Reglementări

Capital Com SV Investments Limited este o societate de investiții reglementată din Cipru, cu numărul de înregistrare HE 354252, autorizată și reglementată de Comisia pentru valori mobiliare și burse din Cipru sub numărul de licență 319/17 (brand name “Capital.com”). Cu sediul în Uniunea Europeană, Capital.com respectă cerințele impuse de Directiva privind piețele instrumentelor financiare (MiFID).

Fonduri segregate

Capital.com păstrează banii clienților săi în conturi bancare separate, în conformitate cu normele autorității noastre de reglementare privind banii clienților. Cu alte cuvinte, fondurile dvs. sunt deținute separat de fondurile noastre și, prin urmare, nu sunt expuse oricăror dificultăți financiare neașteptate care pot apărea în cadrul companiei. Societatea nu pretinde niciun drept la aceste fonduri, deoarece acestea vă aparțin.

Fondurile clienților sunt distribuite într-o serie de bănci importante, care sunt examinate constant pentru a se asigura că sunt în conformitate cu directivele Capital.com.

Hedging-ul se realizează numai prin intermediul banilor Capital.com.

Garanții privind compensarea investitorilor

Capital.com segregă toate fondurile clienților de retail de banii proprii în conformitate cu reglementările relevante. Capital Com SV Investments Limited este membru al Fondului de compensare a investitorilor („Fondul”), care oferă compensații investitorilor cu amănuntul în cazul în care Capital.com se declară în incapacitate de plată. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica Fondului de compensare a investitorilor aici.

Stabilirea cuantumului compensației plătibile

Valoarea compensației plătibile fiecărui client este calculată în conformitate cu termenii legali și contractuali care reglementează relația noastră cu clientul, sub rezerva regulilor de compensare aplicate pentru calcularea creanțelor dintre client și Capital.com.