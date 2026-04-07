Care este scopul acestui document?

Acest document va arăta o defalcare completă a costurilor și taxelor pentru produsele noastre, acoperind ecarturile, ajustările peste noapte, ordinele garantate de oprire a pierderilor (când sunt activate) și comisioanele de conversie valutară.

Veți găsi exemple care demonstrează cum ne calculăm comisioanele, pe care le puteți aplica propriilor tranzacții pentru a estima efectul cumulativ al costurilor și taxelor noastre asupra randamentelor dumneavoastră.

Este important să rețineți că costurile totale vor crește proporțional cu volumele dvs. de tranzacționare.

Exemplele de tranzacții și valorile prezentate în acest document sunt doar pentru scopuri ilustrative. Nu ar trebui tratate ca prognoze, recomandări sau susțineri ale unei anumite strategii de tranzacționare.

Exemple de costuri de ecart pentru tranzacții CFD

În această secțiune, ne vom concentra pe exemple de costuri de ecart în cadrul celor cinci clase principale de active, folosind CFD-uri. Ecartul este diferența este între prețul de cumpărare și prețul de vânzare al pieței în momentul în care efectuați tranzacția. Este perceput pentru a acoperi costul facilitării tranzacției și este principalul mod în care noi și alți brokeri de derivate facem bani.

Tranzacționarea în afara orelor de program obișnuite poate fi disponibilă pentru acțiuni selectate. Trebuie să rețineți că ecarturile pot să se lărgească și lichiditatea poate fi mai scăzută în aceste momente, ceea ce poate afecta calitatea execuției și costul.

Puteți găsi prețurile tipice de ecart făcând clic pe activul ales pe pagina noastră de piețe, în secțiunea „Toate piețele”.

Forex

Dețineți o poziție de 100.000 de unități de EUR/USD , cu o ofertă de cumpărare/vânzare la 1,05000/1,05006.

, cu o ofertă de cumpărare/vânzare la 1,05000/1,05006. Ecartul pe această piață este, prin urmare, 0,6 pips (0,00006).

Deschiderea poziției: plătiți jumătate din ecart când intrați (0,3 pips, sau 0,00003).

Închiderea poziției: plătiți cealaltă jumătate când ieșiți (0,3 pips, sau 0,00003).

Diferența este calculată în moneda cotată.

Costul total al ecartului: 100.000 unități × 0,00006 = 6 $ (sau echivalentul în moneda contului dumneavoastră).

Mărfuri

Dețineți o poziție de 10 contracte pe Aur (10 uncii troy), cu o ofertă/cotare la 2500,00/2500,30.

(10 uncii troy), cu o ofertă/cotare la 2500,00/2500,30. Ecartul pe această piață este, prin urmare, 0,30 puncte (2500,30-2500,00).

Deschiderea poziției: plătiți jumătate din ecart când intrați (0,15 puncte).

Închiderea poziției: plătiți cealaltă jumătate când ieșiți (0,15 puncte).

Costul total al ecartului: 10 contracte × 0,30 puncte = 3 $ (sau echivalentul în valută).

Indici

Dețineți o poziție de 1 contract pe UK 100 , cu o ofertă de cumpărare/vânzare la 9000/9001.

, cu o ofertă de cumpărare/vânzare la 9000/9001. Ecartul pe această piață este, prin urmare, 1 punct (9001-9000).

Deschiderea poziției: plătiți jumătate din ecart când intrați (0,5 puncte).

Închiderea poziției: plătiți cealaltă jumătate când ieșiți (0,5 puncte).

Costul total al ecartului: 1 contract × 1 punct = 1 £ (sau echivalentul în valută).

Acțiuni

Dețineți o poziție de 10 acțiuni pe Apple , cu o ofertă de cumpărare/vânzare la 240,00/240,13.

, cu o ofertă de cumpărare/vânzare la 240,00/240,13. Ecartul pe această piață este, prin urmare, 0,13 puncte (240,13-240,00).

Deschiderea poziției: plătiți jumătate din ecart când intrați (0,065 puncte).

Închiderea poziției: plătiți cealaltă jumătate când ieșiți (0,065 puncte).

Costul total al ecartului: 10 acțiuni × 0,13 puncte = 1,30 $ (sau echivalentul în valută).

Criptomonede

Dețineți o poziție de 0,1 contracte pe Bitcoin , cu o ofertă de cumpărare/vânzare la 90.000/90.050.

, cu o ofertă de cumpărare/vânzare la 90.000/90.050. Ecartul pe această piață este, prin urmare, 50 de puncte (90.050-90.000).

