O firmie Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. jest spółką z siedzibą w Japonii, zajmującą się głównie zagospodarowaniem zasobów oraz produkcją i sprzedażą produktów z metali nieżelaznych, półprzewodników i materiałów funkcjonalnych. Spółka dzieli się na trzy segmenty działalności. Segment zasobów zajmuje się poszukiwaniem, zagospodarowaniem, produkcją i sprzedażą zasobów metali nieżelaznych, a także działalnością w zakresie badań geologicznych i inżynierii lądowej. Segment wytopu i rafinacji zajmuje się wytopem i sprzedażą miedzi, niklu, cynku i metali szlachetnych, a także produkcją i sprzedażą miedzianych wyrobów ciągnionych oraz specjalnych odlewów stalowych. Segment Materiałów zajmuje się produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą materiałów półprzewodnikowych oraz materiałów funkcjonalnych, a także produkcją i sprzedażą katalizatorów chemicznych i innych produktów. Spółka zajmuje się także działalnością w zakresie nieruchomości, działalnością inżynieryjną oraz projektowaniem i produkcją sprzętu.
Obecna cena akcji Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. wynosi 10311.2 JPY.
