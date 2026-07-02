Handel Westlake Chemical - WLK
O firmie Westlake Chemical
Westlake Corporation, dawniej Westlake Chemical Corporation, jest globalnym producentem i dostawcą materiałów i produktów. Firma dostarcza materiały do budowy podstawowych rozwiązań, począwszy od budownictwa mieszkaniowego, poprzez opakowania i opiekę zdrowotną, aż po branżę motoryzacyjną i konsumpcyjną. Działa w dwóch segmentach: Mieszkalnictwo i Produkty Infrastrukturalne oraz Wydajność i Podstawowe Materiały. Segment Produktów dla Budownictwa Mieszkaniowego i Infrastruktury produkuje wyroby gotowe wykorzystywane w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym, takie jak siding mieszkaniowy, listwy wykończeniowe i formowanie, rury i kształtki, pokrycia dachowe z kamienia architektonicznego, cementu, gliny, metalu i kompozytów polimerowych, produkty do zastosowań zewnętrznych, w tym tarasy i maty oraz folie. Segment Performance & Essential Materials prowadzi około 25 zakładów na całym świecie, które produkują podstawowe chemiczne składniki budulcowe wykorzystywane do wytwarzania podstawowych produktów dla sektora rolniczego, spożywczego, medycznego, budowlanego, motoryzacyjnego, elektrycznego i sprzątającego.
Obecna cena akcji Westlake Chemical wynosi 73.92 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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