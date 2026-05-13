Conectați Capital.com la TradingView pentru a tranzacționa CFD-uri cu ajutorul graficelor avansate. CFD-urile schimbă diferența de preț între momentul deschiderii contractului și cel al închiderii acestuia. Acestea vă permit să deschideți poziții lungi sau scurte cu doar o fracțiune din valoarea tranzacției dumneavoastră - un concept cunoscut sub numele de tranzacționare cu efect de levier.

Ca urmare, puteți deschide poziții mai mari și obține o expunere mai mare la piețele financiare globale. Totuși, sunteți, de asemenea, expus la risc, deoarece efectul de levier poate amplifica atât profiturile, cât și pierderile. De aceea este important să aplicați instrumente de gestionare a riscului atunci când tranzacționați CFD-uri.