Perfecționați-vă analiza tehnică cu o gamă largă de indicatori personalizați, de la puncte pivot la oscilatori personalizați și variații ale mediei mobile.
Creați-vă proprii indicatori și scripturi - și personalizați panoul de control, graficele, barele de instrumente și multe altele.
Îmbunătățiți-vă analiza cu instrumentele Smart Trader, inclusiv 30 de indicatori populari și 24 de obiecte analitice.
Accesați mai multe configurații de diagrame și personalizați layout-urile, șabloanele și profilurile pentru a se potrivi stilului dvs.
Adaptați-vă abordarea cu feedback și informații în timp real prin intermediul instrumentului Guardian Angel.
Profitați de cele mai recente inovații tehnologice.
de peste 1 trilion $.1
Orice broker reglementat care oferă software-ul MT4 poate fi considerat un broker MT4 - cum ar fi Capital.com!
Nu, MT4 nu este un broker în sine, ci este o suită software care se conectează la un broker - precum Capital.com - pentru tranzacționare.
MetaTrader 4 vă îmbunătățește experiența de tranzacționare cu grafice în timp real, cotații live, analize detaliate și o gamă de instrumente și indicatori de gestionare a ordinelor. De asemenea, este o platformă extrem de personalizabilă, care vă permite să vă personalizați modul în care vedeți panoul de control, graficele, barele de instrumente și multe altele.
MetaTrader 4 poate fi util pentru începători datorită interfeței sale extrem de personalizabile și ușor de utilizat. De asemenea, are o gamă largă de instrumente Smart Trader, add-on-uri și indicatori care vă pot ajuta să luați decizii mai informate.
Da. Clienții din țările înregistrate sub licențele noastre ASIC, CySEC, SCA, FCA și SCB își pot folosi contul live sau demo Capital.com pe MetaTrader 4. Această integrare nu este încă disponibilă pentru rezidenții din Franța.
MetaTrader 4 poate fi utilizat gratuit. Cu toate acestea, puteți suporta costuri percepute de brokerul dvs. sub formă de taxe percepute pe ecarturi sau comisioane (sau alte taxe).
Puteți să vă creați și să vă conectați contul Capital.com la contul MetaTrader 4 și să beneficiați de o platformă de tranzacționare extrem de personalizabilă și de o serie de instrumente pentru analize tehnice avansate. Pentru a o face, respectați instrucțiunile de mai jos:
Creați un cont verificat la Capital.com;
Pentru a adăuga un cont MT4 prin intermediul aplicației noastre:
Mergeți la Cont
Atingeți Contul meu
Atingeți Adaugă cont live (sau demo)
Alegeți un cont MT4 Capital.com, apoi atingeți Continuare
Pentru a adăuga un cont MT4 pe versiunea web:
Mergeți la Setări
Selectați „Conturile mele”
Selectați „Adaugă cont live (sau demo)”
Alegeți un „cont MT4 Capital.com”, apoi selectați „Continuare”
Contul dumneavoastră MT4 este gata acum.
Pentru a vă verifica acreditările pentru contul MT4-
În aplicația Capital.com:
Mergeți la Cont și selectați Conturile mele
Atingeți Detaliile de conectare de lângă contul MT4.
Pe platforma web Capital.com:
Mergeți la Setări și selectați Conturile mele
Dați clic pe Detaliile de conectare de lângă contul MT4.
Parola trebuie să fie aceeași cu cea pe care o utilizați pentru a vă conecta la platforma Capital.com.
1 Cifrele prezentate se referă la Capital Com Group