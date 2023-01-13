Obligațiuni și contracte futures pe obligațiuni

Mergeți pe poziții long sau scurte cu CFD-uri și opțiuni knock-out selectate pe obligațiuni majore, cum ar fi titlurile de trezorerie americane și obligațiunile guvernamentale britanice (gilts). Explorați întreaga gamă de piețe pe platforma web sau în aplicația Capital.com – inclusiv obligațiuni, indici, acțiuni, mărfuri, forex și altele.

Ce este tranzacționarea obligațiunilor?

Tranzacționarea obligațiunilor implică specularea asupra mișcărilor de preț ale titlurilor de datorie emise de guverne sau corporații, cum ar fi obligațiunile Trezoreriei SUA, Gilt-urile din Marea Britanie și Bund-urile germane. Aceste instrumente sunt efectiv împrumuturi acordate de investitori emitenților, care promit să restituie capitalul cu dobândă în timp.

Prețurile obligațiunilor pot varia ca răspuns la deciziile privind ratele dobânzii, datele despre inflație, schimbările în ratingul de credit și sentimentul economic mai larg.

Decât să cumpărați obligațiuni direct, puteți tranzacționa CFD-uri pe CFD-uri de obligațiuni spot sau CFD-uri pe contracte futures de obligațiuni .

  • CFD-urile pe obligațiuni spot urmăresc prețul live al pieței de obligațiuni subiacente. Puteți tranzacționa, de asemenea, piețe spot de obligațiuni selectate cu opțiuni knock-out.
  • CFD-urile pe contractele futures pe obligațiuni urmăresc contractele futures legate de obligațiunile guvernamentale, reflectând așteptările pieței pentru ratele dobânzii și condițiile economice până la o dată de expirare stabilită. Opțiunile knock-out nu sunt disponibile pe contractele futures de obligațiuni.

Ambele formate vă permit să speculați asupra mișcărilor prețurilor obligațiunilor fără a deține obligațiunea de bază.

De ce să tranzacționați obligațiuni?

Piețele de obligațiuni pot oferi o modalitate de a vă diversifica strategia de tranzacționare dincolo de acțiuni sau indici. Fiind o piață cu o volatilitate în mod tradițional mai scăzută, obligațiunile guvernamentale sunt adesea folosite de traderi pentru a gestiona riscul sau pentru a-și acoperi alte poziții.

Prețurile obligațiunilor au arătat istoric o tendință generală de a se mișca în direcția opusă ratelor dobânzilor – atunci când ratele cresc, prețurile obligațiunilor scad adesea, și invers. Această relație inversă poate crea oportunități potențiale de a tranzacționa sentimentul băncii centrale și ciclurile economice. Însă această relație poate fi imprevizibilă, în special în perioadele de stres pe piață. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

Tranzacționarea obligațiunilor prin tranzacționarea CFD-urilor vă permite, de asemenea, să mergeți pe poziții long sau scurte, ceea ce înseamnă că puteți specula pe creșterea sau scăderea prețurilor obligațiunilor – fără a fi nevoie să cumpărați obligațiunea integrală sau să-i așteptați scadența. Knock-out-urile oferă o abordare diferită: tranzacționați piețele spot de obligațiuni cu limite de risc încorporate și costuri predefinite, stabilite în avans, având în același timp acces la expunere completă pe piață.

De ce să tranzacționați obligațiuni cu Capital.com?

Fie că reacționați la deciziile privind ratele dobânzilor, urmăriți datele despre inflație sau răspundeți la evoluțiile geopolitice, platforma noastră vă oferă instrumentele necesare pentru a tranzacționa cu claritate piețele de obligațiuni.

  • Accesați piețele de obligațiuni suverane, cum ar fi obligațiunile de trezorerie americane, obligațiunile guvernamentale britanice (Gilts), obligațiunile germane (Bunds) și datoria din zona euro, disponibile ca CFD-uri spot pe obligațiuni și CFD-uri pe contracte futures pe obligațiuni
  • Tranzacționați piețele spot de obligațiuni selectate cu opțiuni knock-out. Opțiunile knock-out nu sunt disponibile pe contractele futures de obligațiuni.
  • Prețuri și date de piață în timp real, cu ecarturi transparente și comision zero (se aplică alte taxe)
  • Grafice avansate, alerte de preț și instrumente integrate de gestionare a riscului pentru a monitoriza mișcările pieței și a gestiona riscul*

*Ordinele de tip oprire a pierderii nu sunt garantate. Opririle garantate ale pierderii implică o taxă la activare.

