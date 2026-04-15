O firmie The OLB Group, Inc.
The OLB Group, Inc. jest dostawcą usług e-commerce oraz firmą wydobywającą kryptowaluty Bitcoin. Platforma eCommerce firmy dostarcza usługi eCommerce dla rozwiązań handlu cyfrowego dla ponad 9 500 sprzedawców we wszystkich 50 stanach. Firma jest pośrednikiem płatności i dostawcą usług e-commerce, który świadczy usługi handlowe w chmurze dla organizacji internetowych i tradycyjnych poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań handlu cyfrowego, które obejmują tworzenie stron internetowych, hosting, przetwarzanie transakcji i bramek płatności, realizację zamówień, obsługę klienta, marketing wychodzący, raportowanie sprzedaży i pozyskiwanie funduszy. Spółka zależna należąca w całości do Spółki, DMINT, Inc, zajmuje się wydobywaniem Bitcoinów z wykorzystaniem gazu ziemnego. Wykorzystuje ponad 1000 komputerów wydobywczych S19j Pro 96T opartych na układach scalonych typu ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Spółka świadczy również usługi w zakresie rozwoju handlu elektronicznego oraz usługi konsultingowe na zasadzie indywidualnych projektów.
Obecna cena akcji The OLB Group, Inc. wynosi 0.4888 USD.
