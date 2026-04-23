O firmie Zepp Health
Zepp Health Corp, dawniej Huami Corp, to firma, której celem jest połączenie zdrowia z technologią. Opracowała platformę własnych technologii, w tym chipy sztucznej inteligencji (AI), czujniki biometryczne i algorytmy danych zdrowotnych. Zajmuje się opracowywaniem inteligentnych technologii ubieralnych. Projektuje i rozwija biometryczne i oparte na danych o aktywności zegarki fitness i smartwatche. Sprzedaje swoje produkty pod marką Amazfit i jest wyłącznym partnerem dla produktów Xiaomi z kategorii wearable. Produkty obejmują Amazfit BIP, Amazfit pace, Amazfit equator, Amazfit ARC oraz akcesoria, takie jak opaski sportowe, paski do zegarków, wkładki douszne, ładowarki i trackery rdzenia. Inteligentne zegarki zapewniają śledzenie aktywności, śledzenie snu, inteligentne powiadomienia z urządzeń mobilnych, GPS, wykrywanie tętna, wodoodporność, bezprzewodową synchronizację z telefonami komórkowymi. Oferuje również aplikację mobilną do śledzenia informacji dotyczących kondycji fizycznej, ustawiania alarmów i odbierania powiadomień o połączeniach na inteligentnym zegarku.
Obecna cena akcji Zepp Health wynosi 16.2231 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
