa potențială. Knock-out-urile oferă o abordare diferită: tranzacționați piețele spot cu limite de risc încorporate și costuri predefinite, stabilite în avans, având în același timp acces la expunere completă pe piață.
*Ordinele de tip oprire a pierderii nu sunt garantate. Opririle garantate ale pierderii implică o taxă la declanșare.
*Cifrele prezentate se referă la Capital Com Group. Se afișează recenziile noastre de 4 și 5 stele. Datele specifice ale utilizatorului au fost anonimizate în mod intenționat pentru a proteja confidențialitatea acestuia în conformitate cu cerințele GDPR.
De ce să alegeți Capital.com? Cifrele noastre vorbesc de la sine.Grupul Capital.com
1 Cifrele prezentate se referă la Capital Com Group.
2 Efectul de levier amplifică atât profiturile cât și pierderile.