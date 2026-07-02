Handel Vistra Energy Corp. - VST
O firmie Vistra Energy Corp.
Vistra Corp. jest spółką holdingową, która prowadzi zintegrowaną działalność w zakresie handlu detalicznego i wytwarzania energii elektrycznej, głównie na rynkach w Stanach Zjednoczonych. Spółka działa w sześciu segmentach: Detal, Texas, East, West, Sunset oraz Asset Closure. Segment detaliczny zajmuje się sprzedażą detaliczną energii elektrycznej i gazu ziemnego klientom indywidualnym, komercyjnym i przemysłowym. Segmenty Texas i East zajmują się wytwarzaniem energii elektrycznej, hurtową sprzedażą i zakupem energii, działalnością w zakresie zarządzania ryzykiem towarowym, produkcją paliw oraz zarządzaniem logistyką paliw. Segment Zachodni reprezentuje wyniki osiągane na rynku niezależnego operatora systemu w Kalifornii (CISO), w tym rozwój projektów akumulatorowych systemów magazynowania energii (ESS) w elektrowniach Moss Landing i Oakland. Segment Sunset obejmuje elektrownie z ogłoszonymi planami wycofania się z eksploatacji. Segment Asset Closure zajmuje się likwidacją i rekultywacją wycofanych z eksploatacji elektrowni i kopalni.
Obecna cena akcji Vistra Energy Corp. wynosi 152.07 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
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