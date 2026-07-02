Handel Vodafone Group PLC - ADR - VOD
O firmie Vodafone Group Plc - USD
Vodafone Group Plc jest firmą telekomunikacyjną działającą w Europie i Afryce. Spółka świadczy szereg usług telefonii komórkowej, umożliwiając klientom niezawodne wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości tekstowych i dostęp do danych. Usługi stacjonarne obejmują łącza szerokopasmowe, telewizję (TV) oraz usługi głosowe. Firma obsługuje sieć komórkową i stacjonarną w Europie, a także zapewnia łączność w ramach Internetu rzeczy (IoT) oraz produkty związane z bezpieczeństwem i ubezpieczeniami. M-Pesa to afrykańska platforma płatnicza oferująca usługi transferu pieniędzy. Firma świadczy również szereg usług finansowych, a także usługi w zakresie płatności dla firm i handlowców. Firma posiada sieci komórkowe i stacjonarne w około 21 krajach oraz współpracuje z sieciami komórkowymi w ponad 49 krajach. Firma obsługuje klientów z sektora prywatnego i publicznego, w tym z branży motoryzacyjnej, ochrony zdrowia, bankowości finansowej, produkcji, handlu detalicznego, transportu i usług komunalnych. Oferuje szereg usług związanych z łącznością, wspieranych przez dedykowaną sieć globalną.
Obecna cena akcji Vodafone Group PLC - ADR wynosi 13.1 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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