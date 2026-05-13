La Capital.com, ne angajăm să sprijinim sănătatea financiară, fizică și mentală a clienților noștri ori de câte ori putem. Înțelegem că tranzacționarea poate fi stresantă și poate avea un impact potențial asupra comportamentului unui client atât în cadrul piețelor financiare, cât și în afara acestora. De aceea, este important să fiți atenți la potențialele vulnerabilități, cum ar fi:

- Tranzacționarea cu fonduri destinate cheltuielilor casnice

- Tranzacționarea cu fonduri pe care nu vă puteți permite să le pierdeți

- Petreceți prea mult timp tranzacționând în loc să lucrați sau să-i vedeți pe cei dragi

- Efectuarea de tranzacții nechibzuite fără gestionarea riscului

- Obsesia privind rezultatele negative ale tranzacțiilor

- Încercarea de a face față presiunii de tranzacționare prin utilizarea de medicamente

Riscul dvs. de vulnerabilitate

Vulnerabilitățile pot apărea oricând în timpul tranzacționării, chiar dacă aveți experiență în navigarea pe piețe. Din acest motiv, suntem pregătiți să venim în sprijinul tuturor clienților care ne semnalează îngrijorări sau manifestă anumite comportamente.

Clienții vulnerabili se pot angaja în una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

- Riscarea bunăstării financiare a propriei persoane sau a membrilor familiei

- Urmărirea pierderilor cu poziții mai mari decât în mod normal

- Angajarea de datorii pentru finanțarea pozițiilor

- Omisiunea de a dezvălui familiei activitatea de tranzacționare

Cei care suspectează că ar putea fi expuși riscului ar trebui să se întrebe:

- Am grijă de mine din punct de vedere mental și fizic, de exemplu urmând o dietă bună, făcând exerciții fizice și luând pauze de la piețe?

- Tranzacționarea are un impact asupra obiceiurilor mele de somn/alimentare?

- Relațiile mele cu ceilalți sunt afectate în mod nejustificat de activitatea mea de tranzacționare?

- Folosesc medicamente pentru a face față pierderilor din tranzacționare?

- Rezultatele tranzacțiilor mele îmi afectează sentimentul de stimă de sine?

- Mă simt vreodată tentat să mă sinucid ca urmare a rezultatelor negative ale tranzacțiilor?

Dacă ați răspuns afirmativ la oricare dintre aceste întrebări, puteți să ne contactați cu încredere.

Ce se întâmplă dacă ați devenit vulnerabil

La Capital.com, am implementat o serie de măsuri menite să identifice unele semne de vulnerabilitate. În cazul în care activitatea contului dvs. generează o alertă, sistemul nostru va semnala evenimentul, iar agenții noștri vă vor contacta pentru a discuta despre potențiala dvs. vulnerabilitate, precum și pentru a vă avertiza cu privire la măsurile care v-ar putea îmbunătăți situația.

Nu este posibil să identificăm și să monitorizăm toate formele de comportamente potențial vulnerabile. Dacă aveți nevoie de sprijin ca urmare a unei schimbări în comportamentul dvs. de tranzacționare, suntem aici pentru a vă ajuta, dar este esențial să discutați acest lucru cu personalul nostru de asistență cât mai curând posibil. Fie practicile dvs. de gestionare a riscului au deviat, fie că vă simțiți incomod în legătură cu cât de mult din timpul dvs. este ocupat de tranzacționare, puteți fi sigur de un mediu sigur, de sprijin în care să vă exprimați îngrijorările.

Suspendarea temporară sau permanentă a contului este întotdeauna o opțiune la noi, și sunteți liber să solicitați reactivarea dacă începeți să vă simțiți mai confortabil în obiceiurile dvs. de tranzacționare. În plus, vă vom oferi resurse care vă pot pune în legătură cu ajutorul de care aveți nevoie și vă putem ajuta să vă modificați psihologia, dacă este necesar.

Există o greșeală?

Este posibil ca contul dvs. să fi fost semnalat în mod eronat; de exemplu, dacă nu v-ați actualizat recent averea declarată. În acest caz, vă rugăm să clarificați acest aspect cu personalul nostru de asistență dacă sunteți contactat, iar echipa noastră și noi vom lucra pentru a rezolva situația cât mai curând posibil.