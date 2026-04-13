Despre Box, Inc.
Box, Inc. oferă o platformă de gestionare a conținutului în cloud care permite organizațiilor de toate dimensiunile să gestioneze în siguranță conținutul în cloud, permițând în același timp accesul și partajarea ușoară și sigură a acestui conținut de oriunde, de pe orice dispozitiv. Cu platforma software-as-a-service a companiei, utilizatorii pot colabora asupra conținutului atât la nivel intern, cât și cu părți externe, pot automatiza procesele de afaceri bazate pe conținut, pot dezvolta aplicații personalizate și pot implementa caracteristici de protecție a datelor, securitate și conformitate pentru a respecta cerințele legale și de reglementare, politicile interne și standardele și reglementările din industrie. Platforma sa se integrează cu aplicațiile de afaceri ale întreprinderii și este compatibilă cu mai multe medii de aplicații, sisteme de operare și dispozitive, asigurând faptul că lucrătorii pot accesa în siguranță conținutul lor de afaceri. Soluția sa box oferă aplicații web, mobile și desktop pentru gestionarea conținutului în cloud, pe o platformă pentru dezvoltarea de aplicații personalizate, precum și soluții specifice industriei.