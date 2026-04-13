Handel Viant Technology Inc. - DSP CFD
O firmie Viant Technology Inc.
Viant Technology Inc. jest firmą zajmującą się oprogramowaniem reklamowym. Jej oprogramowanie umożliwia programatyczny zakup reklam, co oznacza elektronizację procesu zakupu reklam. Jej platforma DSP (demand side platform), Adelphic, jest platformą oprogramowania dla przedsiębiorstw, która jest używana przez marketerów i ich agencje reklamowe do centralizacji planowania, zakupu i pomiaru reklam w różnych kanałach. Za pomocą tej technologii marketer może kupować reklamy w kanałach stacjonarnych, mobilnych, connected TV, linear TV, streaming audio w grach oraz cyfrowe billboardy. Platforma oferuje pakiet funkcji prognozowania, raportowania i wbudowanej automatyzacji, które zapewniają klientom wgląd w dostępne zasoby w oparciu o pożądaną grupę docelową. Platforma obsługuje szereg typów transakcji, w tym licytację w czasie rzeczywistym, rynki prywatne i gwarantowany programmatic, dzięki czemu klienci mogą pozyskiwać i integrować zasoby reklamowe bezpośrednio od wydawców i na rynkach prywatnych.
Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
