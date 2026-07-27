Bazele tranzacționării pentru începători
Această introducere în tranzacționarea online pentru începători vă va conduce prin cele mai importante concepte ale pieței - de la termeni cheie și diferite tipuri de active până la modul de a efectua o tranzacție. Citiți mai departe și învățați cum să tranzacționați cu încredere și responsabilitate.
Ce este tranzacționarea?
Spre deosebire de investiție, în care dețineți activul în mod direct, tranzacționarea presupune specularea prețului activului fără a deveni proprietar. De exemplu, atunci când tranzacționați un instrument derivat, cum ar fi un CFD, nu cumpărați activul în sine, ci profitați de diferența de preț de-a lungul timpului.
La tranzacționare, veți folosi de obicei efectul de levier, sau tranzacționarea în marjă. Astfel, puteți controla poziții mai mari cu un capital inițial mai mic. De exemplu, cu un efect de levier de 10:1, aveți nevoie doar de 100 $ pentru a controla o tranzacție de 1.000 $, restul fiind efectiv împrumutat de brokerul pe care îl utilizați.
Astfel, efectul de levier poate crește profiturile potențiale, deoarece sunteți expus la fluctuațiile de preț ale întregii sume de 1.000 $, în loc să vă expuneți doar la investiția de 100 $. Totuși, pe de altă parte, aceasta amplifică și pierderile potențiale, făcând managementul riscului oparte esențială a tranzacționării. Pot fi utilizate diverse strategii care utilizează instrumente pentru a prezice dacă prețul unui activ va crește sau va scădea, pe baza unor factori precum tendințele macroeconomice sau analiza tehnică și nivelele de suport și rezistență.
Aflați mai multe despre tranzacționare vs investiții.
Termeni esențiali de tranzacționare
Când începeți să tranzacționați instrumente derivate, înțelegerea termenilor cheie de tranzacționare este esențială pentru a lua decizii în cunoștință de cauză și pentru a vă gestiona tranzacțiile în mod eficient. Familiarizarea cu elementele de bază vă va ajuta să navigați pe piețe cu mai multă încredere și să reduceți confuzia. În această secțiune, vom aborda termenii de tranzacționare esențiali pe care orice începător trebuie să îi cunoască, oferindu-vă o bază solidă pentru călătoria dvs. de tranzacționare.
Contractele pe diferență
- Contractele pentru diferență (CFD) sunt o modalitate populară de tranzacționare a prețului acțiunilor, indicilor, mărfurilor și forex fără a deține activele suport. În loc să cumpărați activul (așa cum ați face atunci când investiți), tranzacționați pe baza creșterii sau scăderii prețului acestuia - de obicei pe o perioadă scurtă de timp.
- În esență, un CFD este un contract între un traderii și o contraparte (uneori un broker, alteori piața însăși), pentru a schimba diferența de valoare a unui titlu suport între deschiderea și închiderea unei poziții.
- Cu CFD-urile, puteți obține profit de pe o piață speculând pe creșterea prețului acesteia (cunoscută sub denumirea de poziție lungă) sau pe scăderea prețului acesteia (cunoscută sub denumirea de poziție scurtă). Și pentru că un CFD vă permite să tranzacționați folosind doar o fracțiune din valoarea poziției dumneavoastră - cunoscută ca tranzacționare în marjă, sau tranzacționare cu efect de levier - puteți deschide poziții mai mari decât v-ar putea permite capitalul inițial.
- Calculatorul nostru de CFD-uri vă ajută să înțelegeți ce ați putea câștiga sau pierde la o tranzacție. Ajustați dimensiunea tranzacției și efectul de levier pentru a vedea cum funcționează împreună marja, cheltuielile și randamentele potențiale.
- Aflați mai multe despre tranzacționarea CFD.
Îndatorare
- Aplicarea efectului de levier, sau tranzacționarea în marjă, înseamnă controlul unei poziții mai mari cu o cheltuială relativ mică, prin împrumutarea efectivă de fonduri de la broker.
- De exemplu, cu un efect de levier de 10:1, puteți controla o poziție de 10.000 $ cu doar 1.000 $ din capitalul propriu. Acest lucru poate amplifica profiturile potențiale, deoarece chiar și mișcările mici ale prețurilor pot duce la randamente semnificative.
- Cu toate acestea, este important să rețineți că efectul de levier crește și riscul - pierderile sunt amplificate în egală măsură. Gestionarea adecvată a riscurilor este esențială atunci când se utilizează efectul de levier pentru a evita pierderi substanțiale.
- Aflați mai multe despre tranzacționarea în marjă.