Deschiderea poziției: plătiți jumătate din ecart când intrați (25 de puncte).

Închiderea poziției: plătiți cealaltă jumătate când ieșiți (25 de puncte).

Costul total al ecartului: 0,1 contracte × 50 de puncte = 5 $ (sau echivalentul în valută).

Exemple de costuri pentru finanțarea peste noapte (swap-uri)

Când mențineți o poziție CFD deschisă peste noapte, o mică ajustare, cunoscută sub numele de swap, poate fi aplicată pentru a reflecta costul sau beneficiul menținerii acelei expuneri. Dacă plătiți sau primiți această sumă depinde de mai mulți factori, cum ar fi direcția tranzacției dumneavoastră, rata de dobândă subiacentă pentru activul respectiv și orice ajustări pentru deținerea acestuia dincolo de ziua de tranzacționare.

Este important de menționat că taxele de swap se bazează pe valoarea totală a poziției dvs. deschise, nu pe marja pe care ați angajat-o. Cu alte cuvinte, chiar dacă ați folosit efectul de levier pentru a deschide o tranzacție, întreaga dimensiune a poziției – cunoscută și sub numele de valoare nominală – este utilizată în calcul. Astfel se asigură consistența în modul în care sunt aplicate costurile de finanțare, indiferent de cât de mult capital a fost necesar inițial.

Exemplele de mai jos ilustrează modul în care aceste ajustări peste noapte sunt calculate în diferite clase de active, folosind cifre simplificate și rotunjite pentru claritate.

Forex

Dețineți o poziție pe termen scurt de 10.000 de unități de USD/JPY. Expunerea dumneavoastră nominală este, prin urmare, 10.000 $.

În scopul acestui calcul, să spunem că rata swap-ului peste noapte (sau TomNext) pentru USD/JPY este în prezent -0,0182. La prețul spot actual de 132,80, aceasta echivalează cu -0,0137% pe zi.

Taxa noastră zilnică este 0,00411%.

Așadar, pentru a menține o poziție lungă peste noapte, ați primi 0,00959% – rata swap negativă USD/JPY minus taxa noastră – din expunerea dumneavoastră, care, convertită din JPY, este 0,96 $ sau echivalentul în valută .

sau echivalentul în valută Pentru a menține o poziție scurtă, ați plăti 0,01781% – rata de swap pozitivă plus taxa noastră – din expunerea dumneavoastră, care este 1,78 $ convertit, sau echivalent.

Mărfuri

Aveți o poziție de 4.000 de thermi de gaz natural, prețul actual fiind de 2,54 $. Expunerea completă a poziției dumneavoastră este, prin urmare, 10.160 $.

Să spunem că ajustarea de bază de noapte pentru Gaz natural spot este în prezent 0,0031. La prețul spot actual de 2,54, aceasta se echivalează cu 0,12205% pe zi.

Taxa noastră zilnică este 0,01096%.

Pentru o poziție lungă, ați plăti 0,13301% (taxa noastră + ajustarea de bază) = 13,51 $.

Pentru o poziție scurtă, ați primi 0,11109% (taxa noastră - ajustarea de bază) = 11,29 $.

Indici (denominați în USD)

Dețineți o poziție de 0,6 contracte pe US Tech 100, prețul fiind de 20140. Expunerea dumneavoastră totală ar fi de 12.084 $.

Deoarece US Tech 100 este denominat în USD, rata de referință relevantă este SOFR. Să spunem că aceasta este 5,01448% anual, sau 0,01393% zilnic.

Taxa noastră zilnică este 0,01111%.

Pentru o poziție lungă, veți plăti 0,02504% (Taxa noastră + SOFR) = 3,03 $.

Pentru o poziție scurtă, ați primi 0,00282% (Taxa noastră – SOFR) = 0,34 $.

Indici (denominați în GBP)

Aveți o poziție de 1 contract pe UK 100, la un preț de 8175. Expunerea dumneavoastră totală ar fi de 8.175 £.

Deoarece UK 100 se tranzacționează în GBP, rata de referință relevantă este SONIA –să spunem că aceasta este 4,98260% anual, sau 0,01365% zilnic.

Taxa noastră zilnică este 0,01096%.

Pentru o poziție lungă, ați plăti 0,02461% (Taxa noastră + SONIA) = 2,01 £.

Pentru o poziție scurtă, ați primi 0,00269% (Taxa noastră – SONIA) = 0,22 £.

