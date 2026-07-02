Handel Waste Connections - WCN
O firmie Waste Connections
Waste Connections, Inc. jest zintegrowaną firmą świadczącą usługi w zakresie odpadów stałych, która świadczy usługi zbierania, przekazywania i usuwania odpadów innych niż niebezpieczne, a także recyklingu i odzyskiwania zasobów na rynkach 44 stanów w Stanach Zjednoczonych i sześciu prowincji w Kanadzie. Spółka świadczy usługi w zakresie przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących z pól naftowych, w kilku zagłębiach na terenie Stanów Zjednoczonych, a także usługi intermodalne w zakresie transportu ładunków i kontenerów na odpady stałe na północno-zachodnim Pacyfiku. Spółka prowadzi działalność w pięciu segmentach geograficznych: Południowy, Wschodni, Zachodni, Centralny i Kanadyjski. Oferuje szereg usług komercyjnych, w tym wywóz odpadów komercyjnych, recykling komercyjny, usługi rozdrabniania, wynajem śmietników, usługi w zakresie kontenerów intermodalnych oraz toalety przenośne. Ponadto Spółka świadczy usługi dla gospodarstw domowych, takie jak wywóz śmieci w gospodarstwach domowych, usuwanie odpadów z podwórza w gospodarstwach domowych oraz wynajem kontenerów na śmieci w gospodarstwach domowych.
Obecna cena akcji Waste Connections wynosi 166.24 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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