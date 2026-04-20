Rezumat Facem bani din ecarturi, stopuri garantate, taxe de conversie valutară și finanțare peste noapte. Nu veți plăti niciun comision pentru nicio poziție pe care o luați cu noi.

În conformitate cu misiunea noastră de a ne ajuta clienții să ia decizii mai bune, am investit masiv în instrumente care să îi ajute pe clienții noștri să tranzacționeze.

Capital.com implementează protecția soldului negativ pentru clienții de retail, astfel încât pierderile din tranzacționare nu pot depăși niciodată fondurile din cont. Dacă doriți să mențineți o poziție după un apel în marjă, veți putea depune mai multe fonduri pentru a acoperi cerința de marjă și a preveni închiderea tranzacției.

Ne propunem să construim relații de lungă durată, bazate pe încredere, cu clienții noștri.

Ecarturi

Ecarturile reprezintă diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare al unui titlu tranzacționabil și reprezintă principala modalitate prin care brokerii ca noi fac bani. Ecarturile pot varia ca mărime în funcție de activ și de condițiile pieței.

De exemplu, piețele cu volum ridicat, cum ar fi EUR/USD sau aurul, pot avea ecarturi mai strânse decât cele mai puțin tranzacționate, cum ar fi porumbul sau sucul de portocale. Astfel, costul total al tranzacționării pe piețele foarte lichide poate fi, relativ, mult mai scăzut decât pe cele mai puțin lichide. Cu toate acestea, piețele mai puțin lichide înregistrează adesea niveluri ridicate de volatilitate care pot atrage traderi atenți la risc, în ciuda costurilor mai ridicate.

Aici este vizualizat prețul de cumpărare și de vânzare al unui activ, care arată ecartul din care este derivat comisionul nostru. Dimensiunea ecartului poate varia în funcție de piață, pe baza unor factori precum lichiditatea și volatilitatea pieței, ceea ce înseamnă că și costul de tranzacționare poate varia în consecință. Este recomandabil să vă asigurați întotdeauna că sunteți conștient de costurile de tranzacționare înainte de a deschide o poziție.

Exemplu de ecart Să spunem că tranzacționați un contract CFD pe US 500 reprezentând 1 $ per punct de mișcare a indicelui. Ecartul pentru acest indice este de 0,8 puncte. Aceasta înseamnă că costul dvs. de ecart este de 1 $ X 0,8 = 0,80 $. Deschideți o poziție nouă și măriți dimensiunea la 10 contracte. Costul dvs. de ecart va fi acum de 0,8 $ X 10 = 8 $ pentru poziție. Acum să spunem că tranzacționați GBP/USD la o valoare noțională de 10.000 £ (cunoscută și ca mini-lot), cu un ecart de 0,00013 pentru pereche (echivalentul a 1,3 puncte). Veți plăti 0,00013 X 10.000 = echivalentul a 1,30 $ în ecart pentru a deschide și închide poziția.

Ordinele garantate de oprire apierderilor

Un ordin standard de oprire a pierderii este o instrucțiune de a vinde un titlu la un anumit nivel. Cu toate acestea, nu este garantată executarea la prețul dorit, din cauza „derapajului”. De exemplu, în timpul unei fluctuații a pieței, un stop standard se va executa de obicei la următorul preț disponibil, mai degrabă decât la nivelul specificat. Derapajele pot apărea pe piețe volatile sau în perioade de lichiditate scăzută.

Între timp, un ordin stop garantat, sau GSLO, este un tip de stop care garantează închiderea unei tranzacții la un anumit preț, indiferent de derapaje sau lacune ale pieței. În timp ce GSLO pot oferi garanția că tranzacția dvs. va fi executată la prețul pe care îl așteptați, este important să rețineți că acestea implică și un comision (primă) dacă sunt activate. Mai jos este prezentat un exemplu de GSLO în comparație cu un stop standard.

Finanțare peste noapte

Finanțarea peste noapte este taxa zilnică standard din industrie plătibilă dacă dețineți o poziție la noi peste noapte. O percepem pentru a recupera costurile împrumutului de bani pe poziții cu efect de levier în afara orelor standard ale unei piețe. Însă aceasta vă poate fi și creditată în anumite scenarii, atunci când dețineți o poziție scurtă sau unele poziții lungi.

Finanțarea pe timp de noapte se calculează diferit în funcție de clasa de active pe care o tranzacționați. Factorii care o pot afecta includ indicii de referință ai ratei dobânzii (de exemplu SONIA sau SOFR), o ajustare a bazei de calcul peste noapte, o rată swap peste noapte și comisionul nostru zilnic. O defalcare completă a componentelor taxei pentru fiecare clasă de active, precum și exemple de tranzacții care ilustrează modul în care aceasta este aplicată, pot fi găsite pe pagina noastră de taxe și comisioane.

