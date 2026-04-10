Despre Seb
SEB SA este un producător de echipamente de uz casnic cu sediul în Franța. Compania este prezentă în trei sectoare complementare: Articole de gătit, Aparate electrice de bucătărie și Îngrijirea casei și a persoanei. Sectorul Cookware include, printre altele, tigăi, vase pentru cuptor, oale sub presiune, ustensile de bucătărie. Sectorul Kitchen Electrics este împărțit în două grupuri mai mici: Electric cooking, care include frigidere, cuptoare de masă, cuptoare de gătit orez, plite cu inducție, grătare, aparate pentru mese informale și Preparation, care constă în roboți de bucătărie, aparate de bătut, mixere, blendere, storcătoare de fructe, cafetiere. Îngrijirea locuinței și îngrijire personală este împărțită în Îngrijirea lenjeriei (inclusiv fiare de călcat și generatoare de abur), Îngrijirea locuinței (ventilatoare, aparate de încălzire portabile și aparate de aer condiționat, printre altele) și Îngrijirea personală (aparate de îngrijire a părului, epilatoare, cântare de baie). SEB SA are șase mărci multiregionale: All-Clad, Rowenta, Moulinex, Tefal, Lagostina și Krups. Își desfășoară activitatea prin intermediul SWIZZZ PROZZZ.