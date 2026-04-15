Handel Sotera Health Co - SHC CFD
O firmie Sotera Health Co
Sotera Health Company. jest dostawcą usług w zakresie sterylizacji, badań laboratoryjnych i doradztwa dla branży medycznej i farmaceutycznej. Spółka prowadzi działalność w trzech segmentach: Sterigenics, Nordion i Nelson Labs. Usługi sterylizacji obejmują produkty, takie jak zestawy i tace zabiegowe, implanty, strzykawki, cewniki, produkty do pielęgnacji ran, medyczne bariery ochronne, w tym środki ochrony indywidualnej (PPE), produkty laboratoryjne i farmaceutyki. Usługi w zakresie badań laboratoryjnych i doradztwa obejmują mikrobiologiczne i analityczno-chemiczne badania laboratoryjne dla branży medycznej i farmaceutycznej. Usługi firmy w zakresie badań urządzeń medycznych obejmują ocenę mikrobiologiczną, biokompatybilności i toksykologiczną, charakterystykę materiałów, walidację sterylizacji i zapewnienie sterylności. Usługi farmaceutyczne w zakresie badań laboratoryjnych obejmują ocenę mikrobiologiczną, biokompatybilności i toksykologiczną, ocenę substancji ekstrahowalnych i wypłukiwanych z pojemników farmaceutycznych.
Obecna cena akcji Sotera Health Co wynosi 15.99 USD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Malibu Boats Inc, Grieg Seafood, Academedia, Inseego Corp., Alarm.com Holdings oraz Longeveron Inc.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.