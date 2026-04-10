Despre Societe BIC
Societe BIC SA este o companie cu sediul în Franța, specializată în fabricarea de produse de papetărie, brichete și aparate de ras. Portofoliul de mărci comerciale al societății aparține: BIC, BIC Kids, Wite-out, Pimaco și Tipp-ex, printre altele. Printre canalele de distribuție se numără magazinele de papetărie, companiile de produse de birou, comercianții în masă, magazinele de proximitate, angrosiștii și punctele de vânzare cash and carry. Compania își desfășoară activitatea la nivel mondial prin intermediul a numeroase filiale din Europa, Orientul Mijlociu, Africa, America de Nord, America Latină, Asia și Oceania. În plus, compania furnizează, prin intermediul BIC Graphic și Norwood PP, produse publicitare și promoționale în scopuri de marketing pentru companii din întreaga lume, precum și o gamă de plăci de windsurfing, caiace și altele, sub marca BIC Sport. În septembrie 2013, a încheiat achiziția a 40% din ultima (a șaptea) entitate de papetărie a Grupului Cello.