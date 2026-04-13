Handel The Gap, Inc. - GPS CFD
O firmie The Gap, Inc.
The Gap, Inc. to firma odzieżowa oferująca odzież, akcesoria i produkty higieny osobistej dla kobiet, mężczyzn i dzieci pod markami Old Navy, Gap, Banana Republic i Athleta. Firma jest wielokanałowym sprzedawcą detalicznym, prowadzącym sprzedaż dla klientów zarówno w sklepach, jak i w Internecie, za pośrednictwem sklepów prowadzonych przez Firmę i franczyzowych, stron internetowych należących do Firmy oraz umów ze stronami trzecimi. Firma projektuje, opracowuje, wprowadza na rynek i sprzedaje odzież, obuwie i akcesoria, które stanowią połączenie produktów podstawowych i modnych. Sklepy prowadzone przez Spółkę znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Włoszech, Chinach, na Tajwanie i w Meksyku. Spółka zawarła także umowy franczyzowe z niezależnymi franczyzobiorcami na prowadzenie sklepów w Azji, Europie, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Usługi wielokanałowe Spółki, takie jak odbiór osobisty, odbiór w sklepie, zamówienie w sklepie, znalezienie w sklepie i wysyłka ze sklepu, są dostosowane do wszystkich marek.
Obecna cena akcji The Gap, Inc. wynosi 25.24 USD.