Acțiuni (denominate în USD)

Aveți o poziție echivalentă cu 50 de acțiuni în Tesla, în prezent evaluate la 252 $. Expunerea dumneavoastră totală este de 12.600 $.

Deoarece Tesla tranzacționează în USD, rata de referință relevantă este SOFR. Să spunem că aceasta este 5,01448% anual, sau 0,01393% zilnic.

Taxa noastră zilnică este 0,01111%.

Pentru o poziție lungă, veți plăti 0,02504% (Taxa noastră + SOFR) = 3,16 $.

Pentru o poziție scurtă, ați primi 0,00282% (Taxa noastră – SOFR) = 0,36 $.

Acțiuni (denominate în GBP)

Aveți o poziție echivalentă cu 4000 de acțiuni în Barclays, în prezent evaluate la 2,41 £. Expunerea dumneavoastră totală este de 9.640 £.

Deoarece Barclays tranzacționează în GBP, rata de referință relevantă este SONIA. Să spunem că aceasta este în prezent 4,98260% anual, sau 0,01365% zilnic.

Taxa noastră zilnică este 0,01096%.

Pentru o poziție lungă, ați plăti 0,02461% (Taxa noastră + SONIA) = 2,37 £.

Pentru o poziție scurtă, ați primi 0,00269% (Taxa noastră – SONIA) = 0,26 £.

CFD-uri pe criptomonede

Poziții lungi: veți plăti 0,06164% din valoarea nominală a poziției zilnic (sau 22,5% anual).

Poziții scurte: veți primi 0,0137% din valoarea nominală a poziției zilnic (sau 5% anual). Exemplu Aveți o poziție pe BTC cu o valoare nominală de 100.000 $ pe care o dețineți peste noapte.

Pentru o poziție lungă, ați plăti 61,64 $ (sau echivalentul în valută) (0,06164% din 100.000).

Pentru o poziție scurtă, veți primi 13,70 $ (0,0137% din 100.000).

Exemplu de cost al ordinului garantat de oprire a pierderii

O taxă de oprire garantată a pierderii (GSLO) este percepută doar dacă GSLO este declanșat. GSLO-ul închide tranzacția exact la nivelul de preț pe care îl specificați, fără riscul de decalaj sau derapaj. Deoarece ne asumăm acest risc pentru dvs., noi (şi alţi furnizori) percepem o taxă pentru utilizarea GSLO.

Puteți vedea taxa GSL pe tichetul de tranzacție înainte de a vă plasa tranzacția, odată ce ați selectat un GSLO. Taxa GSLO în sine variază în funcție de piața specifică, prețul de deschidere al poziției și cantitatea tranzacționată.

Formulă

Taxa GSLO = prima GSLO * prețul de deschidere al poziției * cantitate.

Puteți verifica valoarea comisionului GSLO pe tichetul de tranzacție atunci când deschideți o poziție și adăugați GSLO.

Exemplu de ordin garantat de oprire a pierderii

Deschideți o poziție lungă de 1 contract de Aur, cu o cotație bid/offer la 2.000 $/2.000,30 $.

Puneți un GSLO la 1.980 $ pentru a limita pierderile potențiale.

Presupuneți că prima GSLO pentru această piață este de 0,03%.

Dacă piața scade la 1,980 $, GSL vă asigură că poziția dvs. este închisă exact la acel preț, fără derapaj.

Calculul taxei GSLO:

Taxa GSLO = prima GSLO x prețul de deschidere al poziției x cantitate.

0,03% × 2.000,30 $ × 1 contract = 0,60 $

Taxa totală GSLO percepută (dacă este activată): 0,60 $

Taxe de conversie

Când tranzacționați un activ evaluat într-o monedă diferită de moneda de bază a contului dumneavoastră, se aplică o mică taxă de conversie.

Taxa este calculată ca 0,7% din rata spot forex pentru clienții de retail.

Calculul taxei de conversie

Tranzacționați într-un cont denominat în USD.

Aveți o tranzacție CFD deschisă pe France 40 – denominată în EUR – care este în profit cu 10 €.

Acest lucru este arătat pe poziția dumneavoastră ca 10,85 $ (10 € la rata spot EUR/USD de 1,08461) și decideți să închideți tranzacția.

Dacă nu ar fi fost aplicată nicio taxă de conversie valutară, profitul acelei poziții ar fi fost pur și simplu calculat astfel:

10 € (profitul dvs.) x 1,08461 (curs spot) = 10,85 $

Cu toate acestea, la momentul închiderii, vi se va percepe o taxă de conversie valutară de 0,7% Calculul se face ca o rată de conversie „all-in” care cuprinde rata spot și taxa de 0,7%.

