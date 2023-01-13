AcasăPieţeRatele dobânzii

Tranzacționarea cu rate ale dobânzii și contracte futures pe rate ale dobânzii

Luați o poziție pe instrumente legate de modificările ratelor dobânzilor globale prin tranzacționarea CFD și a opțiunilor knock-out selectate. Explorați toate piețele, de la indici și mărfuri la obligațiuni și multe altele – direct pe platforma web sau în aplicația Capital.com.

Ce este tranzacționarea ratelor dobânzii?

Tranzacționarea ratelor dobânzilor implică speculații pe instrumente legate de modificările viitoare ale ratelor băncilor centrale, cum ar fi rata fondurilor federale din SUA, rata de bază a Băncii Angliei sau rata facilității de depozit a BCE.

Piețele legate de ratele dobânzilor pot reacționa la deciziile băncilor centrale, la datele privind inflația, la cifrele privind ocuparea forței de muncă și la sentimentul macroeconomic general.

În loc să tranzacționați direct ratele, puteți tranzacționa CFD-uri pe piețele spot ale ratelor dobânzii sau pe contracte futures pe ratele dobânzii.

  • CFD-urile pe rata spot a dobânzii urmăresc prețurile de piață în timp real, fiind legate de așteptările privind ratele pe termen scurt. De asemenea, puteți tranzacționa pe anumite piețe ale ratelor dobânzilor folosind opțiuni knock-out.
  • CFD-urile pe contracte futures pe rate ale dobânzii urmăresc contractele futures, cum ar fi SONIA pe 3 luni sau Euribor, reflectând așteptările pieței pentru ratele dobânzii până la o dată de expirare stabilită. Opțiunile knock-out nu sunt disponibile pe contractele futures pe rate ale dobânzii.

Ambele formate vă permit să speculați asupra mișcărilor prețurilor ratelor dobânzii fără a deține instrumentul de bază.

De ce să tranzacționați pe ratele dobânzilor?

Ratele dobânzilor joacă un rol cheie în economia globală, influențând totul, de la costurile de împrumut la evaluările activelor. Când băncile centrale cresc sau scad ratele, acest lucru poate afecta piața valutară, acțiunile, mărfurile și, în special, piețele de obligațiuni.

Tranzacționarea instrumentelor de rate ale dobânzii vă permite să acționați în funcție de așteptările privind aceste mișcări ale ratelor – indiferent dacă anticipați o înăsprire, o relaxare sau pur și simplu volatilitate în jurul anunțurilor cheie.

Prin tranzacționarea CFD-urilor, puteți lua poziții lungi sau scurte pe aceste mișcări, fără a deține activul suport. Aveți, de asemenea, flexibilitatea de a vă ajusta expunerea cu efect de levier – dar rețineți, efectul de levier crește și riscul și și recompensa potențială. Knock-out-urile oferă o abordare diferită: tranzacționați piețele spot cu limite de risc încorporate și costuri predefinite, stabilite în avans, având în același timp acces la expunere completă pe piață.

De ce să tranzacționați piețele de rate ale dobânzii cu Capital.com?

Fie că tranzacționați în jurul ședințelor băncilor centrale, reacționați la surprize legate de inflație sau doriți să vă protejați împotriva expunerii la rate, platforma noastră vă oferă instrumentele necesare pentru a o face.

  • Accesați piețe precum SONIA pe 3 luni și Euribor
  • Prețuri și știri în timp real, totul pe platformă – pentru a fi la curent cu lansările importante de date
  • Instrumente avansate pentru grafice și gestionarea riscurilor, inclusiv alerte de preț și opriri ale pierderii*

Rămâneți conectat la piețe cu platforma noastră intuitivă și asistența receptivă – și tranzacționați instrumente cheie de rate ale dobânzii, cu o perspectivă informată.

*Ordinele de tip oprire a pierderii nu sunt garantate. Opririle garantate ale pierderii implică o taxă la declanșare.

