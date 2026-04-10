Comerț Carnival PLC - GBP - CCLl CFD
Despre Carnival PLC - GBP
Carnival PLC este o companie de turism de agrement. Compania oferă vacanțe în diverse destinații de croazieră din întreaga lume. Își desfășoară activitatea în America de Nord, Australia, Europa și Asia. Segmentele sale includ Segmentul America de Nord și Australia (NAA), Segmentul Europa și Asia (EA) și Segmentul Cruise Support. Segmentul NAA include diverse mărci, cum ar fi Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, P&O Cruises (Australia) și Seabourn. Segmentul EA include mărcile Costa Cruises (Costa), AIDA Cruises (AIDA), P&O Cruises (Marea Britanie) și Cunard. Segmentul Cruise Support include portofoliul său de destinații portuare și alte servicii, toate acestea fiind operate în beneficiul mărcilor sale de croazieră. Compania deține, de asemenea, Holland America Princess Alaska Tours, o companie de turism în Alaska și în Yukon canadian, care completează operațiunile sale de croazieră în Alaska. Această companie de turism și navele de croazieră, pe care le închiriază în baza unor contracte de leasing pe termen lung, alcătuiesc segmentul său de turism și altele.