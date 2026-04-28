Handel Wilmar Intl - F34sg CFD
O firmie Wilmar Intl
Wilmar International Limited jest spółką z siedzibą w Singapurze, która zajmuje się holdingami inwestycyjnymi oraz świadczeniem usług zarządzania. Segmenty działalności Spółki obejmują Produkty Spożywcze, Pasze i Produkty Przemysłowe, Plantacje i Młynarstwo Cukrowe oraz Pozostałe. Segment Produktów Spożywczych obejmuje przetwórstwo, branding i dystrybucję szerokiej gamy jadalnych produktów spożywczych, w tym oleju roślinnego produkowanego z nasion palmowych i oleistych, cukru, mąki, ryżu, makaronu, specjalistycznych tłuszczów, przekąsek, wyrobów piekarniczych i mleczarskich. Segment Pasze i Produkty Przemysłowe obejmuje przetwarzanie, sprzedaż i dystrybucję produktów, w tym pasz dla zwierząt, niejadalnych produktów palmowych i laurowych, towarów rolnych, oleochemikaliów, oleju napędowego i biodiesla. Segment plantacji i cukrownictwa obejmuje plantacje palm olejowych oraz działalność cukrowniczą, która obejmuje uprawę i przetwórstwo oleju palmowego oraz trzciny cukrowej. Segment Pozostałe obejmuje usługi logistyczne i portowe oraz działalność inwestycyjną.
Obecna cena akcji Wilmar Intl wynosi 3.85 SGD.
