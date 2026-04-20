Calculator de tranzacționare CFD

Calculați ușor profiturile și pierderile ipotetice (P&L) cu ajutorul calculatorului nostru gratuit de profit CFD.
Un calculator CFD este un instrument care vă permite să calculați profitul sau pierderea CFD pe o bază ipotetică, pe baza prețurilor istorice. Instrumentul clarifică cât de mult ați putea câștiga sau pierde dacă prețul evoluează în ambele direcții, în funcție de efectul de levier al activului și de dimensiunea ordinului ales.
Calculatorul nostru arată câștigurile potențiale din tranzacțiile deschise și închise în ultimele 30 de zile.
Calculați-vă P&L pentru o tranzacție CFD ipotetică urmând pașii de mai jos.
Folosind calculatorul de tranzacționare de mai jos, introduceți activele, efectul de levier și dimensiunea tranzacției pentru a obține P&L-ul ipotetic pe o perioadă stabilită.
NB: Calculatorul nu ține cont de eventuale finanțări peste noapte, costuri cu ecartul sau de oricare alte taxe aplicabile pozițiilor. Traderii ar trebui să ia în considerare efectul acestor costuri asupra profiturilor potențiale. De asemenea, nu calculează raportul capital propriu/marjă, pe care traderii ar trebui să îl monitorizeze personal în orice moment.
Calculați-vă cu ușurință profiturile și pierderile ipotetice (nu sunt incluse taxele).
Aflați care sunt profiturile și pierderile potențiale cu care vă simțiți confortabil în funcție de rezultatele potențiale.
Ușor de utilizat, gratuit și disponibil pentru poziții lungi și scurte.
**Calculatorul de CFD este destinat exclusiv scopurilor demonstrative de tranzacționare. Prețurile se bazează pe datele istorice. Performanțele anterioare nu sunt o indicație a rezultatelor viitoare.
Un calculator CFD funcționează prin procesarea datelor variabile, cum ar fi dimensiunea poziției și efectul de levier, pentru a calcula profitul și pierderea pentru o tranzacție CFD ipotetică. În primul rând, introduceți o dată de început și de sfârșit pentru o poziție pe un activ selectat. Apoi, selectați efectul de levier și dimensiunea ordinului și alegeți o poziție lungă sau scurtă. Calculatorul arată profitul rezultat în cazul în care piața este în favoarea dvs. sau pierderea în cazul în care piața este împotriva dvs.
Un calculator CFD vă poate ajuta să vă planificați și să vă rafinați strategiile. De exemplu, este posibil să doriți să vedeți cât de mult puteți profita sau pierde înainte de a lua o poziție pe un anumit activ. Calculatorul CFD vă poate ajuta să alegeți dimensiunea ordinului și efectul de levier cu care vă simțiți confortabil tranzacționând înainte de a deschide o poziție.
Da, puteți utiliza un calculator CFD atât pentru poziții lungi, cât și pentru poziții scurte.
Calculatorul nostru de tranzacționare CFD este programat să furnizeze informații matematice exacte pentru tranzacții ipotetice bazate pe datele de intrare. Însă, acesta furnizează doar estimări, care nu trebuie considerate predicții definitive ale performanțelor viitoare. De asemenea, calculatorul nu ia în considerare comisioane precum ecarturile și finanțarea peste noapte, ceea ce înseamnă că utilizatorii ar trebui să ia în considerare astfel de comisioane în calculul lor ipotetic. De asemenea, acesta nu calculează raportul capital propriu/marjă, pe care traderii ar trebui să îl monitorizeze personal în orice moment.