Despre CMS Energy
CMS Energy Corporation este o companie energetică care își desfășoară activitatea în principal în Michigan. Societatea își gestionează afacerile în funcție de natura serviciilor pe care le furnizează fiecare și operează în principal în trei segmente: Utilități de energie electrică, Utilități de gaze și Întreprinderi. Segmentul Electric Utility constă în activități reglementate asociate cu generarea, cumpărarea, distribuția și vânzarea de energie electrică în Michigan. Segmentul Gas Utility, care constă în activități reglementate asociate cu achiziționarea, transportul, depozitarea, distribuția și vânzarea de gaze naturale în Michigan. Segmentul Enterprises, format din diverse filiale care se ocupă de producția independentă de energie electrică pe plan intern, inclusiv dezvoltarea și exploatarea producției de energie din surse regenerabile și comercializarea producției independente de energie electrică. Filiala deținută în totalitate de companie, CMS Enterprises Company, este implicată în dezvoltarea și exploatarea producției de energie regenerabilă și în comercializarea producției independente de energie.