Ce este tranzacționarea?

Tranzacționarea este acțiunea de a cumpăra și de a vinde instrumente financiare cu scopul de a obține un profit. Se realizează prin luarea unei poziții pe mișcările de preț ale unor active precum . Se realizează prin luarea unei poziții pe mișcările de preț ale unor active precum acțiuni , valute ( forex ), mărfuri și indici . Cu noi, poți alege dintre peste 3.000 de astfel de piețe.

Spre deosebire de investiție, în care dețineți activul în mod direct, tranzacționarea presupune specularea prețului activului fără a deveni proprietar. De exemplu, atunci când tranzacționați un instrument derivat, cum ar fi un CFD, nu cumpărați activul în sine, ci profitați de diferența de preț de-a lungul timpului.

La tranzacționare, veți folosi de obicei efectul de levier, sau tranzacționarea în marjă. Astfel, puteți controla poziții mai mari cu un capital inițial mai mic. De exemplu, cu un efect de levier de 10:1, aveți nevoie doar de 100 $ pentru a controla o tranzacție de 1.000 $, restul fiind efectiv împrumutat de brokerul pe care îl utilizați.

Astfel, efectul de levier poate crește profiturile potențiale, deoarece sunteți expus la fluctuațiile de preț ale întregii sume de 1.000 $, în loc să vă expuneți doar la investiția de 100 $. Totuși, pe de altă parte, aceasta amplifică și pierderile potențiale, făcând managementul riscului oparte esențială a tranzacționării. Pot fi utilizate diverse strategii care utilizează instrumente pentru a prezice dacă prețul unui activ va crește sau va scădea, pe baza unor factori precum tendințele macroeconomice sau analiza tehnică și nivelele de suport și rezistență.

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