Rata all-in este cu 0,7% mai puțin favorabilă decât rata spotşi prin urmare profitul realizat pe poziţie ar fi uşor mai mic:

1,08461 (curs spot) x (1 - 0.7%) (taxă de conversie valutară) = 1,07701

Profitul dumneavoastră după taxa de conversie valutară este:

10 € (profitul dvs.) x 1,07701 (rata all-in) = 10,77 $

Prin urmare, în acest exemplu, vi s-a perceput o taxă de conversie valutară de 0,08 USD.

Rată comisioane de conversie Costul conversiei valutare Fără taxa de conversie valutară 0% 0 $ Cu taxa de conversie valutară 0,7% 0,08 $

Puteți vedea rata „all-in” utilizată pentru conversia fiecărei tranzacții în secțiunea „Rapoarte” a platformei, precum și pe extrasele dumneavoastră.

Taxele pentru conversia dinamică a monedei

Dacă depuneți sau retrageți într-o monedă diferită de moneda băncii dumneavoastră, banca dumneavoastră poate aplica taxe de conversie dinamică a monedei (DCC). Aceste taxe variază în funcție de furnizor și sunt independente de Capital.com.

Pentru a evita costurile inutile de conversie, luați în considerare finanțarea contului dumneavoastră în aceeași monedă ca și contul dumneavoastră bancar. Contactați-ne pentru mai multe detalii despre DCC.

Taxele pentru opțiunea de knock-out

Opțiunile knock-out sunt un produs structurat de risc în care puteți seta un nivel de knock-out predefinit care închide automat tranzacția dacă este atins.

Când tranzacționați knock-out-uri, există trei taxe cheie de luat în considerare:

1 Ecartul

La fel ca în cazul CFD-urilor, vi se va percepe un ecart pentru fiecare tranzacție knock-out pe care o efectuați.

Dacă credeți că o piață va crește în valoare și deschideți un knock-out „Up”, nivelul dvs. de intrare se bazează pe prețul ask (cumpărare) al pieței subiacente.

ask (cumpărare) al pieței subiacente. Dacă credeți că o piață va scădea în valoare și deschideți un knock-out „Down”, nivelul dvs. de intrare se bazează pe prețul bid (vânzare) al pieței suport.

bid (vânzare) al pieței suport. Când ieșiți din fiecare tranzacție, partea opusă a pieței este utilizată. De ex., pentru „Up” prețul dvs. de închidere va fi bazat pe prețul bid, iar pentru „Down” va fi bazat pe prețul ask al pieței subiacente.

Puteți vizualiza ecartul exact aplicat tranzacției dumneavoastră de tip knock-out făcând clic pe „Rezumatul ordinului” în tichetul de ofertă.

2 Taxă de knock-out (percepută doar dacă nivelul de knock-out este atins)

Dacă prețul se mișcă împotriva dvs. și atinge nivelul de knock-out ales, tranzacția se închide automat și vi se va percepe o taxă de knock-out.

Aceasta este calculată ca un procent mic din prețul de knock-out, de exemplu, 0,02%. Calculul va varia în funcție de clasa de active.

Dacă nivelul de knoeck-out nu este atins, această taxă vă este rambursată.

3 Ajustare peste noapte (aplicată doar dacă tranzacția este menținută peste noapte)

Dacă păstrați o tranzacție knock-out după închiderea pieței, se va aplica o ajustare pe timpul nopții.

Această ajustare se bazează pe prețul activului de bază, care reprezintă expunerea dumneavoastră pe piață.

Se calculează ca: Numărul de opțiuni × prețul activului de bază × rata pe noapte

Rata de noapte este determinată de: Pentru pozițiile Up (dacă credeți că prețul va crește): minus rata de referință (adică, SONIA sau SOFR), minus taxa noastră zilnică fixă de administrare Pentru pozițiile Down (dacă credeți că prețul va scădea): + rata de referință minus taxa noastră zilnică fixă de administrare

Dacă rata este negativă, plătiți dobândă pentru a menține poziția peste noapte.

Dacă rata este pozitivă, primiți dobândă pentru deținerea poziției peste noapte.

