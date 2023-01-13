Bazele tranzacționării indicilor

Sunteți mai nou la tranzacționarea indicilor? Iată câteva întrebări și răspunsuri cheie pentru a vă ajuta să începeți.

Ce este tranzacționarea de indici?

Indicii sunt instrumente financiare care urmăresc performanța unui grup de active, cum ar fi acțiunile. Astfel, tranzacționarea pe indici înseamnă expunerea la un întreg grup de active cu o singură tranzacție.

Prin urmărirea performanței unui grup mare de acțiuni, un indice bursier urmărește să reflecte starea unei piețe mai largi. Există indici bursieri care reprezintă piața bursieră a unei întregi țări, cum ar fi S&P 500 și cei care reprezintă un sectorspecific, precum Indicele NASDAQ de biotehnologie care cuprinde aproximativ 200 de întreprinderi din industria biotehnologiei.

Astfel, indicii tind să fie diversificați, iar printr-o singură tranzacție obțineți efectiv acces la un întreg sector sau la o economie. Cei care sunt noi pe piețele financiare încep adesea cu tranzacționarea indicilor, mai degrabă decât cu o anumită acțiune sau alt activ.

De ce să tranzacționați indici?

Deoarece un indice este mai degrabă o măsură decât un lucru tangibil, acesta nu poate fi cumpărat direct: nu puteți cumpăra o parte din FTSE 100, de exemplu. În schimb, ar trebui să cumpărați acțiuni la toate societățile care îl compun, în proporții reprezentative.

Tranzacționarea face ca indicii să fie mai accesibili, oferindu-vă expunere la mișcările lor de preț fără a fi nevoie să dețineți vreunul dintre elementele lor constitutive. Prin urmare, puteți obține expunere la un întreg sector sau economie printr-o singură tranzacție și vă puteți diversifica instantaneu portofoliul. Deoarece nu dețineți activul suport, puteți, de asemenea, să tranzacționați pe termen scurt la fel de ușor ca pe termen lung. Mulți furnizori de servicii de tranzacționare continuă să evalueze indicii și după închiderea pieței, ceea ce înseamnă că aceștia sunt tranzacționabili 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână.

Identificați punctele potențiale de intrare și ieșire cu ajutorul instrumentelor noastre inteligente și intuitive de creare a graficelor și setați alerte de preț pentru a afla de mișcările semnificative ale pieței. Protejați-vă împotriva mișcărilor adverse ale pieței cu gama noastră de instrumente de management al riscului, inclusiv stopurile mobile care blochează mișcările pozitive ale pieței, protejându-vă în același timp împotriva pierderilor.*

*Ordinele tip stop-loss pot să nu fie garantate.