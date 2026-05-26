Conformitate

La Capital.com, ne asigurăm că suntem complet transparenți cu privire la modelul nostru de afaceri. Dezvăluim toate informațiile aferente și informăm utilizatorii cu privire la taxele care se aplică atunci când tranzacționează cu platforma noastră.

Tranzacționare cu efect de levier

Platforma de tranzacționare Capital.com permite utilizatorilor să tranzacționeze cu fonduri cu efect de levier. Acest lucru înseamnă că puteți tranzacționa sume mai mari decât ați depus, de ex. să investiți în marjă.

Exemplu

Să spunem că ați depus 1.000 $ în contul Capital.com. Efectul de levier este 30:1. Aceasta înseamnă că puteți tranzacționa investiții în valoare de până la 30.000 $.

Fiți conștienți de faptul că tranzacționarea în marjă mărește atât randamentele potențiale, cât și pierderile potențiale. Capital.com oferă utilizatorilor săi o modalitate eficientă de a gestiona riscul și de a evita un sold negativ al contului. Cu privire la apelurile în marjă, vă rugăm să consultați pagina noastră aici.

Protecție împotriva soldului negativ

Dimensiunea pierderii potențiale este limitată la fondurile deținute de noi pentru și în numele dumneavoastră, în legătură cu contul dumneavoastră de tranzacționare. Clienții profesioniști ar putea pierde mai mult decât suma pe care au investit-o inițial.

Ecart minim

Un ecart în tranzacționare (cunoscut și sub denumirea de „bid-ask spread”, „bid-offer” sau ecart „buy-sell”) se referă la diferența dintre prețurile pentru o achiziție imediată (ask) și o vânzare imediată (bid) a unui activ cotat fie într-un registru de ordine, fie de un formator de piață sau alt furnizor. Atunci când deschid și închid o tranzacție, utilizatorii Capital.com plătesc efectiv un ecart echivalent cu această diferență.

Vizitați cursurile noastre pentru a afla mai multe despre Ecart. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina noastră de Taxe și comisioane.

Prime peste noapte

De fiecare dată când mențineți o tranzacție deschisă peste noapte, poziția dvs. va fi supusă unui comision de dobândă.

Aceasta înseamnă că, dacă vă închideți poziția în aceeași zi, nu plătiți această primă.

Ratele primei peste noapte sunt derivate pe baza ratelor interbancare lunare de referință.

Cifrele aferente primei pe timp de noapte și orele limită pentru aplicarea acestora pot fi găsite în secțiunea de detalii a instrumentelor.

Puteți găsi cifrele efective ale primei peste noapte pentru fiecare instrument pe pagina instrumentului sau pentru mai multe detalii vizitați pagina noastră de taxe și comisioane.