4 Taxă de conversie FX

Dacă moneda de bază a contului dvs. diferă de moneda pieței suport, se poate aplica o taxă de conversie valutară când deschideți și/sau când închideți o tranzacție knock-out. Această conversie valutară este separată de comisionul de knock-out. Conversia utilizează cursul de schimb al platformei în vigoare la momentul tranzacției, în conformitate cu modul în care funcționează conversiile valutare pentru alte instrumente. Important: Când nu are loc nicio conversie valutară (de exemplu, un cont în EUR care tranzacționează un indice denominat în EUR), KO se comportă din punct de vedere economic ca un CFD, fără niciun impact FX. Când are loc o conversie valutară, mișcările cursului de schimb pot afecta valoarea tranzacției dumneavoastră knock-out la deschidere/închidere, ceea ce, la rândul său, afectează rezultatul final al tranzacției atunci când este convertit în moneda de bază a contului dumneavoastră. La Capital.com, nu se percepe niciun adaos de conversie valutară pentru opțiunile knock-out. Aceasta înseamnă că, deși se poate aplica un curs de conversie valutară, nu se adaugă niciun cost suplimentar de conversie valutară peste acel curs.

Exemplul 1: Opțiunea Up (păstrată peste noapte, apoi nivelul de knock-out atins)

Credeți că Germany 40 va crește în valoare și deschideți un knock-out „Up” pe indice, cu prețul knock-out la 10.000.

Ați setat nivelul de knock-out la 9.900.

Păstrați poziția peste noapte, după care prețul scade, atinge nivelul de knock-out și poziția vă este închisă.

Calcule taxă

1 Ecart (inclus în prețul cotat)

În acest exemplu, să spunem că bid/ask pentru CFD-ul Capital.com Germany 40 este 19.898/19.900. Deoarece tranzacționați un knock-out „Up”, knock-out-ul dvs. are prețul conform părții ask – 19.900 – înseamnând că intrați la un nivel ușor peste prețul mediu de piață. Diferența de 2 puncte între bid și ask reflectă ecartul încorporat. Așadar, tranzacția dvs. de tip knock-out implică un cost de ecart de 2 € (2 puncte de indice × 1 € pe punct).

2 Comision de knock out (deoarece nivelul de knock-out a fost atins): 2 € (bazat pe o rată exemplu de 0,02% din prețul de knock-out)

3.. Ajustarea finanțării peste noapte (deoarece poziția a fost menținută peste noapte)

Prețul ask subiacent este 19.900.

Rata peste noapte pentru pozițiile „Up”: Rata de referință = 0,01393% (zilnic) Taxa de administrare curentă = 0,01111% (zilnic) Rata totală peste noapte = -0,02504%



Calcularea ajustării finanțării peste noapte

1 × 19.900 × (-0,02504%) = -4,98 € debitat Costuri finale: Ecart: 2 € (înglobat în prețul cotat)

Comision de knock out: 2 €

Ajustarea finanțării peste noapte: 4,98 €

Cost total = 8,98 €

Exemplul 2: Opțiunea Down (păstrată peste noapte, apoi nivelul de knock-out atins)

Credeți că Germany 40 va scădea în valoare și deschideți un knock-out „Down” pe indice, cu prețul knock-out la 10.000.

Ați setat nivelul de knock-out la 10.100.

Păstrați poziția peste noapte, după care prețul crește, atinge nivelul de knock-out și poziția vă este închisă.

Calcule taxă

1 Ecart (inclus în prețul cotat)

Din nou, ecartul bid/ask de bază este 19.898/19.900. Deoarece tranzacționați un knock-out „Down”, knock-out-ul dvs. are prețul conform părții bid – 19.898 – însemnând că intrați la un nivel ușor sub prețul mediu de piață. Ca și în exemplul „Up”, tranzacția dvs. de tip knock-out implică un cost de ecart de 2 € (2 puncte de indice × 1 € pe punct).

2 Comision de knock out (deoarece nivelul de knock-out a fost atins): 2 € (0,02% din prețul knock-out)

3 Ajustarea finanțării peste noapte (deoarece poziția a fost menținută peste noapte)

Prețul subiacent este 19.898.

Rata peste noapte pentru pozițiile „Down”: Rata de referință = 0,01393% (zilnic) Taxa de administrare curentă = 0,01111% (zilnic) Rata totală peste noapte = -0,00282%



Calcularea ajustării finanțării peste noapte:

1 × 19.898 × (+0,00282%) = +0,56 € creditat Costuri finale: Ecart: 2 €

Comision de knock out: 2 €

Ajustare peste noapte (credit primit): -€0,56

Cost total = 3,44 €

Vă rugăm să rețineți că taxele de conversie, așa cum sunt descrise mai sus, se aplică atât CFD-urilor tradiționale, cât și opțiunilor knock-out.