Deblocați o platformă de tranzacționare extrem de personalizabilă, cu instrumente pentru analiză tehnică avansată. Conectați-vă azi conturile Capital.com și MT4.

Grafice avansate la vârful degetelor

Exploatați astăzi tehnologia MetaTrader 4 cu Capital.com

Obțineți informații în profunzime

Perfecționați-vă analiza tehnică cu o gamă largă de indicatori personalizați, de la puncte pivot la oscilatori personalizați și variații ale mediei mobile.

Personalizați-vă centrul de tranzacționare

Creați-vă proprii indicatori și scripturi - și personalizați panoul de control, graficele, barele de instrumente și multe altele.

Luați decizii mai bine informate

Îmbunătățiți-vă analiza cu instrumentele Smart Trader, inclusiv 30 de indicatori populari și 24 de obiecte analitice.

Gestionați-vă rapid pozițiile

Accesați mai multe configurații de diagrame și personalizați layout-urile, șabloanele și profilurile pentru a se potrivi stilului dvs.

Rafinați-vă strategiile de tranzacționare

Adaptați-vă abordarea cu feedback și informații în timp real prin intermediul instrumentului Guardian Angel.

Conectați-vă contul la MT4 în trei pași

Profitați de cele mai recente inovații tehnologice.

Pasul 1

Deschideți-vă contul Capital.com pentru a activa MT4 (asigurați-vă că sunteți deja verificat pentru a tranzacționa).

Pasul 2

Creați-vă contul MT4 în aplicația sau platforma noastră web urmând instrucțiunile din ghidul nostru pas cu pas.
Cum să creați un cont MetaTrader4

Pasul 3

Descărcați MT4 pentru sistemul de operare mobil, web sau laptop. Introduceți detaliile de autentificare MT4 în clientul MT4. Acum sunteți gata să tranzacționați cu MT4.
Unde găsiți datele de autentificare MT4

De ce să alegeți Capital.com?

Platformă ușor de utilizat

Tranzacționați pe >5,500 de piețe pe o platformă și o aplicație clare și precise - construite pentru a vă arăta tot ce trebuie să vedeți și nimic din ce nu vă trebuie.
Un broker global de încredere

Alăturați-vă unei comunități de peste 857,000 de traderi din întreaga lume. Clienții noștri ne iubesc atât de mult, încât au tranzacționat cu noi volume de peste 1 trilion $.1

de peste 1 trilion $.1

Taxe clare, competitive

Comision 0%, întotdeauna. Finanțare peste noapte de 0% pentru acțiuni fără efect de levier și CFD-uri cripto. Verificați celelalte comisioane care se aplică cu structura noastră clară de comisioane.
Tot ce vă trebuie ca să tranzacționați

Comparați mai multe piețe pe grafice rapide. Găsiți modele tranzacționabile cu peste 100 de indicatori. Tranzacționați direct din știrile din platformă. Integrare perfectă cu TradingView și MT4. Și mai sunt multe, dar nu mai avem loc!
Piețele dvs., efectul dvs. de levier

Tranzacționați CFD-uri pe France 40, EUR/USD, aur, acțiuni și mii de altele, alegând levierul care vi se potrivește.
Deveniți un trader mai bun

Descoperiți o gamă largă de materiale educaționale gratuite pentru a vă ajuta să vă perfecționați abilitățile de tranzacționare - ghiduri de piață, strategii de tranzacționare și multe altele.
Întrebări frecvente

Ce este un broker MT4?

Orice broker reglementat care oferă software-ul MT4 poate fi considerat un broker MT4 - cum ar fi Capital.com!

MT4 este un broker?

Nu, MT4 nu este un broker în sine, ci este o suită software care se conectează la un broker - precum Capital.com - pentru tranzacționare.

De ce folosește lumea MetaTrader 4?

MetaTrader 4 vă îmbunătățește experiența de tranzacționare cu grafice în timp real, cotații live, analize detaliate și o gamă de instrumente și indicatori de gestionare a ordinelor. De asemenea, este o platformă extrem de personalizabilă, care vă permite să vă personalizați modul în care vedeți panoul de control, graficele, barele de instrumente și multe altele.

MetaTrader 4 e bun pentru începători?

MetaTrader 4 poate fi util pentru începători datorită interfeței sale extrem de personalizabile și ușor de utilizat. De asemenea, are o gamă largă de instrumente Smart Trader, add-on-uri și indicatori care vă pot ajuta să luați decizii mai informate.

Pot folosi MT4 în contul meu demo de tranzacționare?

Da. Clienții din țările înregistrate sub licențele noastre ASIC, CySEC, SCA, FCA și SCB își pot folosi contul live sau demo Capital.com pe MetaTrader 4. Această integrare nu este încă disponibilă pentru rezidenții din Franța.

Cât costă MetaTrader 4?

MetaTrader 4 poate fi utilizat gratuit. Cu toate acestea, puteți suporta costuri percepute de brokerul dvs. sub formă de taxe percepute pe ecarturi sau comisioane (sau alte taxe).

Cum să creezi un cont MetaTrader4?

Puteți să vă creați și să vă conectați contul Capital.com la contul MetaTrader 4 și să beneficiați de o platformă de tranzacționare extrem de personalizabilă și de o serie de instrumente pentru analize tehnice avansate. Pentru a o face, respectați instrucțiunile de mai jos:

 

  1. Creați un cont verificat la Capital.com; 

  2. Pentru a adăuga un cont MT4 prin intermediul aplicației noastre:

    • Mergeți la Cont

    • Atingeți Contul meu

    • Atingeți Adaugă cont live (sau demo)

    • Alegeți un cont MT4 Capital.com, apoi atingeți Continuare

  3. Pentru a adăuga un cont MT4 pe versiunea web:

    • Mergeți la Setări

    • Selectați „Conturile mele”

    • Selectați „Adaugă cont live (sau demo)”

    • Alegeți un „cont MT4 Capital.com”, apoi selectați „Continuare”

  4. Contul dumneavoastră MT4 este gata acum.

Unde îmi pot găsi detaliile de conectare pentru MetaTrader 4?

Pentru a vă verifica acreditările pentru contul MT4-

În aplicația Capital.com:

  1. Mergeți la Cont și selectați Conturile mele

  2. Atingeți Detaliile de conectare de lângă contul MT4.

 

Pe platforma web Capital.com:

  1. Mergeți la Setări și selectați Conturile mele

  2. Dați clic pe Detaliile de conectare de lângă contul MT4.

 

Parola trebuie să fie aceeași cu cea pe care o utilizați pentru a vă conecta la platforma Capital.com. 

Cifrele prezentate se referă la Capital Com Group