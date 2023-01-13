Primiți acces la 5,500+ piețe și două moduri de a tranzacționa dintr-un singur cont. Utilizați CFD-urile pentru a beneficia de efectul de levier sau opțiunile knock-out pentru un risc definit de la început. Aflați care ar putea fi potrivit pentru dvs.
Tranzacționați contracte pe diferența dintre prețul de deschidere și prețul de închidere al unei tranzacții.
Tranzacționați opțiuni cu un profil de risc predefinit și controlați-vă costurile tranzacțiilor.
|Ce este?
|Un contract între dvs. și noi, pentru a schimba diferența de preț a unei piețe între deschiderea și închiderea unei tranzacții.
|O opțiune – un tip de contract derivat care vă permite să tranzacționați pe baza prețului unei piețe suport.
|Pe ce piețe pot tranzacționa?
|Trebuie să dețin vreun activ?
|Nu, puteți pur și simplu să speculați pe prețuri.
|Nu.
|Pot să tranzacționez piețe în scădere?
|Da.
|Da.
|Riscul e limitat?
|Nu în mod automat, dar puteți gestiona singur riscul cu ajutorul instrumentelor din platformă.
|Da, gestionarea riscurilor este integrată în fiecare tranzacție.
|Pot folosi efectul de levier?
|Da, până la limita stabilită de autoritatea de reglementare.
|Nu, dar aveți control asupra propriei expuneri.
|Cum îi afectează valoarea mișcarea pieței?
|Valoarea unui CFD evoluează odată cu piața subiacentă. Un efect de levier mai mare înseamnă că puteți controla o tranzacție mai mare cu un capital mai mic – astfel încât chiar și mișcările mici ale pieței pot avea un impact mai mare asupra profitului sau pierderii dvs.
|Valoarea unui knock-out variază în funcție de piața subiacentă. Valoarea tranzacției dvs. depinde de numărul de opțiuni pe care le cumpărați și de nivelul knock-out pe care îl stabiliți.
|Pot să tranzacționez piețe în scădere (să vând în lipsă)?
|Da. Puteți cumpăra pentru a deschide dacă credeți că piața va crește și vinde pentru a deschide dacă credeți că piața va scădea.
|Da. Puteți cumpăra o opțiune „Call” dacă credeți că piața va crește sau o opțiune „Put” dacă credeți că piața va scădea.
|Tranzacțiile au risc limitat?
Nu. Practic, riscul maxim este echivalentul întregului sold al contului dumneavoastră.
Totuși, vă puteți proteja împotriva riscurilor adăugând ordine garantate de oprire a pierderilor, ordine de oprire a pierderilor (fără garanție împotriva derapajului) și ordine de preluare a profitului.
Veți fi taxat dacă oprirea garantată este atinsă.
Da. Gestionarea riscurilor este integrată în knock-out-uri.
Veți alege un nivel de knock-out pentru fiecare tranzacție înainte de a o deschide. Funcționează într-un mod similar cu o oprire garantată a pierderilor și vă permite, de asemenea, să controlați cât de departe ajung banii dumneavoastră.
Dacă apropiați nivelul knock-out de prețul pieței, tranzacția dvs. va fi mai ieftin de deschis – cu același potențial de creștere ca o tranzacție mai scumpă. Dar, e mai probabil să fiți knocked out.
Dacă piața atinge nivelul de knock-out, tranzacția dvs. va fi knocked-out – dar riscul maxim este întotdeauna doar suma pe care ați plătit-o pentru deschidere (plus orice ajustări negative de finanțare dacă păstrați tranzacția peste noapte).
|Pot folosi efectul de levier?
Da. Când deschideți o tranzacție, veți depune doar o fracțiune din valoarea totală a acesteia – marja – pentru a o deschide, ceea ce vă oferă acces la efectul de levier.
Rețineți că tranzacționarea cu efect de levier poate duce la pierderi mari și rapide, ca și la câștiguri.
Nu, dar aveți control asupra propriilor bani.
Dacă apropiați nivelul knock-out de prețul de deschidere al pieței, veți plăti mai puțin pentru a deschide tranzacția.
Astfel, veți beneficia de aceeași expunere la creștere ca în cazul unei tranzacții mai scumpe, cu o plată inițială mai mică.
|Va trebui să plătesc vreo taxă?
Da. Întotdeauna plătiți ecartul, comisionul nostru pentru executarea tranzacției dvs.
În funcție de tranzacția dvs., este posibil să plătiți alte comisioane, cum ar fi primele de oprire garantată a pierderii sau comisioanele administrative de finanțare peste noapte.
Aflați mai multe despre taxele noastre.
Da. Întotdeauna plătiți ecartul, comisionul nostru pentru executarea tranzacției dvs.
Veți plăti și comisionul de Knock-out – comisionul nostru pentru protejarea tranzacției împotriva derapajelor – atunci când deschideți. Dar veți recupera această sumă dacă închideți tranzacția înainte ca aceasta să fie knocked out.
În funcție de tranzacția dvs., este posibil să plătiți alte comisioane, cum ar fi primele de oprire garantată a pierderii sau comisioanele administrative de finanțare este noapte. Aflați mai multe despre taxele noastre.
Pana acum super aplicatia, suportul ok, depuneri instante, retrageri rapide ( a doua zi ). Recomand!
Totul ok, intuitiva, ușor de folosit, utila
Până în momentul de față experiența cu platforma este bună. Nu am avut probleme cu depunerile și retragerile.Au fost făcute instant.Posibil să aibă legătură cu folosirea unui cont de Revolut.
E cea mai bună aplicația de capital e super ok totul e în regulă
Aplicația este bună recomand.
O aplicație foarte buna pentru începutul unei afaceri de investiti
Te învață bine despre investiții și ai profit mult
Foarte ușor de folosit aplicația.
Îmi place super fain
Ușurința aplicației
Este foarte bună o recomand
Excelent! Din toate punctele de vedere.
