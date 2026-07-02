Handel Western Digital Corp - WDC
O firmie Western Digital Corp
Western Digital Corporation zajmuje się opracowywaniem urządzeń i rozwiązań do przechowywania danych. Firma opracowuje, produkuje, wprowadza na rynek i sprzedaje urządzenia i rozwiązania w zakresie przechowywania danych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach za pośrednictwem swoich pracowników sprzedaży, dealerów, dystrybutorów, sprzedawców detalicznych i spółek zależnych. Firma oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie przechowywania danych, w tym urządzenia klienckie, urządzenia i rozwiązania dla centrów danych oraz rozwiązania klienckie. Urządzenia klienckie to dyski twarde (HDD) i dyski półprzewodnikowe (SSD) do urządzeń komputerowych, takich jak komputery stacjonarne i przenośne (PC), inteligentne systemy wideo, konsole do gier i dekodery. Urządzenia i rozwiązania dla centrów danych obejmują wysokowydajne dyski twarde klasy korporacyjnej, wysokowydajne dyski SSD klasy korporacyjnej oraz platformy. Rozwiązania dla klientów obejmują dyski HDD i SSD wbudowane w zewnętrzne produkty pamięci masowej oraz wymienne produkty oparte na pamięci flash, w tym karty, pamięci flash z uniwersalną magistralą szeregową (USB) i dyski bezprzewodowe.
Obecna cena akcji Western Digital Corp wynosi 559.95 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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