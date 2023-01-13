Bazele tranzacționării mărfurilor

Doritor să înțelegeți mai multe despre mărfuri? Iată o prezentare generală care ajută la clarificarea celei mai vechi forme de tranzacționare din lume.

Ce este tranzacționarea de mărfuri?

Tranzacționarea mărfurilor constă în cumpărarea și vânzarea de materii prime sau produse agricole primare. Există mărfuri hard, care sunt în general resurse naturale extrase, cum ar fi aurul ori țițeiul, și mărfuri soft, care sunt animalele sau produsele agricole.

Comerțul cu mărfuri precede toate celelalte forme de comerț, deoarece civilizațiile în formare făceau troc pentru alimente și provizii. În timpurile moderne, piața materiilor prime fizice este extrem de dependentă de prețurile futures, permițând producătorilor (cum ar fi fermierii) să obțină în avans un preț de la cumpărători.

Însă rețeaua sofisticată de burse de mărfuri care există în prezent permite traderilor speculativi să acceseze mișcările de preț ale acestor active pe termen scurt.

De ce să tranzacționați mărfuri?

Tranzacționarea pe mărfuri vă oferă expunere la prețurile petrolului, gazului, metalelor și multe altele, fără a fi nevoie să preluați vreodată livrarea fizică a activului sau să vă faceți griji cu privire la depozitarea acestuia. Spre deosebire de contractele futures, CFD-urile nu au o dată de expirare specificată, oferindu-vă flexibilitate în ceea ce privește momentul închiderii poziției. Knock-out-urile expiră la un an de la data deschiderii, astfel încât aveți suficient timp pentru a vă desfășura tranzacția.

Mulți investitori consideră mărfurile drept o acoperire potențială împotriva inflației, deoarece prețurile lor nu sunt puternic corelate cu alte active. Aurul, în special, a fost considerat din punct de vedere istoric un refugiu sigur, deoarece tinde să își păstreze valoarea în perioade de incertitudine economică.

Tranzacționarea CFD-urilor pe mărfuri vă permite, de asemenea, să utilizați efectul de levier pentru a vă amplifica expunerea. Acest lucru poate amplifica profiturile, dar și pierderile, deoarece ambele se vor baza pe valoarea totală a poziției.

Knock-out-urile vă permit să controlați costurile de deschidere a tranzacției, în raport cu expunerea dvs., prin modificarea nivelului knock-out.

Aflați mai multe despre tranzacționarea mărfurilor

*Ordinele tip stop-loss pot să nu fie garantate.