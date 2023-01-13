Obligațiuni și contracte futures pe obligațiuni

Tranzacționarea obligațiunilor implică specularea asupra mișcărilor de preț ale titlurilor de datorie emise de guverne sau corporații, cum ar fi obligațiunile Trezoreriei SUA, Gilt-urile din Marea Britanie și Bund-urile germane. Aceste instrumente sunt efectiv împrumuturi acordate de investitori emitenților, care promit să restituie capitalul cu dobândă în timp.
Prețurile obligațiunilor pot varia ca răspuns la deciziile privind ratele dobânzii, datele despre inflație, schimbările în ratingul de credit și sentimentul economic mai larg.
Decât să cumpărați obligațiuni direct, puteți tranzacționa CFD-uri pe CFD-uri de obligațiuni spot sau CFD-uri pe contracte futures de obligațiuni .
Ambele formate vă permit să speculați asupra mișcărilor prețurilor obligațiunilor fără a deține obligațiunea de bază.
Piețele de obligațiuni pot oferi o modalitate de a vă diversifica strategia de tranzacționare dincolo de acțiuni sau indici. Fiind o piață cu o volatilitate în mod tradițional mai scăzută, obligațiunile guvernamentale sunt adesea folosite de traderi pentru a gestiona riscul sau pentru a-și acoperi alte poziții.
Prețurile obligațiunilor au arătat istoric o tendință generală de a se mișca în direcția opusă ratelor dobânzilor – atunci când ratele cresc, prețurile obligațiunilor scad adesea, și invers. Această relație inversă poate crea oportunități potențiale de a tranzacționa sentimentul băncii centrale și ciclurile economice. Însă această relație poate fi imprevizibilă, în special în perioadele de stres pe piață. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.
Tranzacționarea obligațiunilor prin tranzacționarea CFD-urilor vă permite, de asemenea, să mergeți pe poziții long sau scurte, ceea ce înseamnă că puteți specula pe creșterea sau scăderea prețurilor obligațiunilor – fără a fi nevoie să cumpărați obligațiunea integrală sau să-i așteptați scadența. Knock-out-urile oferă o abordare diferită: tranzacționați piețele spot de obligațiuni cu limite de risc încorporate și costuri predefinite, stabilite în avans, având în același timp acces la expunere completă pe piață.
Fie că reacționați la deciziile privind ratele dobânzilor, urmăriți datele despre inflație sau răspundeți la evoluțiile geopolitice, platforma noastră vă oferă instrumentele necesare pentru a tranzacționa cu claritate piețele de obligațiuni.
*Ordinele de tip oprire a pierderii nu sunt garantate. Opririle garantate ale pierderii implică o taxă la activare.
