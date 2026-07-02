Handel W.P. Carey Inc. REIT - WPC
O firmie W.P. Carey Inc. REIT
W. P. Carey Inc. (W.P. Carey) jest wewnętrznie zarządzanym zdywersyfikowanym funduszem inwestycyjnym działającym na rynku nieruchomości (REIT). Spółka jest właścicielem nieruchomości komercyjnych, wynajmowanych netto firmom na zasadach długoterminowych. Nieruchomości Spółki obejmują obiekty przemysłowe, magazynowe, biurowe, handlowe i magazyny typu self-storage. Spółka zarządza swoim portfelem nieruchomości w celu monitorowania jakości kredytowej najemców oraz ryzyka związanego z odnowieniem umów najmu. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach: Nieruchomości i Zarządzania Inwestycjami. Spółka inwestuje w nieruchomości komercyjne zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Północnej i Zachodniej. Jej portfel składa się z około 1 266 nieruchomości, wynajętych netto około 356 najemcom. Ponadto, portfel Spółki obejmuje pełne lub częściowe udziały własnościowe w około 20 nieruchomościach operacyjnych, w tym 19 nieruchomości typu self-storage i jeden hotel. Spółka zarządza portfelami inwestycyjnymi w zakresie nieruchomości w ramach zarządzanych programów za pośrednictwem swoich spółek zależnych podlegających opodatkowaniu REIT (TRS).
Obecna cena akcji W.P. Carey Inc. REIT wynosi 71.39 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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