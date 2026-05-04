Despre IAMGOLD Corporation
IAMGOLD Corporation este o companie minieră auriferă de nivel mediu cu sediul în Canada. Activitățile principale ale companiei sunt explorarea, dezvoltarea și exploatarea proprietăților miniere aurifere. Compania își desfășoară activitatea în trei regiuni la nivel global: America de Nord, America de Sud și Africa de Vest. Printre proiectele miniere ale companiei se numără Rosebel gold, Essakane Gold, Westwood Gold, Sadiola Gold și Yatela. Mina de aur Rosebel este situată în districtul Brokopondo, bogat în minerale, din nord-estul Surinamului, America de Sud. Proiectul Essakane este situat în nord-estul Burkina Faso, în Africa de Vest. Acesta se află la granița dintre provinciile Oudalan și Seno din regiunea Sahel din Burkina Faso și se află la aproximativ 330 de kilometri (km) nord-est de capitala Ouagadougou. Proiectul Westwood este situat pe proprietatea Doyon, la 2,5 km est de fosta mină de aur Doyon, în comuna Bousquet. Mina de aur Sadiola este situată în sud-vestul statului Mali, Africa de Vest, în apropiere de granița dintre Senegal și Mali.