Luarea de poziții lungi/scurte
- În tranzacționarea cu instrumente financiare derivate, aveți flexibilitatea de a merge pe poziții lungi sau scurte, după cum vă așteptați ca prețul unui activ să crească sau să scadă. A lua o poziție lungă înseamnă a cumpăra un CFD cu speranța că prețul activului va crește, permițându-vă să îl vindeți ulterior la un preț mai mare pentru a obține un profit.
- Pe de altă parte, vânzarea în lipsă înseamnă vânzarea unui CFD atunci când credeți că prețul va scădea, cu scopul de a-l cumpăra înapoi la un preț mai mic și de a profita de pe urma diferenței.
- Această capacitate de a tranzacționa atât pe piețe în creștere, cât și pe piețe în scădere este unul dintre avantajele cheie ale tranzacționării CFD, oferindu-le traderilor posibilitatea de a beneficia de diferite condiții de piață.
- Aflați mai multe despre cumpărare și vânzare.
Risc
- Riscul este un concept fundamental în tranzacționarea CFD, în special pentru începători. Se referă la potențialul de pierdere financiară atunci când piața evoluează împotriva poziției dumneavoastră. În tranzacționarea CFD, riscurile sunt amplificate datorită unor factori precum efectul de levier, care poate crește atât profiturile, cât și pierderile.
- Volatilitatea pieței, știrile neașteptate și gestionarea deficitară a riscurilor pot contribui, de asemenea, la pierderi semnificative. Pentru a gestiona riscul, traderii folosesc adesea instrumente precum ordinele de oprire a pierderilor, care închid automat o poziție dacă piața se îndreaptă prea mult în direcția greșită. Înțelegerea și gestionarea riscului sunt esențiale pentru a evita pierderile excesive și pentru a vă proteja capitalul.
- Aflați mai multe despre gestionarea riscului în tranzacționare.
Piețe financiare pentru traderii noi
Pentru traderii noi care intră în lumea CFD-urilor, piețele financiare disponibile pot lua o varietate de forme. Principalele piețe disponibile pentru tranzacționarea CFD includ acțiuni, mărfuri, forex (valute) și indici. Fiecare dintre aceste piețe oferă oportunități și riscuri unice.
- Piețele bursiere permit traderilor să speculeze asupra mișcărilor de preț ale companiilor individuale cotate la bursă prin tranzacționarea acțiunilor. Aflați mai multe despre tranzacționarea de acțiuni.
- Piețele de mărfuri se concentrează pe bunuri fizice precum aurul, petrolul sau produsele agricole, influențate de cererea și oferta globală. Aflați mai multe despre tranzacționarea mărfurilor.
- Istoricul Piața forex este locul unde se tranzacționează valutele în perechi și este cunoscută pentru lichiditatea ridicată și accesul 24 de ore din 24, cu excepția weekend-urilor. Aflați mai multe despre tranzacționarea forex.
- Indici permit traderilor să parieze pe performanța unui grup de acțiuni, cum ar fi piața US 500, care reprezintă 500 dintre cele mai importante acțiuni listate pe principalele burse americane. Aflați mai multe despre tranzacționarea indicilor.
Pentru începători, alegerea uneia sau a cel mult două piețe pe care să se concentreze poate fi o strategie bună la început. Astfel, vă puteți dezvolta cunoștințele și încrederea înainte de a vă lansa în alte domenii. Înțelegerea modului în care funcționează aceste piețe vă va oferi o bază solidă pentru tranzacționarea CFD.
Aplicarea propriei strategii de tranzacționare
După ce ați învățat elementele de bază ale tranzacționării, activele disponibile și modul în care funcționează piața, este timpul să vă dezvoltați o strategie de tranzacționare - planul dvs. de joc pentru luarea deciziilor de tranzacționare și gestionarea pozițiilor. În linii mari, strategiile se împart în două categorii: tehnice și fundamentale.
O strategie tehnică se concentrează pe modelele grafice, mișcările prețurilor și indicatorii tehnici precum mediile mobile sau nivelurile de suport și rezistență. Traderii care utilizează analiza tehnică consideră că evoluția anterioară a pieței poate ajuta la prezicerea viitoarelor mișcări ale prețurilor.
O strategie fundamentală, pe de altă parte, se bazează pe evaluarea factorilor subiacenți care pot afecta prețul unui activ, cum ar fi câștigurile companiilor, datele economice sau evenimentele geopolitice. Traderii fundamentali se uită la imaginea de ansamblu pentru a decide când să cumpere sau să vândă.
Cheia este să găsiți o strategie care să se potrivească stilului și toleranței dvs. la risc și apoi să o perfecționați în timp, pe măsură ce câștigați experiență pe piață.
Aflați mai multe despre strategiile de tranzaționare, explorați o gamă largă de conținut educațional în secțiunea învățați să tranzacționați section și învățați cum să deschideți un cont de brokeraj.
Aflați mai multe despre cum funcționează dimensiunile loturilor forex și de ce ele contează în tranzacționare.
Cum să efectuați prima tranzacție
Efectuarea primei tranzacții pe platforma noastră live este simplă cu interfața noastră ușor de utilizat. Puteți tranzacționa cu noi deschizând un cont sau exersând cu un demo și respectând următorii pași:
- 1 Alegeți un activ de tranzacționat, pe baza obiectivelor dvs. de tranzacționare
- 2 Alegeți dacă să tranzacționați cu un CFD
- 3 Decideți dimensiunea tranzacției
- 4 Luați în considerare aplicarea unei opriri a pierderilor pentru a gestiona riscul
- 5 Deschideți-vă poziția, lungă sau scurtă
- 6 Gestionați-vă poziția, monitorizând factorii fundamentali și/sau tehnici
- 7 Închideți-vă poziția
Riscurile și beneficiile tranzacționării
Tranzacționarea oferă atât oportunități incitante, cât și riscuri semnificative. Înțelegerea ambelor este esențială pentru a deveni un trader de succes.
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Beneficii
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Riscuri
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Potențial pentru profit: puteți capitaliza mișcările de preț și obține randamente rapide.
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Pierderile pot fi mărite: deși efectul de levier poate crește profiturile, acesta poate de asemenea crește și pierderile.
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Îndatorare: puteți controla poziții mai mari cu mai puțin capital.
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Volatilitatea pieței: fluctuațiile bruște de preț pot genera pierderi neașteptate, în special atunci când nu sunt aplicate strategii de gestionare a riscurilor.
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Flexibilitate: puteți profita atât de creșterea, cât și de scăderea piețelor.
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Stressul emoțional: deciziile impulsive, mai degrabă decât raționale, pot duce la rezultate neplăcute.
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Activele diversificate: puteți tranzacționa o gamă largă de active, de la acțiuni la mărfuri și forex.
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Riscul de tranzacționare excesivă: accesul cvasi-constant la piețe poate însemna supraexpunere.
Cheia este să găsiți o strategie care să se potrivească stilului și toleranței dvs. la risc și apoi să o perfecționați în timp, pe măsură ce câștigați experiență pe piață.
Aflați mai multe despre strategiile de tranzacționare și găsiți o gamă largă de conținut educațional în secțiunea noastră învățați să tranzacționați .
Întrebări frecvente
Cum să începeți tranzacționarea ca începător
Pentru a începe să tranzacționați ca începător, trebuie mai întâi să înțelegeți elementele de bază ale funcționării piețelor și ce active puteți tranzacționa. E important să deschideți un cont demo pentru a exersa fără a risca bani reali, să alegeți un broker online de încredere și să învățați despre strategii care se potrivesc toleranței dvs. la risc. Începeți cu tranzacții mici pentru a dobândi încredere și experiență.
Ce tranzacții sunt cele mai bune pentru începători
Cea mai bună tranzacție pentru începători implică de obicei active care tind să demonstreze o volatilitate mai scăzută, cum ar fi acțiunile blue-chip sau perechile valutare majore din forex. Începeți cu tranzacții mici pentru a vă dezvolta încrederea și experiența. Adesea, dar nu întotdeauna, aceste piețe se mișcă mai previzibil, ceea ce le face mai ușor de analizat și de tranzacționat cu un risc mai mic. Începătorii ar trebui să se concentreze pe strategii simple pe care le pot gestiona cu ușurință.
Cu cât ar trebui să pornească un începător
Suma cu care ar trebui să pornească un începător depinde de situația sa financiară și de toleranța la risc.
Cum să alegeți un broker online
Pentru a alege un broker online, începătorii ar trebui să caute o platformă care oferă comisioane competitive, o interfață ușor de utilizat și acces la resurse educaționale complete. De asemenea, este important să verificați dacă brokerul este reglementat, dacă oferă conturi demo și dacă oferă asistență pentru clienți receptivă, 24 de ore din 24.
Care sunt riscurile tranzacționării
Riscurile tranzacționării includ pierderea mai multor bani decât ați investit inițial, în special dacă utilizați efectul de levier. Volatilitatea pieței, schimbările bruște de preț și luarea de decizii emoționale pot duce la pierderi semnificative. Gestionarea eficientă a riscurilor, cum ar fi utilizarea ordinelor de oprire a pierderilor, poate contribui la reducerea expunerii la aceste riscuri.
Unde pot afla mai multe despre piețele pe care să tranzacționez?
Puteți afla mai multe despre piețele de tranzacționare accesând cursuri online, citind materiale educaționale de la brokeri de renume și utilizând conturi demo pentru a exersa. În plus, dacă urmăriți știrile financiare, vă abonați la buletinele de analiză a pieței și vă alăturați comunităților de tranzacționare puteți rămâne informat cu privire la tendințele și strategiile pieței.